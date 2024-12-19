В Одесском ТЦК «умер» мобилизованный: что говорят военные

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

В распространенном телеграм-каналами видео, виден лежащий на кровати мужчина. Над ним склонились медики, рядом находится аппаратура для кардиограммы. В комментариях к видео на некоторых каналах сообщалось, что больной скончался в помещении ТЦК.

В терцентре заявили, что событие произошло 16 декабря на территории Одесского областного ТЦК. На сборном пункте мужчине стало плохо, оперативный дежурный вызвал «скорую» и доложил руководству. Медики госпитализировали пациента.

«Подчеркиваем, что распространение непроверенной или фейковой информации о событиях, имеющих место в нашей деятельности, недопустимо. Такие сообщения часто формируются на пророссийских ресурсах и в Телеграмм-каналах, способствующих дезинформации и дестабилизации. Крайне важно быть критичными к медиа-контенту и не поддаваться манипуляциям», — подчеркнули в ТЦК.

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