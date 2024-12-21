Сказочная резиденция святого Николая под Одессой будет объявлена мировым рекордом (фоторепортаж)

Резиденция, созданная в стиле сказочного фэнтези, расположена на территории Мемориального комплекса-музея «Партизанская слава» в катакомбах села Нерубайское. Она начала свою работу в начале декабря, о чем сообщал на своей странице в Facebook сельский глава Нерубайского Олег Мишагли.

По словам руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой, эксперты Национального Реестра Рекордов вместе с профессиональными геодезистами проведут проверку площади подземной резиденции, и на основе этих данных объявят площадь нового мирового рекорда.

«Резиденция святого Николая размещена в уникальном арт-пространстве, созданном в катакомбах арт-студией «Золотое сечение», ОО «Мастера дивосвита» совместно с Нерубайской громадой. Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны светящимися в темноте люминофорными красками, создавая фантастическое впечатление.

Здесь побывал фотокорреспондент «Одесской жизни»:

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