Одесситам в очередной раз напомнили: к нам приближаются не новогодние праздники (фоторепортаж)

«Гроші на ЗСУ!» – таков неизменный лозунг участников акции-пикета, которая проходит в центре Одессы каждую субботу, невзирая ни на погодные условия, ни на приближение новогодних праздников.
Более того – главная городская елка стала еще одной локацией для участников мероприятия, на котором побывала и наша корреспондент.
Напомним, цель акции – напомнить как властьимущим, так и обычным гражданам: наше равнодушие и нежелание помочь нашим защитникам лишь приближают к нам вовсе не праздники, а линию фронта.
Как пишет Телеграм-канал «Одеське життя», сегодня митингующим был задан один вопрос: «Почему вы здесь?»
«Их ответы – приговор циникам, которые наживаются на войне и безразличным, которые думают, что война их не коснется», – отмечается в публикации.
О том, как проходила акцsя сегодня – наш традиционный фоторепортаж:
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Автор фото: Светлана Королева