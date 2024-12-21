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Сотрудника Одесского зоопарка покалечил леопард: что известно

Сотрудника Одесского зоопарка покалечил леопард: что известно

Сегодня утром, в субботу, 21 декабря 2024 года в Одесском зоопарке произошел неприятный инцидент: на сотрудника заведения напал леопард. Обстоятельства происшествия расследует полиция.

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Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

О случившемся правоохранителям сообщил директор зоопарка Игорь Беляков.

Как стало известно, сегодня утром, около 10 часов, один из сотрудников пошел убирать в вольере и на него напал леопард.

Прибыв на место, полицейские обнаружили в вольере с леопардом еще одного работника – он пытался помочь раненому и сам оказался в ловушке. Чтобы спасти жизнь людей, полицейские были вынуждены обезвредить животное и застрелили леопарда, поскольку он мог представлять опасность и для посетителей зоопарка.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

«Раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», –  сообщили в одесской мэрии.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Правовая квалификация ему будет предоставлена впоследствии.

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