Новости Одессы и Одесской области

В историческом центре Одессы от огня спасли жилой дом (фото)

В историческом центре Одессы от огня спасли жилой дом (фото)

Утром 16 декабря в центре Одессы по адресу Б.Арнаутская,109 в ремонтируемом жилом помещении вспыхнул пожар. Его оперативно потушили спасатели.

Как сообщает журналист «Одесской жизни», ставший свидетелем возгорания, огнеборцы на место вызова прибыли молниеносно: им хватило всего 2 минут.

Действовали грамотно и оперативно — пожар быстро потушили.

Предварительно причина пожара — возгорание электропроводки.

Напомним, на прошлой неделе на пляже Аркадия сгорело неработающее заведение отдыха. На месте  пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину. А на Небесной сотни горело кафе. Вечером субботы снова тушили большой пожар на Таировском кладбище.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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