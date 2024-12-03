Новости Одессы и Одесской области

Концерты, театр и изучение языков: все это можно посетить в Одессе бесплатно 3-5 декабря

Концерты, театр и изучение языков: все это можно посетить в Одессе бесплатно 3-5 декабря

Зима в этом году наступила по календарю. А где лучше всего проводить короткие и холодные зимние дни? Конечно, там где тепло и уютно. Именно в такие места мы приглашаем вас посетить концерты, встречи и презентации.

Во-первых, это клубы по изучению украинского и английского языка. Тех, кто любит театр приглашают в Музей истории евреев и в библиотеку Грушевского, а любителей классической музыки в Музыкальную академию и Школу искусств имени Гилельса где молодые музыканты искренне поделятся с вами своими творческими достижениями.

Что: Онлайн фестиваль зимнего чтения
Где: Онлайн
Когда: 3-8 декабря
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Что: Английский разговорный клуб по английскому языку
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 3 декабря, 11:00
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Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 3 декабря, 13:30
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Что: Презентация альманаха «Дерибасовская — Ришельевская»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 3 декабря, 15:00
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Что: Концерт «Зимняя сказка мелодий»
Где: Футуристов 1, Музыкальная школа им Гилельса
Когда: 3 декабря, 15:00
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Что: Концерт фортепианных ансамблей
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 3 декабря, 17:00
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Что: American English Club
Где: Онлайн
Когда: 4 декабря, 17:00
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Что: Концерт студентов Музыкальной академии
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 4 декабря, 18:00
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Что: Английский разговорный клуб по английскому языку
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 декабря, 11:00
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Что: Читка пьесы «Антонина»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 5 декабря, 15:00
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Что: Об основателе одесской пантомимы
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 5 декабря, 18:00
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Что: Разговорный клуб с Фрэнком Хики
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 5 декабря, 18:30
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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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