Ключевые моменты

Петр Григоренко – генерал-майор, участник Второй мировой войны, доктор военных наук. После публичной критики советской системы его лишили звания, наград и бросили в психбольницу.

Григоренко поддерживал крымских татар и выступал против введения войск в Чехословакию.

Его имя стало символом борьбы за права человека в СССР, защищали его Сахаров и правозащитники Европы.

После смерти реабилитирован — указом Президента Украины ему вернули звание и награды.

Необычный диссидент — генерал Петр Григоренко

Полагаю, что сегодня не многих удивит словосочетание «генерал, диссидент» по причине незнания (из-за неактуальности) смысла этого латинского слова dissidens (несогласный).

Кого называли диссидентами в советское время? Это были граждане СССР, открыто выражавшие свои политические взгляды, которые принципиально отличались от господствовавшей в обществе и государстве коммунистической идеологии. Чаще это были писатели (к примеру, Василий Овсиенко), художники (Иван Марчук), врачи (Семен Глузман) — короче, представители «гнилой интеллигенции», как иногда звучало в годы, когда вольнодумство было караемо лагерями. Но чтобы диссидентом стал генерал?!

У будущего диссидента жена оказалась стукачем

Родился Петр Григоренко в 1907 году, 16 октября, в крестьянской семье в Таврийской губернии (ныне Запорожская область). Начал трудиться рано: слесарь, кочегар, сцепщик вагонов в депо Юзовки (это прежнее название Донецка).

С 1931 по 1934 годы учился в московской военной академии. Преуспевал и его оставили там преподавать, но он добрался аж до замнаркома обороны Тухачевского с требованием: обязан отслужить в армии! И был назначен начальником штаба батальона.

В 1937-1939 годах учился в Академии Генштаба. В 1938 году «прорвался» к самому генпрокурору Вышинскому с требованием освободить незаконно арестованного брата Ивана. И НКВД брата освободил! Характерный для той эпохи факт: у Петра с братом до этого инцидента была переписка по договоренности сокращенными словами. Её подсмотрела жена Петра, решила, что это какой-то код и … настучала, стерва, «куда следует». Развелись, конечно.

Вторая мировая и научная карьера

Вторую мировую Григоренко прошёл «от звонка до звонка». Начал воевать еще раньше, с японцами на Халхин-Голе в Монголии, а закончил, будучи тяжело раненым в Карпатах. Интересный факт: военные стежки — дорожки как-то свели двух полковников — Петра Григоренко и Леонида Брежнева — будущего Генсека ЦК КПСС, а ещё — «судью» и палача Петра Григоренко.

В послевоенные годы Григоренко защитил кандидатскую диссертацию, потом стал доктором военных наук, преподавал в москве, в военной академии. Генерал-майор, он был автором 83 научных работ по военной проблематике.

Осенью 1961 года на партконференции в москве он в своем выступлении жестко потребовал демократизации выборов в СССР. Да, тогда действительно были выборы без выбора: выдвигали одного кандидата от «блока коммунистов и беспартийных» и не было никакой соревновательности.

Генерал Григоренко потребовал настоящей демократии в СССР

Говорил генерал и о необходимости реальной, а не только на бумаге отчетности перед избирателями, отмены высоких окладов партноменклатуры (тогда ходила шутка, что партийные деятели живут своим отдельным мирком, а точнее — райком, имея ввиду РАЙонный КОМитет партии).

За такую «аморалку» Григоренко сразу же уволили из академии, влепили строгий выговор и отправили в «ссылку» — Дальневосточный военный округ. Через год, будучи в отпуске в москве, генерал создал подпольную организацию. Были распространены листовки, в которых разъяснялись причины продовольственного кризиса в стране, говорилось о жестокой карательной позиции КПСС в период бунтов в Новочеркасске, а также в Темиртау (Казахстан) и Тбилиси.

Он фактически критиковал политику Хрущёва, предупреждал о признаках зарождающегося нового культа личности. Кара не заставила себя долго ждать: в начале 1964 года его задержали в Хабаровске и отправили в москву. На первом же допросе он ответил отказом на предложение руководителя КГБ покаяться — и обойтись без ареста и суда.

Разжалованного генерала поместили в психушку

На обвинение в антисоветском содержании листовок возразил: они — не антисоветские, а антиправительственные! Весной 1964 года судебно-психиатрическая экспертиза признала его неподсудным (диагноз — параноидальное развитие личности, психопатия). Лечение — принудительное, в ленинградской психбольнице. Разжаловали в рядовые, лишили наград и пенсии.

Через год, когда «слетел» со свего поста Хрущев, Григоренко тут же «выздоровел», его выписали из «дурдома». Он смог работать: сторож, экскурсовод, грузчик в магазине.

Документ на его освобождение подписывал Брежнев. Правда, когда узнал, что экс-генерал уже на свободе, вздохнул: жаль, что поторопились. Не ошибся Леонид Ильич: весной 1966 года Григоренко вошел в круг диссидентов, включился в борьбу крымских татар за возвращение на историческую родину.

Весной 1968 года он участвовал в их демонстрации перед зданием ЦК КПСС и потребовал(!), чтобы его арестовали вместе с другими участниками. В 1968-м активно поддержал «Пражскую весну», требовал вывода советских войск из оккупированной Чехословакии.

Весной 1969-го его арестовали в Ташкенте, там же поместили в следственный изолятор КГБ. Голодовку генерал объявил, его насильно кормили и избивали. Республиканская судебно-психиатрическая экспертиза по простоте душевной признала его подсудным, но это не устроило центральные власти. Григоренко перевезли в москву. Новая экспертиза предыдущую, конечно же, отменила, и его начали принудительно «лечить» в специализированной психбольнице Калининградской области.

Цивилизованный мир реально восстал: осенью 1969 года в москве скандинавские студенты приковали себя к ограждению возле ГУМа и требовали свободу для Григоренко. Также в москве и ленинграде прошли акции протеста итальянских, бельгийских и норвежских правозащитников. В его защиту выступил академик Сахаров. Англичане сняли фильм по сборнику трудов Григоренко «Мысли душевнобольного».

Чудесное освобождение Григоренко и переезд в США

И случилось, по советским меркам, чудо! Осенью 1973 года его перевели в «обычную» психбольницу, а летом 1974-го, к визиту в москву президента США Никсона суд решил прекратить принудительное «лечение» Григоренко. Типа выздоровел скоропостижно. Он был освобожден!

Его активная правозащитная деятельность в СССР продолжалась вплоть до ноября 1977 года, когда для лечения Григоренко вынужден был выехать в США. И тут же его лишили советского гражданства. Он назвал этот день худшим в своей жизни. В США он прожил 10 лет, до самой смерти, стал членом украинской общины. Продолжая начатое, выступал в различных странах Европы в защиту советских диссидентов.

Похоронен в Нью-Йорке. Указом Президента Кучмы в 1997году Петру Григоренко возвращены генеральское звание и награды, перечеркнуты были все «диагнозы» карательной советской психиатрии.

На заглавном фото — памятник Петру Григоренко, установленный в Симферополе. В 2024 году российские оккупанты его снесли. Вместо него собираются поставить изваяние Жириновского.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон-Одесса