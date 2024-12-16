В историческом центре Одессы от огня спасли жилой дом (фото)

Утром 16 декабря в центре Одессы по адресу Б.Арнаутская,109 в ремонтируемом жилом помещении вспыхнул пожар. Его оперативно потушили спасатели.
Как сообщает журналист «Одесской жизни», ставший свидетелем возгорания, огнеборцы на место вызова прибыли молниеносно: им хватило всего 2 минут.
Действовали грамотно и оперативно — пожар быстро потушили.
Предварительно причина пожара — возгорание электропроводки.
Напомним, на прошлой неделе на пляже Аркадия сгорело неработающее заведение отдыха. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину. А на Небесной сотни горело кафе. Вечером субботы снова тушили большой пожар на Таировском кладбище.