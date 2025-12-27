Ключевые моменты:

Сюжет фильма «Бриллиантовая рука» основан на реальных событиях, связанных с американским эмбарго против Кубы и массовым поступлением кубинских сигар в СССР.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов в СССР существовали нелегальные схемы заработка на сигарах, валюте и золотых монетах, доступные прежде всего «выездным» чиновникам.

Прототипы Геши Козодоева и Лёлика занимались контрабандой и операциями с царскими червонцами, что считалось особо тяжким экономическим преступлением.

За валютные операции в особо крупных размерах в СССР предусматривались длительные сроки заключения или смертная казнь, что напрямую отражает драматизм истории, лежащей в основе фильма.

Куда исчезли кубинские сигары?

Сегодня мы много (так уж вышло, к сожалению) вынуждены рассуждать на тему манеры правления Дональда Трампа и действенности его «политики кнута» в виде приобретения или не приобретения Америкой различной продукции из стран, которые Трамп решил «повоспитывать». Понятно, что началась эта политика не с Трампа, это практиковалось и задолго до его воцарения на «трон», но простому народу в СССР это было глубоко «фиолетово», ибо, как правило, никаким боком нас в нашей «капсуле» не касалось. Но, как оказалось, таки нет правил без исключения. И одна из ситуаций, порожденная таким вот штатовским торговым ужесточением, легла в основу сюжета некогда всенародно у нас любимой кинокомедии «Бриллиантовая рука».

Начнем издалека, с 1959 года, когда на Кубе революционеры во главе с Фиделем Кастро свергли власть диктатора Батисты. «Федор Кастров» сотоварищи сразу же организовал национализацию множества крупных предприятий, которые (кто бы мог подумать?!) принадлежали гражданам могущественного соседа — США.

Конечно же, этот «беспредел» возмутил США, и они срочно запретили всем странам-саттелитам, т.е.фактически всей капиталистической Европе торговать с мятежной Кубой — и продавать, и покупать. Помимо прочего, это эмбарго как метлой вымело из евромагазинов популярные гаванские сигары.

Но жизнь так устроена, что если где-то чего-то убавилось, то где-то это обязательно добавится. В те годы расцвела махровым цветом братская дружба между Кубой и СССР (она едва не закончилась ядерной потасовкой между СССР и США), Хрущев в десна целовался с Кастро, а мы, «октябрята, внуки дедушки Ленина» на утренниках хором распевали «Куба-любовь моя, остров зари багровой, песня летит, над планетой звеня, Куба — любовь моя!».

Короче говоря, весь социалистический лагерь оказался «усыпан» кубинскими сигарами. Кстати, помимо них, нас еще облагодетельствовали сигаретами из крепчайшего (читай — жутчайшего) сигарного табака.

Помню «Партагас» и «Лигерос» (на пачке последних была изображена парусная лодчонка, и их называли «смерть под парусом»). Что касается сигар, то у нас, конечно же, нашлись люди — «белая кость, голубая кровь», которые, будучи «выездными» (был такой термин) в «дальнее забугорье» по роду своей деятельности (МИД СССР, Минвнешторг и т.д.), сообразили, что на сигарах можно знатно подзаработать.

Сигары по цене золота

Один из таких деятелей — юное дарование, получившее после института «козырную» должность в Минвнешторге, стал прототипом Геши Козодоева, которого в фильме изумительно сыграл Андрей Миронов. У него были частые служебные командировки в Нидерланды, и он начал «путать свою шерсть с государственной», как сказал персонаж уже другой кинокомедии.

Короче, он совсем не скромными порциями вывозил кубинские сигары, и в Нидерландах пристраивал их тамошним фарцовщикам. Но — ума палата! — назад на вырученные деньги он вез не жвачку и не шмотки (хотя и на этом можно было в стране всеобщего дефицита круто «подняться»). Он вез золотые монеты! Причем не какие-то там гульдены «местного разлива» — он вез царские червонцы, к которым в СССР издавна было особое отношение.

«Подъем» только при простой продаже сигар был почти 5-кратным, а потом, через «рыжие» червонцы (8,6 грамма 900-й пробы), он доходил просто до немыслимо-космического уровня. И вот в один из таких вояжей настоящий Геша «КозЛАдоев»прибыл вовсвояси, в московский аэропорт и стал в очередь на таможенный досмотр.

Его реально «колотили психи», а он знал, что именно по этому признаку он может «залететь»: на таможне в те годы «телевизоров» не было, отслеживали нервничающих в очереди людей. И тогда Геша пошел «ва банк»: он подсунул свой малоразмерный драгоценный груз в багаж мужика из очереди, показавшегося ему лохом.

Убить Семен Семеныча

Это был киношный Семен Семеныч Горбунков, он же любимец публики Юрий Никулин. Сработало! Гешу встретил подельник (по фильму это великолепный Анатолий Папанов в роли Лёлика) и они без проблем отследили, куда такси завезло заряженного золотишком «лоха».

Вечер, засветилось окно в квартире, указав подельникам точные координаты для «визита вежливости». Геша телефонировал шефу (это был его непосредственный начальник по службе!) и получил команду: «мочить» всех! Если просто прийти и забрать монеты — это крах и «вышка»!

Подельники позвонили в дверь и «лох» её открыл… Лёлик мгновенно «вырубил» его профессиональным ударом и начал душить. Геша тем временем принялся перекрывать кислород хозяйке квартиры. И тут из соседней темной комнаты…грохнул выстрел!

Пулю в правый бок схлопотал Лелик, он упал. Геша оставил в покое женщину, включил здравомыслие и рванул с низкого старта на выход. Раздался второй выстрел, пуля лишь оцарапала Гешину спину, но тут от грохота выстрелов пришел в сознание хозяин. Он схватил Гешу за ногу, и повязал его.

Как оказалось, в соседней комнате было два фактора, которые просто не могли учесть разбойники. Первый — это тинейджер-сын этой пары. Второй — это… боевой итальянский пистолет «Беретта». Его «затрофеил» на фронте хозяин квартиры, некогда боевой комвзвода, которого Геша посчитал за лоха.

Привез домой, держал в тумбочке, откуда его очень своевременно выудил сын. Дело «подстатейное», но милиция, которую немедленно вызвали на место преступления, шить дело за незаконное хранение не стала: оформили как добровольную сдачу оружия. А стрельбу ветеранского сына записали «в пределах необходимой самообороны».

Кстати, этот ствол видел каждый, кто смотрел «Бриллиантовую руку». Припомните, именно «Беретту» милиционер в виде таксиста вручил Семену Семеновичу, на случай, «если что». А супруга киногероя хранила его в сахарнице.

К сожалению, история умалчивает о том, был ли т.н. Лёлик пистолетной пулей ранен смертельно или вычухался. Хотя в принципе, это мало, что меняет. Обоим этим деловарам, если даже они скандировали «Да здравствует наш советский суд — самый гуманный суд в мире!» светило 15 лет в лагерном «клифте».

Самое страшное преступление

И это за счастье! Потому что в те годы такие гешефты с валютой и драгметаллами считались тяжким экономическим преступлением ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА. А, если помните, еще в одном фильме киношный капитан Жеглов (Владимир Высоцкий) пояснял подельнице вора «Ручечника», который в театре «насадил» номерок от дорогущей шубы жены английского посла, что спереть шубейку рядового гражданина и шубу посла — это две большие разницы. Там всего 3 года отсидки, а за посла государство отвечает, так что статья уже другая -10 лет.

А ведь у этих прототипов Геши и Лёлика были явно «особо крупные размеры», да и организованная преступная группировка, так что, если Лелик и выжил, то только для того, чтобы быть расстрелянным по приговору суда. «Вышку» в СССР по золото-валютным делам ввели в 1961 году.

Вкратце, финализируя тему, пример: т.н. дело Рокотова и Файбишенко. Им вменяли незаконные валютные операции в особо крупных размерах. При обыске изъяли гигантскую сумму в долларах и большое количество золотых монет и слитков.

Первый приговор (1960 г.) — 8 лет лишения свободы каждому — (максимум по действовавшему тогда закону). Но этот приговор не устроил Хрущёва! Закон изменили «задним числом» в 1961 году.

Срочно появился Указ Президиума Верховного Совета СССР: за валютные операции в особо крупных размерах — смертная казнь. Закон применили задним числом — к уже осуждённым: второй суд Рокотову и Файбишенко назначил расстрел. Приговор был приведён в исполнение в июле 1961 года…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса