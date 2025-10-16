Ключевые моменты

Мощные передатчики в Румынии, Молдове и особенно в Приднестровье перекрывают украинский сигнал.

Международная координация частот заблокирована — Женевский союз не согласовывает работу новых украинских передатчиков.

В Приднестровье работают вышки с собственной ТЭЦ, а летом дополнительные помехи создаёт природное явление надрефракции.

Почему Одесса до сих пор слышит «чужие голоса»

Одесская область имеет уникальное расположение — рядом с Молдовой, Приднестровьем и Румынией. Оттуда вещают десятки мощных ретрансляторов, которые покрывают приграничные районы Украины.

Представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Одесской области, доцент Александр Салабай в комментарии изданию “Юг. Сегодня” объяснил:

«В Приднестровье или Румынии стоят сверхмощные передатчики. Если встать на нашем берегу Дуная, видно, как на той стороне горы просто усеяны вышками».

Международная координация «зависла» в Женеве

Частоты на украинско-румынской границе должен согласовывать Международный союз электросвязи (ITU) в Женеве. Но этого не происходит: швейцарская организация ссылается на риск создания помех уже действующим румынским вещателям.

Салабай отмечает, что «радиус координации передатчика мощностью всего 1 кВт достигает 300 км — а это вся территория южной Одесщины». Поэтому решить вопрос не удаётся уже много лет.

Приднестровье «светит» на весь юг Украины

В Григориополе, на территории непризнанного Приднестровья, работают средневолновые станции мощностью свыше мегаватта. Для сравнения — украинские передатчики имеют лишь 20 кВт.

«У них даже собственная теплоэлектростанция, чтобы питать эти вышки», — говорит эксперт.

Когда-то мощный передатчик в Николаевской области закрыли из-за нехватки средств на электроэнергию — и теперь приднестровские волны накрывают весь юг Украины.

Природа и спутники — союзники российской пропаганды

Летом на черноморском побережье возникает явление надрефракции — сигнал «прыгает» через воздушные слои и позволяет принимать даже турецкое или крымское телевидение.

Кроме того, многие жители используют спутниковые антенны, которые принимают российские каналы. Такие сигналы можно теоретически подавить, но это технически крайне сложно.

«Эта проблема в Одесской области была всегда», — подытоживает Александр Салабай.

О проблеме свободного доступа к российскому телевидению на территории региона «Одесская жизнь» писала ещё в 2015 году. Десять лет и полномасштабное вторжение оказались недостаточными, чтобы власти наконец смогли предотвратить вещание вражеской пропаганды на Одесщине.

