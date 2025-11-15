Ключевые моменты

На одесской «Книжке» продают свежий горячий плов и люля-кебаб прямо на рынке — возле казана собирается стабильная очередь.

Порции большие и недорогие: обед из плова или люля с салатом стоит от 80 до 150 гривен.

Блюда готовят из качественных продуктов: рис басмати, говядина в плове, баранина в люля-кебабе.

Плов привозят около 11:00, и уже к 13:00 его почти полностью разбирают — большинство покупателей постоянные.

От книжного рынка к рынку еды

На легендарной «Книжке» книг становится с каждым годом меньше. Однако все больше появляется кофеен и лавок, где торгуют вкусностями: рыбными деликатесами, конфетами, кофе и чаем.

Для многих жителей центра и сотрудников окрестных офисов стало традицией пить утренний кофе именно здесь. И обеденный перерыв тоже можно провести тут — на свежем воздухе, под тенью деревьев, в уютно оборудованных зонах.

Довольно долгое время на «Книжку» привозят домашние обеды. А недавно в ТикТоке я увидела ролик о том, что здесь можно поесть горячего плова. Конечно, я не могла не пойти и не попробовать одно из своих любимых блюд.

А что в меню?

Искать точку продажи плова долго не пришлось. Я увидела большую очередь рядом со столиком под большим синим зонтом. В очереди почему-то стояли исключительно мужчины. На мой шутливый вопрос, продают ли плов женщинам, никто не отреагировал.

«Хорошо, проехали, это тебе не Привоз», – подумала я.

Рядом со столиком размещалась настоящая печь, на которой стоял огромный казан с пловом.

На столе стояла миска с кебабами, салатом, маринованной морковью и луком. Меню оказалось довольно лаконичным и содержало только то, что было на столе, и хлеб. Для знакомства я взяла всего понемногу — полпорции плова, полпорции люля-кебаба, салат из капусты, немного моркови и даже свежий лук.

Цитаты из меню

Плов плюс салат – 150 грн

Люля-кебаб плюс салат – 150 грн

0,5 порции – 80 грн

Микс – 150 грн

Как вкусны плов из казана и кебаб на «Книжке»

Размер этих половинок порций оказался больше, чем я ожидала — полная глубокая тарелка плова, одна штука люля-кебаба, добавки можно попросить положить больше или меньше, как вам нравится. Хлеб берете по желанию и идете есть за столик рядом, под деревом. Столовые приборы — одноразовые, пластиковые. Также всю еду можно упаковать с собой.

Плов мне понравился еще до того, как я его попробовала — в казане он выглядел очень аппетитно, с большим количеством мяса, морковью и стручками острого перца. На вкус оказался не хуже.

Рис — басмати, сочная морковь, хорошо приготовленная мягкая говядина. В плове достаточно специй, но без излишка. Он не сухой, хотя рис рассыпчатый и не переваренный. Плов готовят без нута.

Люля-кебаб готовят из баранины. Блюдо, на первый взгляд, очень простое — только мясной фарш, соль и перец. Но его нужно хорошо вымесить, отбить и не пересушить при приготовлении.

В принципе, здесь он именно такой — сочный, в меру острый, только с одного конца немного пережаренный. Люля отлично сочетается с капустным салатом и маринованной морковью.

Запивать жирный плов лучше айраном или горячим чаем. Я допустила ошибку и не купила чай заранее. Вам рекомендую помнить об этом и сначала купить напиток, а затем идти за пловом.

Общее впечатление

Чек за мой очень сытный мясной обед составил 150 гривен, а за чай со свежим имбирем и лимоном — еще 70 гривен. Рассчитаться можно как наличными, так и картой — через терминал, а не переводом.

Важно учитывать, что плов привозят на «Книжку» примерно в 11 утра. А к часу дня его почти весь съедают. Я пришла в начале второго и едва успела взять порцию. Многие покупают сразу несколько порций домой. Почти все покупатели — постоянные.

К сожалению, кроме плова и люля, сюда ничего больше не привозят, но продавцы рассказали, что у них есть еще точка на авторынке «Яма», где они готовят шурпу и шашлык. И я уже ищу, с кем бы съездить туда за компанию.

