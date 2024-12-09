Одесская Музкомедия приглашает на «Вечер в Буэнос-Айресе»

Как рассказывают в ОАТМК, «Вечер в Буэнос-Айресе» ― это концерт в двух отделениях с музыкой аргентинских композиторов Мартина Палмери и Астора Пьяццоллы. И подчеркивают, что он станет своеобразным бенефисом хора и балета театра.

«В первом отделении вы услышите «Мессу из Буэнос-Айреса» — католическую мессу для солистки, хора, бандонеона (разновидность гармоники) и оркестра в стиле танго нуэво, написанную аргентинским композитором Мартином Палмери в 1996 году», ― рассказывают в театре.

Мировая премьера мессы состоялась 17 августа 1996 года, затем исполнялась на разных сценах мира, а вот сейчас ― и на сцене нашей Музкомедии. В мессе традиционное католическое богослужение на латинском языке сочетается со стилистическими особенностями танго. Сама же мелодия, гармония и ритмичные структуры отвечают особенностям музыкальной культуры Южной Америки.

Во втором отделении вас ожидает хореографический цикл из четырех танго «Времена года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы. В названии автор отмечает, что речь идет о разных периодах жизни жителя окрестности столицы Буэнос-Айреса: молодость, появление чувств, измена и одиночество.

«Перед вашими глазами развернется весь спектр эмоций любви и взаимоотношений. Это — волшебное танцевальное действо, волнующее душу аргентинским танго, в котором на языке танца и музыки можно изобразить всю палитру человеческих чувств», ― отмечают в театре.

Итак, зрителя ждет незабываемое путешествие в ритме танго!

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