Распад СССР — 33 года назад перестал существовать Советский Союз

Плохое и хорошее

Хочу сразу пояснить читающим эти строки, что я в этой теме не теоретик, с умным видом выплескивающий поток сознания. Я в ней инсайдер, т.е. знаю тему изнутри. И я прекрасно помню, как мы» жили — не тужили».

Как ещё при Хрущеве, в 1963 году, я, третьеклассник, встречал родителей с работы возле соседнего хлебного магазина, и мы «соображали на троих», т.е. покупали по пшеничной булке -«сайке» по 6 копеек.

Это была целая эпоха черного хлеба из кукурузной муки, пшеничный давали по одному «на руки»: не хватало пшенички нашей «великой и могучей» стране. Второй раз в длиннющую очередь становиться было глупо: пшеничные изделия, привоз которых в конкретное время ждала толпа, разлетались за считанные минуты.

Помню, что мне и папе было без разницы, хоть белый, хоть черный. Но вот у мамы, юные годы которой прошли в эвакуации в Узбекистане, кукурузный хлеб вызывал много лет ужасавшие её воспоминания о черных лепешках, которые она получала как паёк на авиазаводе, где работала фрезеровщицей. Потому и стояли мы в очередях за белым хлебушком.

И тот 1991-й я прекрасно помню. Мне было уже 38 лет, и было очень сложно в том бардачище и семью обеспечить, и порядок на вверенном мне участке работы (за 15 лет после института я дорос до замдиректора обласного телерадиопередающего центра).

Еще с конца 1980-х я разбивал отпуск на куски и превращался в двухгорбого верблюда: рюкзак со шмотками на спине, рюкзак спереди, в каждой руке огромная клетчатая сумка «мечта оккупанта» — и в Польшу, от Жешува до Щецина. Первая поездка — трое суток «жизни» в автобусе в огромной очереди на таможню Шегини.

Так что не понаслышке знаю я о ситуации с развалом СССР, мог бы привести массу негативных ситуаций. Но мог бы сказать и немало хорошего о той стране, где родился. Так что писать о развале страны, родившейся, кстати, тоже в декабре (1922 года) буду ни с одобрением, ни с сожалением: не считаю себя вправе давать оценки, не уверен в своей объективности. Просто напомню. Вам и себе.

Хроника развала

Официальная формулировка: распад СССР — прекращение существования Союза ССР вследствие процессов системной дезинтеграции в социальной структуре, народном хозяйстве, общественно-политическом и государственном устройстве страны.

17 марта 1991 года на территории большинства союзных республик состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. На вопрос о «необходимости сохранения СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» положительно ответили свыше 76 % участников голосования.

После референдума стартовал Новоогарёвский процесс, который должен был завершиться подписанием договора о создании Союза Суверенных Государств, объявлявшегося преемником СССР, однако после провала августовской попытки захвата власти (путч) консервативными партийными функционерами, многие союзные республики задумались о независимости.

И вот 8 декабря в беловежской резиденции главы белорусского Верховного совета Шушкевича собрались, помимо него, еще и президенты россии Ельцин и Украины Кравчук. Тоже «на троих», только не за белыми булочками, а чтобы решить судьбу СССР. Ну и решили.

Сейчас кремлевские «политолухи» верещат, что забухАла та троица «по-взрослому», ну и, мол, «под балабасом» приговорила страну. Ну, что касается Ельцина — тот таки да, частенько ужирался, как свинья, козоводил публично.

Ошибется тот, кто назовет его любителем выпивки. Не любитель он был, а профессионал! Ну а кто ещё, как не «синяк», мог такого червя могильного вместо себя оставить!? А пили они там, или не пили — так я там не присутствовал.

Короче, судили-рядили, и решили создать СНГ (Союз Независимых Государств). Кравчук потом вспоминал, что когда дело дошло до подписания документа, Ельцин засомневался. А Кравчук ему: «Ну и не подписывай! И кем ты в москву вернешься!? Как и раньше, подчиненным Горбачева?»

В россии тогда действительно была неоднозначая ситуация: президент СССР Горбачев и президент республики Ельцин мерялись, я бы сказал чем, — кто главнее. «Да, с «Горбатым» нужно покончить» — процитировал Кравчук подписавшего таки документ Ельцина.

Вот так, если вкратце, и рухнула империя. Не было на планете ни единой империи, которая бы не рухнула…

Валерий Боянжу, Херсон — Одесса