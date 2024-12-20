Рождественские ярмарки и концерты — бесплатные события Одессы 20 — 22 декабря

Очень символично, что именно на самые длинные ночи года приходятся подготовка к самым теплым праздникам — Рождеству и Новому году. Кажется, что одесситы любят подготовку к праздникам не меньше чем сами праздники, ведь в эти выходные город погрузится в ярмарки и концерты.
Не пропустите ярмарки в Пассаже, Кирхе, Училище Морского Транспорта. Щедрым подарком для всех ценителей классической музыки станут концерты студентов и преподавателей Музыкальной академии. В воскресенье не пропустите выступление хора в Кафедральном Соборе Святой Марии — будет волшебно!
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Что: Рождественская ярмарка
Где: Сквер Гамова
Когда: 20-22 декабря
Что: Рождественская ярмарка
Где: Пассаж
Когда 21-22 декабря
Что: Рождественская благотворительная ярмарка
Где: Итальянская, 18, Одесское ВПУ МТС
Когда: 21 декабря, 11:00-16:00
Что: Рождественская ярмарка
Где: Новосельского, Кирха
Когда: 21 декабря, 12:00 – 29 декабря
Что: Концерт «Неаполитанский карнавал»
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Оперная студия
Когда: 20 декабря, 14:00
Что: Презентация календаря 2025
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 20 декабря, 14:30
Что: Концерт струнных квартетов
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 20 декабря, 15:00
Что: Лекция Елены Зимней «Огненные праздники народов Пиренейского полуострова»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 20 декабря, 16:00
Что: Премьера докспектива «Цена тишины»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 20 декабря, 16:00
Донат
Что: Новогодний праздник в джазовых тонах
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 20 декабря, 17:00
Что: Рождественский концерт кафедры народных инструментов
Где: Новосельского, 61, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 20 декабря, 17:30
Что: Christmas Movie Night
Где: ул. Греческая, 1а, America House Odesa
Когда: 20 декабря, 18.30
Вход свободный
Регистрация
Что: Игра в Рождественскую сказку
Где: Королева, 46, Областная б-ка для юношества
Когда: 21 декабря, 14:00
Что: Концерт Народной артистки Ларисы Зуенко
Где: Лютеранский пер.1, Школа искусств
Когда: 21 декабря, 15:30
Что: Концерт хоровой музыки
Где: Европейская, 33, Кафедральный Собор Девы Марии
Когда: 22 декабря, 14:00
Что: Выставка «Свет в окошке»
Где: Пассаж, Svitlo Gallery, 2 этаж
Когда: 20-22 декабря, 13:00 — 18:30
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 20 декабря, 13:30