Ключевые моменты:

В Одессе впервые организовали масштабную «Общую коляду», в которой приняли участие более 500 человек и десятки творческих коллективов.

Праздничное шествие с рождественскими звездами и колокольчиками прошло по Дерибасовской и Приморскому бульвару.

Прохожим раздавали тексты песен, благодаря чему к совместному исполнению колядок активно присоединялись случайные зрители.

Участники шествия в современных и традиционных национальных костюмах создали особую праздничную атмосферу, подчеркнув единство города в день Рождества.

По данным одесской мэрии, в акции приняли участие более 500 человек, десятки разных коллективов из Одессы и Одесской области. Семьи, друзья, хоры и творческие коллективы приобщились к шествию и совместному исполнению колядок.

Шествие прошло от Одесского Оперного театра, Дерибасовской, Европейской и Приморским бульваром.

«Впервые в истории города состоялось рождественское шествие такого масштаба. О нем, вероятно, знали не все, и в этом была его особенная магия. Прохожие останавливались, фотографировали, улыбались. Кто-то оставался посмотреть, а кто-то неожиданно присоединялся и шел вместе с шествием.

Организаторы позаботились о том, чтобы каждый мог стать частью праздника. Участникам и присоединяющимся уже по дороге раздавали рождественские звезды, колокольчики и тексты колядок. По всему маршруту звучали колядки, пели все. Даже те, кто не знал слов, держали в руках маленькие книжечки и подпевали.

Современные украинские национальные костюмы, традиционные наряды, рождественские звезды и праздничные символы создавали ощущение целостности и настоящего Рождества. Был свет. Было красиво. Было живо», – так описал происходящее одесский фотограф Юрий Бершадский.

Организаторами мероприятия выступила общественная организация «Вышиванковый фестиваль» при поддержке Одесского областного и городского администраций и Одесского горсовета.

Напомним, ранее в Одессе презентовали рождественский клип «Щедрик между тревогами».

Фото Юрия Бершадского