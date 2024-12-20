Российские хакеры взломали госреестры Минюста: какие сервисы не доступны

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она подчеркнула, что кибератака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства и назвала ее беспрецедентной.

Команда специалистов уже приступила к восстановлению систем. По ее словам, в первую очередь будут восстановлены:

государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей;

государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Ориентироваочное время первоочередного восстановления — до двух недель.

О нарушениях в работе также сообщил портал государственных сервисов «Дія».

На сайте указано, что технические работы проводят «Национальные информационные системы». Поэтому в приложении временно не работает ряд функций, таких как бронирование работников, регистрации ООО, брака онлайн, регистрации права собственности на имущество, «еВідновлення» и «еОселя», перерегистрации авто и многие другие.

Что известно об атаке

19 декабря российская хакерская группировка XakNet Team сообщила, что взломала Государственное предприятие «Национальные информационные системы» и это дало им возможность войти в инфраструктуру самого Минюста и скачать весь объем данных из Госреестров.

«Было принято решение удалить всю имеющуюся информацию», — говорится в сообщении хакеров.

Напомним, 12 декабря 2023 года по всей Украине произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи «Киевстар». Это повлекло за собой неполадки в работе банкоматов и терминалов. Причиной сбоя стала мощная кибератака российских спецслужб.