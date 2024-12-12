Концерты, интересные лекции и презентации: бесплатные события Одессы 13-15 декабря

Пятница и суббота самые активные дни этих выходных. Продолжается сезон открытых концертов в Национальной музыкальной академии. Поэтому всех ценителей классической музыки приглашают в Малый и Большой концертные залы.
Также не закрываются двери одесских библиотек, где состоятся творческие встречи и презентации новых книг. Все больше Одессу накрывает аура рождественских праздников, поэтому почувствовать ее можно именно на этих мероприятиях.
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Что: Концерт класса саксофона
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Малый зал
Когда: 13 декабря, 18:00
Что: Государственный экзамен оперной студии
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 14 декабря, 13:00
Что: Язык, ставший мировым трендом
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 декабря, 13:00
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 декабря, 13:30
Что: «Чернобыльская хроника: люди, герои» Лекция Ксении Сорокиной
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 13 декабря, 15:30
Что: Творческая встреча с Ириной Денисовой
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 13 декабря, 16:00
Что: Шаг в сказку, Презентация творчества семьи Фролковых
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 14 декабря, 15:00
Что: Никита Герус. Презентация сборника «Легкие рифмы»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 14 декабря, 16:00