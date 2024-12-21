Новости Одессы и Одесской области

Одесситам в очередной раз напомнили: к нам приближаются не новогодние праздники (фоторепортаж)

Одесситам в очередной раз напомнили: к нам приближаются не новогодние праздники (фоторепортаж)

«Гроші на ЗСУ!» – таков неизменный лозунг участников акции-пикета, которая проходит в центре Одессы каждую субботу, невзирая ни на погодные условия, ни на приближение новогодних праздников.

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Более того – главная городская елка стала еще одной локацией для участников мероприятия, на котором побывала и наша корреспондент.

Напомним, цель акции – напомнить как властьимущим, так и обычным гражданам: наше равнодушие и нежелание помочь нашим защитникам лишь приближают к нам вовсе не праздники, а линию фронта.

Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», сегодня митингующим был задан один вопрос: «Почему вы здесь?»

«Их ответы – приговор циникам, которые наживаются на войне и безразличным, которые думают, что война их не коснется», – отмечается в публикации.

О том, как проходила акцsя сегодня – наш традиционный фоторепортаж:

Акция 21 декабря, у мэрии

Акция 21 декабря, участники

Акция 21 декабря, еще участники

Акция 21 декабря, на Дерибасовской

Акция 21 декабря, у елки

Акция 21 декабря, на Преображенской

Акция 21 декабря, участница с плакатом

Читайте также: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

Автор фото: Светлана Королева

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Редакция ПРОФИЛЬ
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