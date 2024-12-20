Обороны Одессы: как милиция охраняла город в начале Второй мировой

На воскресный день 22 июня ожидалось столько культурных мероприятий, что накануне был собран весь личный состав областного управления и одиннадцати городских отделений милиции.

Выходной день для одесской милиции отменялся, для обеспечения порядка в городе приказано было всем быть наготове. Кто из них мог предполагать, что переживания по поводу дежурства в выходной через несколько часов покажутся такой малостью.

Как для Одессы начиналась Вторая мировая война

Вот как вспоминает утро 22 1941 года июня комиссар милиции III ранга в отставке, тогдашний начальник управления милиции Одесской области Артем Кузьменко:

«На рассвете 22 июня меня разбудил телефонный звонок. В тот же момент я услышал, что к дому подъехала машина. В телефонной трубке узнал голос начальника Управления НКВД по Одесской области Малинина:

– Быстрее приезжайте в управление, машина за вами послана!

– Что случилось, Леонид Андреевич?

– Война! Германия напала на Советский Союз. На границах идут бои…».

Совещание в кабинете Малинина длилось недолго. Только были определены задачи одесской милиции в период военного времени, как над Одессой появились немецкие бомбардировщики. Они сбросили несколько бомб на мирный город. В одном из районов был разрушен большой жилой дом.

Увы, кроме тех людей, которые сочувствовали и помогали пострадавшим, сразу нашлись и любители легкой наживы – грабители и мародеры слетались на горе людей как стервятники. Незамедлительно на место прибыла группа работников милиции. Они не только помогали в расчистке участка, но и следили за порядком и не давали разгуляться тем, кто стремился «нагреть руки» на чужой беде.

Грабители и мародеры

Однажды во время ночной бомбежки – а немцы проявляли с наступлением сумерек особенную активность – пострадал музей Пушкина. Оперативная группа милиции занималась спасением экспонатов музея. В это время на гостиницу «Красная» (ныне «Бристоль») упала зажигательная бомба, начался пожар.

Воспользовавшись суматохой, грабители проникли в гостиницу и начали набивать чемоданы. Набрав сколько могли (по два чемодана на каждого), черным ходом они выскользнули во двор, рассчитывая в общей неразберихе остаться незамеченными, но тут же были задержаны сотрудниками милиции первого городского отделения.

Не брезговали преступники и малой наживой. Во время воздушной тревоги, когда одесситы прятались в укрытиях, они проникали в опустевшие квартиры, грабили, забирали все более или менее ценное.

Именно тогда с помощью групп общественного порядка были организованы круглосуточные дежурства у каждого подъезда каждого жилого дома, усилена постовая и патрульная служба милиции. Патрулировали на машинах, ночью в городе можно было увидеть конные разъезды, которые не покидали свой пост и во время воздушной тревоги.

По свидетельству Артема Кузьменко, в период с 22 июня по 15 октября 1941 года было задержано за мародерство 78 человек, за спекуляцию арестовали 419 человек, за кражи – 116. Кроме того, правоохранители выявили почти 1,3 тысячи дезертиров и более 3 тысяч «уклонистов». Свыше двух сотен человек попали в тюрьму за контрреволюционную агитацию. Не дремали шпионы и диверсанты, они использовали для подрывной деятельности каждый удобный случай, – рассказывает хранитель фондов музея Главного управления Национальной полиции в Одесской области Светлана Кривчук-Новак.

Семьдесят три дня обороны: с 5 августа по 16 октября

5 августа началась героическая оборона Одессы. В первые дни осадного положения был создан оперативный отряд милиции в количестве 1200 человек. Задачей отряда была ликвидация мелких групп противника, а таких попыток диверсионных проникновений в город случалось немало.

* * *

В ту ночь шла обычная проверка пикетов. Отряд одесской милиции, подъехав к Аркадийскому парку, оставил машину, люди отправились к посту. В это время раздались выстрелы, звук шел с моря, проверяющие побежали к побережью и там нашли пикет. Старший пикета доложил о задержании трех немцев, приставших к берегу на резиновой лодке. Диверсанты были одеты в форму советских моряков, вооружены пистолетами, имели две портативные рации, ракеты и взрывчатку. Задержанные под усиленным конвоем были отправлены в управление.

Ликвидация вражеского десанта

Поздней ночью Артему Кузьменко сообщили по телефону, что в районе четвертой станции Большого Фонтана зафиксирована высадка воздушного десанта. Подобные сообщения поступали часто, бывало, что они не подтверждались, но отреагировать было необходимо. Выслали группу милиционеров. Через некоторое время прибыл мотоциклист с донесением от старшего группы. Он сообщал, что десант не обнаружен, но недалеко от трамвайной линии найдены мины замедленного действия, спущенные на парашютах. Очевидно, их и приняли за людей. Фашисты часто сбрасывали такие мины на трамвайные линии, где-нибудь на окраине города. В результате гибли люди, нарушалось транспортное движение. На этот раз жертв не было, на место диверсии прибыли саперы, мины были обезврежены.

* * *

Оперативный отряд одесской милиции дежурил днем и ночью в полной боевой готовности – и отдыхать им не приходилось. Так, в глухую осеннюю ночь поступило сообщение о том, что на улице Нежинской из пустующего многоэтажного дома передаются какие-то световые сигналы. На место тут же выехала оперативная группа во главе с начальником уголовного розыска М. М. Пухальским, два больших дома были блокированы и осмотрены, но диверсанты не обнаружены. Начался артиллерийский налет. Было решено блокировку домов не снимать, а утром еще раз их проверить.

С рассветом отряд милиционеров Одессы снова вышел на поиски. Осмотрели все этажи, подвалы, чердачные помещения, но никого не нашли. Тогда проверили пустовавшее здание на противоположной стороне улицы и здесь, в одном из подвалов, увидели спящих на койках гитлеровцев. При них была портативная рация, ракеты, пистолеты и другое шпионское снаряжение. Немцы были одеты в штатское, один из них хорошо владел русским языком. Вражеские корректировщики были переданы в штаб Приморской армии.

Октябрь 1941 года: отступление из Одессы

Вскоре в городе была введена карточная система, что тут же дало сигнал спекулянтам и мошенникам. В снабженческих организациях начались хищения, но их быстро раскрыли.

Наступил тот трагический день, когда было объявлено об отступлении из Одессы регулярных войск. Стало известно, что одесская милиция будет уходить из города с последними частями армии, а до этого необходимо было сделать вид, что милицейские части продолжают нести свою службу – и даже в усиленном режиме. Усиление патрульной службы в городе было призвано маскировать эвакуацию, вводить в заблуждение фашистскую разведку. Чтобы постовые и регулировщики были более заметными, им выдали белые перчатки, а вместо касок – форменные фуражки.

15 октября главные силы Одесского оборонительного района начали отход с фронта. К концу дня из города сняли патрульных и постовых. К тому времени были погружены на транспорт главные силы войск, оборонявших Одессу, небольшие подразделения прикрытия прибыли в порт после полуночи.

22 декабря 1942 года Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За оборону Одессы». Всего медалью «За оборону Одессы» награждено около 30 тысяч человек.

В 1967 году медаль «За оборону Одессы» была вручена и одесской милиции.

Фото и документы предоставлены музеем Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Елена Антонова

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