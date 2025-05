Мачты над домами

Наши проживающие в городах читатели, скорее всего, обращали внимание на высокие металлоконструкции на крышах многоэтажек. Это мачты, на которых операторы мобильной связи смонтировали свои приемно-передающие антенны. Многие боятся, что это вредно для здоровья, компании уверяют, что нет. А как на само деле?

Почему антенны устанавливают именно на крышах высоток? Логика тут проста: чем больше высота подвеса антенн, тем больше радиус охвата её сигналом. И, соответственно, тем меньше в городе так называемых «белых пятен» с ненадежной связью.

Одно дело — «выбивать» у местной власти где-то участок земли для установки вовсе не дешевой 50-метровой мачты, причем участок немалый: на расстоянии нужно еще «якоря» в земле бетонировать, чтобы за троса мачту держали. И совсем другое дело — на 40-метровой 9-этажке небольшую и, соответственно, недорогую мачту в 10 метров установить — вот и связь налажена.

Вот и ходим мы по улицам, иногда мельком скользя взглядом по этим облепленным антеннами железякам на крышах, думая о каких-то своих насущных проблемах. А не являются ли эти ПЕРЕДАЮЩИЕ, т.е. излучающие, антенны над головами не менее насущной проблемой?

Вредные условия труда

Ведь это не час и не два: люди живут под ними, и учатся, и работают. Кстати, на крыше 8-этажного здания гортипографии в Херсоне, аккурат над моим кабинетом (редакция газеты, где я трудился, была на верхнем этаже) как-то начали устанавливать мачту мобильной связи.

У юного представителя мобильного оператора я спросил о вредоносности такого соседства. В его ответе я почувствовал, что он видит во мне, говоря нынешним жаргоном, лоха и ботАна.

На следующий день я продемонстрировал ему свой диплом Одесского института связи, и для доказательства того, что он был еще сперматозоидом, когда я после института 20 лет обслуживал сверхвысокочастотные (СВЧ) передатчики, показал ему свою трудовую книжку.

А там записи «с учетом вредных условий труда по обслуживанию генераторов СВЧ». И пенсию я «почему-то» оформил на 5 лет раньше, по т.н. 2-му списку. Парнишка сразу «сдулся», мы нормально поговорили, но его уверения в том, что передающая антенна всё время над головой — «это фигня, ничего страшного» меня не впечатлили.

Сейчас, живя в Одессе, я вспомнил об этой теме, обратив внимание на такие мачты с антеннами на крышах сразу двух колледжей — автомобильного и измерений (минутах в 15 ходьбы один от другого).

Размытая ответственность

Наше СМИ сделало информационный запрос в Киев, в Госпродпотребслужбу (для понимания: раньше это называлось СЭС- санэпидслужба). Ответ пришел, но состоит он, как и ожидалось, из общих фраз, поясняющих, как должно быть: строительство подобных объектов должно осуществляться при условии их соответствия санитарным нормам и правилам; гигиенические требования к излучающим передающим объектам должны соответствовать Государственным правилам защиты населения от влияния электромагнитных излучений; размещение подобных объектов должно происходить с учетом мощности передатчиков, направленности излучения, чтобы… уровень электромагнитных полей не превышал гранично-допустимых размеров.

И в завершение (что весьма важно!): ответственность за соблюдение вышеизложенных требований возложена на: 1) министерства, 2) ведомства, 3) учреждения, 4) организации, 5) предприятия, 6) кооперативы и 7) другие юридические лица, проектирующие и эксплуатирующие объекты, излучающие электромагнитную энергию.

А у семи нянек, вы же знаете, бывает, что дитя без глаза. Я не хочу с умным видом нагнетать обстановку и портить нервы людям, у которых и без того они, эти нервы, — вовсе не стальные тросы.

Просто, имея практический опыт в этой вредной отрасли, хочу людей предупредить, исходя из того, что «предупрежден, значит вооружен». И там, где есть т.н. человеческий фактор (читай — безответственность, безлаберность,бездарность и бездумность), а у нас это всё наличествует, там можно (и нужно!) ждать нарушения существующих норм.

Ну что для нас нормы и правила? У нас ведь и по мобилке болтать нельзя, держа её в руке и руля автомобилем. Ну и что?! Да, у нас всегда требовалось при настройке т.н. диаграммы направленности (это поток излучения) передающих антенн основную мощность ориентировать в стороны, на потребителей услуги, а не вниз, под антенну.

Так что, по идее, если под антенной, установленной на крыше, живут / работают / учатся люди, то антенна их не облучает. Но это лишь по идее. А в реалиях бывало и по-другому.

На телеретрансляторах, которые мне довелось обслуживать, аппаратные залы с дежурным персоналом располагались внизу, непосредственно под антенно-мачтовыми сооружениями.

Один из видов контроля «картинки» в эфире предусматривал простенькую бытовую приемную антенну, подключенную к обычному телевизору в аппаратном зале. Картинка в помехах, шумах, плохонькая? Так это ж супер, значит мощная излучающая антенна на мачте не «плюёт» вниз, не облучает персонал.

Но бывало, что изображение и звук на этом телевизоре начинали идти в хорошем качестве.Тревога! По той или иной причине изменилась диаграмма направленности, и вниз, на головы сменных электромехаников и инженеров, «льется» вредоносный лучевой поток! В ближайший перерыв эфирного вещания на верхотуру взбирался мачтовик- антенщик и что-то там «колдовал», сводя «на нет» облучение ПОД передающей антенной.

Что делать, если у вас над головой антенна мобильной связи

А теперь — небольшой экскурс в историю. По древнегреческому преданию, сиракузский тиран Дионисий предложил своему фавориту Дамоклу, считавшему Дионисия счастливейшим из смертных, занять его престол на один день. И приказал во время пира посадить его на свое место, предварительно прикрепив к потолку над этим местом острый меч, висевший на одном конском волосе. Так и родилось выражение «Дамоклов меч» (в переносном смысле — нависшая над кем-либо постоянная угроза при видимом благополучии).

Далее — вопрос: а не висит ли Дамоклов меч СВЧ-облучения над теми гражданами, которые живут, работают или учатся в зданиях, на крышах которых установлены антенны мобильной связи?

Повторюсь: я ничего не утверждаю и не разгоняю истерию! Я всего лишь, будучи инсайдером в этой теме, подсказываю людям вопросы, которые они вправе задавать компетентным органам.

«Погуглил» эту тему в Интернете — там, естественно, самые разноплановые мнения. Да, бетонная крыша здания в какой-то мере гасит излучение, ЕСЛИ оно идет вниз. Действительно, если об аномальном облучении обитателей дома с антенной на крыше можно говорить только в случае технической неисправности, то обитатели близлежащих зданий пребывают в нормированном ГОСТом потоке излучения.

Стандарт у нас в этом плане очень жесткий, это 2,5 микроватта на квадратный сантиметр (мкВт/см2). Для понимания: в Польше и Беларуси — 10 мкВт/см2, а в некоторых других странах Европы — 100 мкВт/см2.

И вот вам ненавязчивый совет, обитатели домов ПОД и РЯДОМ с антенами: было бы неплохо изредка контролировать уровень напряженности поля с помощью приборов. И ещё было бы неплохо, чтобы замеры делала независимая организация, а не лаборатория оператора мобильной связи (при всём уважении!).

Как говорится, доверяй, но проверяй! И проверять надо: на Западе, куда мы так стремимся, уже давно существуют специальные краски и сетки, экранирующие в помещениях частОты «мобильного» диапазона. Для чего-то ж их придумали…

В завершение еще раз скажу, что целью данной публикации не является «сенсационное разоблачение» операторов мобильной связи типа: караул, геноцид, нас гробят! Просто жизнь подбросила обществу такую тему, нужно о ней знать и ею заниматься.

В Древнем Риме говорили «Fortuna non penis, in manus non recipe» (Судьба не член, в руку не возьмешь). Но в описанной мною ситуации очень даже можно «держать руку на пульсе», т.е. определиться, есть ли проблема, и если — таки да, то шевелить море палкой, как говорят в Одессе.

