Ключевые моменты:

В Одессе море «сбежало» от берега;

Причина отлива — сильный северо-западный ветер.

Почему отступило море в Одессе

Жители Одессы публикуют в соцсетях необычные кадры: там, где еще вчера были волны, сегодня можно ходить пешком. Самая яркая картина наблюдается на популярных пляжах Аркадии, где дно обнажилось на десятки метров.

Специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей поспешили успокоить горожан. По их словам, это классический пример нагонных явлений (в данном случае — сгонных). Длительный и мощный северо-западный ветер буквально «вытолкал» верхний слой воды от одесского побережья в сторону открытого моря.

Это привело к заметному падению уровня воды вдоль всей береговой линии Одесской области. В среднем уровень моря снизился на 60-70 см.

Несмотря на визуальную масштабность, экологи и синоптики уверяют, что как только направление ветра изменится или его сила утихнет, море вернется в свои привычные границы.

