Рождественские истории и бал в Музкомедии: топ-5 культурных событий Одессы 20 — 22 декабря

Взрослых зрителей порадует Театр музыкальной комедии. Всех, кто помнят и любят легендарного актера Михаила Водяного приглашают на восстановленный спектакль «Бал в честь короля». Ну а молодежь традиционно ждут на стендапах одесситов и приглашенных звезд.

20 — 22 декабря. Премьера «Рождественская история Скруджа». Театр Василька

Именно во время рождественских праздников случаются самые большие чудеса! И каждый получает шанс стать лучшей версией себя. Но некоторым для перевоплощения понадобится синюшный дух своего умершего компаньона и аж три духа Рождества!

Вас ждет осовремененная версия по мотивам давно известного сюжета Чарльза Диккенса, настоящий хоррор со счастливой развязкой, пропитанный магией, авторская музыка и самая популярная в мире рождественская песня — гимн колокольчиков!



21 — 22 декабря. Премьера новогоднего шоу «Корова Му на льду». Театр кукол.

Эта зимняя история расскажет маленьким и взрослым зрителям о том, как однажды Корова решила стать конькобежкой… Но стоп! Как сочетается корова и коньки?! А наша Корова не такая как все и видит мир совсем иначе!

Спектакль наполнен превращениями и, на первый взгляд, причудливо-нелепыми вещами. Но именно благодаря этим вещам мы будем учиться верить в себя, видеть мир под другим углом. Так мы увидим, что смех и слезы всегда ходят рядом, а также, что никакие бугаи не помешают мечтам стать реальностью! Спектакль сочетает в себе жанры клоунады, театра кукол, анимации и фокусов.

21 — 22 декабря. Спектакль «Как Гринч Рождество украл». Театр юного зрителя.

Самая яркая новогодняя интерактивная программа для всей семьи «Как Гринч похитил Рождество» и. Все гости смогут побыть не только зрителями, но и участниками волшебной сказки. На входе детей будут встречать Санта Клаус, Эльфы, Гринч, а после спектакля можно будет сделать фотографию со всеми сказочными героями.



21 декабря, 19:00. Стендап тур Богдан Богаченко «Почти банкрот». Одесская филармония.

Ни одни выходные не обходятся в нашем городе без стендапов как одесских так и гостей из разных уголков страны. На этот раз мы рекомендуем любителям жанра посетить концерт Богдана Богаченко. Уже традиционно его сольные концерты проходят в декабре. Новые шутки, которых вы еще не слышали, на этот раз обещают не только смех, но и возможность задуматься.



22 декабря, 16:00. Спектакль «Бал в честь короля». Театр Музыкальной комедии.

Обновленный спектакль в честь столетия со дня рождения Михаила Водяного. Это настоящий бал в честь истинно народного артиста Михаила Водяного!

Его деятельность в театре знаменовала собой целую эпоху. Художник реализовался как выдающийся актер, режиссер, певец. Однако самую горячую любовь публики Михаил Водяной завоевал как актер комедийного жанра. Сыграв десятки ярких ролей, он стал настоящей театральной легендой. Вы увидите самые яркие образы художника: Тевье Молокарь, Попандопуло, Мишка Япончик, Яшка Буксир и другие.

