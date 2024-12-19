Новости Одессы и Одесской области

Ушел из жизни известный одесский спортсмен-олимпиец

Ушел из жизни известный одесский спортсмен-олимпиец

18 декабря 2024 года на 71-м году ушел из жизни известный одесский легкоатлет, участник Олимпийских игр-1980 Сергей Олизаренко.

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Об этом сообщили в Одесском отделении Национального олимпийского комитета.

Сергей Олизаренко родился 9 ноября 1954 года в Николаеве. А спортом стал заниматься в городе Долинская Кировоградской области. Специализировался спортсмен в беге на 3000 м с препятствиями.ёё

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В 1968 году Сергей Олизаренко переехал в Одессу. Участие в Олимпийских играх 1980 года стало для легкоатлета триумфальным. В предварительном забеге одесский бегун занял 3-е место с результатом 8.34,2 и квалифицировался в полуфинал, но из-за травмы не стартовал.

Сергей Олизаренко

Прощание с Сергеем Олизаренко состоится в субботу, 21 декабря. В 10.30 — Свято-Успенский кафедральный собор на Преображенской. Похоронят спортсмена на  Таировском кладбище.

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