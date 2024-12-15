ДТЭК вводит новые графики отключений света – что изменится с 16 декабря

Как сообщили в компании ДТЭК, новые графики помогут более гибко распределять электроэнергию, чтобы больше людей оставались со светом.

Что меняется?

Очереди теперь разделены на подочереди (например, 1.1 и 1.2), чтобы избежать перегрузок;

Графики разбиты на 30-минутные интервалы – все станет точнее и понятнее;

Минимум 3,5 часа со светом между возможными отключениями (если нет аварий).

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Как узнать свой график?

График на предстоящие сутки будет обновляться каждый вечер в чат-боте и на сайте ДТЭК. Там можно будет увидеть, когда у вас «Свет есть» (белая зона) и «Света нет» (темно-серая зона).

Прогнозный график на неделю также остается – он позволяет заранее планировать дела, показывая часы, когда свет точно есть и когда может быть отключен.

В компании пояснили, что новый подход – это возможность для НЭК «Укрэнерго» лучше управлять энергосистемой и обеспечивать свет для большего количества людей.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что с декабря 2024 года отключения света в Украине станут более справедливыми. Больше подробностей – в нашем видео: