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Сказочная резиденция святого Николая под Одессой будет объявлена мировым рекордом (фоторепортаж)

Сказочная резиденция святого Николая под Одессой будет объявлена мировым рекордом (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 21 декабря 2024 года, крупнейшую в мире подземную резиденцию святого Николая в катакомбах Одесского района объявят мировым рекордом.

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Резиденция, созданная в стиле сказочного фэнтези, расположена на территории Мемориального комплекса-музея «Партизанская слава» в катакомбах села Нерубайское. Она начала свою работу в начале декабря, о чем сообщал на своей странице в Facebook сельский глава Нерубайского Олег Мишагли.

Святой Николай

По словам руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, эксперты Национального Реестра Рекордов вместе с профессиональными геодезистами проведут проверку площади подземной резиденции, и на основе этих данных объявят площадь нового мирового рекорда.

Подземная Резиденция святого Николая в Нерубайском
Резиденция святого Николая в Нерубайском, фиксация рекорда
Резиденция святого Николая в селе Нерубайском
В резиденции святого Николая в Нерубайском
Резиденция святого Николая в Нерубайском, хор
Резиденция святого Николая в Нерубайском, посетители

«Резиденция святого Николая размещена в уникальном арт-пространстве, созданном в катакомбах арт-студией «Золотое сечение», ОО «Мастера дивосвита» совместно с Нерубайской громадой. Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны светящимися в темноте люминофорными красками, создавая фантастическое впечатление.

Здесь побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

Резиденция святого Николая в Нерубайском, оформление
Сказочная резиденция святого Николая в Нерубайском
Резиденция святого Николая в Нерубайском, снежинка
Резиденция святого Николая в Нерубайском, цветы
Резиденция святого Николая в Нерубайском, освещение
Магический Сад чудес в резиденции святого Николая под Одессой

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