Украина и Одесса без света

«Товарищ, экономь электроэнергию!»

Эх, опять отключают электричество в Одессе. Одесситы, ясное дело, ворчат, недовольны. И только мы — «ободессившиеся» херсонцы — те, кто вынуждены были оставить родной город уже после его освобождения от орков 11 ноября 2022 года — типа бодримся: та те несколько часов без электрики — это ж ерунда, как пыль для моряка! Мы в том одновременно и радостном, и ужасном ноябре целый месяц куковали БЕЗ света, БЕЗ тепла и БЕЗ воды! Да, тогда счастье возвращения Херсона под эгиду Украины было омрачено начавшимися вскоре варварскими обстрелами города оккупантами с Левобережья. Эти обстрелы и изгнали многих из родного города…

Ну вот, 5-часовый «конец света» в Одессе закончился, вспыхнула в светильнике яркая по нынешним меркам 6-ваттка-экономка. А я только вспоминаю те времена при СССР, когда к электричеству мы относились, мягко говоря, неуважительно: 4 копейки за киловатт\ час — ну это же ни о чём. А предприятия еще дешевле платили — вдвое почти!

Как работали советские ретрансляторы и зачем им был двойной резерв

В связи с этим я и вспомнил об использовании электричества на Херсонском областном радиотелепередающем центре (ХОРТПЦ), куда я попал по распределению в 1976 году после окончания Одесского института связи.

Это было предприятие»идеологического фронта», ведь по нашим радиорелейным линиям связи от ретранслятора к ретранслятору передавались телевизионные каналы, несшие «в массы» коммунистическую идеологию — «единственно правильную и безальтернативную».

И не приведи господь, если где-то что-то мигнет на экране, тем более во время «особо важных передач» (это когда партийные бонзы с трибун съездов и партконференций всей стране «по ушам тёрли» — как у нас всё расчудесно, особенно на фоне «загнивающего Запада»).

Одной из проблемных граней в этом вопросе было электроснабжение наших ретрансляторов. Вот об этом сегодняшний рассказ, но начну его с запомнившегося мне сюжета в популярном в те годы киножурнале «Ералаш» (дальше поймете, почему).

Итак, в троллейбус заходит пацанчик и покупает у кондукторши два билета (они тогда, кстати, как и киловатт стоили — 4 копейки). Кондуктор удивлена: ты ж один зашел, зачем тебе второй билет?! — А вдруг один потеряется,- прозвучало в ответ. — А если ты и второй потеряешь? — улыбнулась тётечка. — А у меня ещё есть проездной! — шокировал её пацанчик.

Вот такая же «подстраховка» была в те годы и на всех наших «идеологических» ретрансляторах, которые в народе телевышками называли. На каждый объект электроэнергия с двух разных линий электропередачи (ЛЭП) поступала — 100-процентный резерв, автоматика, если что, мгновенно с основного на запасной перебрасывала.

Это «если что» изредка случалось: сильный ветер рвал провода ЛЭП. Кое-где в глубинке были подземные кабельные ЛЭП, и нередко их рвала сельхозтехника. Так что этот резерв перебором не был.

Логичен вопрос: а если пропадут оба ввода? А на каждом ретрансляторе стоял дизель-генераторный агрегат (ДГА), который «кушал» соляру и выдавал нужное количество киловатт.

Сейчас, в период проблем с электроснабжением, их «младшие братья» по всем улицам стоят, возле каждой кафешки и магазина. Те наши покрупнее были, с кораблей их снимали: ДГА-24 размером с небольшую легковушку, ДГА-48 — побольше, а ДГА-100-киловатный — чуть ли ни с микроавтобус.

Что за маховик-монстр весом под тонну стоял на страже советской пропаганды

Казалось бы, всё ОК с электропитанием «идеологических рупоров». Чтобы да, так нет! Те все ДГА были устроены так, что проходило до 10 секунд, пока они включались в работу и выдавали 220 вольт.

Это не было неисправностью, эти 10 секунд были оговоренной в паспорте дизеля нормой. И что, целых 10 секунд ретранслятор не вещает в эфир?! Что за бред?! Рядом с дизелями на мощных фундаментах монтировалась «скорая помощь» на эти 10 секунд.

Это был АГП — Агрегат Гарантированного Питания — многотонное устройство, в котором огромный 800-килограммовый стальной маховик вращался с бешеной скоростью 2800 оборотов\ минуту. Для чего? Когда пропадало электричество, этот великан-маховик по инерции продолжал вращаться, а на его валу был генератор, который вырабатывал 220 вольт для аппаратуры телевещания.

Через 10 сек. включался в работу дизель-генератор, АГП из работы выходил. А затем, когда ЧП (обычно непродолжительное) заканчивалось, маховик вновь набирал обороты и продолжал жить в ожидании следующего «катаклизма», который может случиться через год. А может и не случиться.

Сейчас всем понятен символ 24\7, означающий круглосуточную работу всю неделю без выходных. Так вот, то «чудо техники» работало 24\365 дней! Электричество оно потребляло — мама, не горюй! И следили мы за этими АГП, как за зеницей ока!

И давали они нам копоти… Бешеный вес маховика, бешеные обороты — подшипники там летели один за другим. Менять их — каторга. Шарик я себе на память оставил из в хлам разбитого подшипника — гиганта. Пять сантиметров в диаметре стальной шарик, весь «покоцанный». Смазка этим подшипникам полагалась специальная, которая на самолетные шасси шла, но мы ее и в глаза ни разу не видели, набивали в подшипник обычную,»рабоче-крестьянскую».

Как исчезла «идеологическая техника»

Весь этот «электро-идеологический» бред закончился вместе с кончиной СССР. На этом предприятии я проработал еще 5 лет (как раз 20 получилось после института), потом окунулся в журналистику.

«Агрегаты круглогодичного сжигания электроэнергии» мы еще в 1991-м отключили. КПСС со своей идеологией к тому времени «склеила ласты», других партий в стране появилось, как у дурака махорки, но здесь имело место такое вовсе не новое явление как переход количества в качество.

Автор этих строк точно не может назвать ни одной из трех с половиной сотен партий в Украине, у которых была бы столь навязчивая идеология, как у монополиста — КПСС. А если честно, то я не усматриваю идеологии в их деятельности вообще. Парадоксально!

Но разве не парадоксально то, что на дверях в помещения дизельных на ретранляторах по всей области, республике, стране висел накатанный на жести призыв, который я вынес в заголовок этого материала «Товарищ, экономь электроэнергию!» А за каждой дверью бессмысленно сжигались мегаватты этой самой электроэнергии…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса