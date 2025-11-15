Ключевые моменты:

В Подольске простились с Максимом Дрыгальским, который погиб 5 ноября на Сумском направлении, защищая Украину.

На церемонию пришли сотни жителей громады, представители власти, побратимы и друзья погибшего воина.

Максим Дрыгальский служил на передовых позициях, проявлял мужество, участвовал в эвакуации раненых и более пяти месяцев удерживал позиции минометным расчетом. Его навсегда запомнят как храброго, преданного и человечного воина.

Как рассказали на странице Куяльницкой сельской объединенной территориальной громады в «Фейсбуке», церемония прощания прошла на Аллее Славы Подольска. Попрощаться с Максимом пришли представители Подольской районной военной администрации, сельской рады, сотрудники громады, побратимы, друзья и сотни жителей. Люди пришли с цветами, слезами и скорбью, чтобы отдать дань уважения герою и поддержать его семью.

По теме: На войне погиб защитник из Одесской области Дмитрий Шаргородский

Что известно о погибшем Защитнике Максиме Дрыгальском

Максим Дрыгальский родился 10 февраля 1999 года в городе Котовске (ныне Подольск) Одесской области. Детство провел в селе Николаевка Подольского района, учился в Глибочанской школе, затем получил профессию тракториста-машиниста в Котовском профессиональном лицее.

В августе 2024 года он стал на защиту Родины, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины. Служил на передовых позициях Курского и Сумского направлений, где проявлял мужество и самоотверженность, участвовал в эвакуации раненых и погибших товарищей, более пяти месяцев удерживал позиции минометным расчетом. Побратимы отмечают его как отзывчивого, честного и невероятно храброго воина.

Максима не стало 5 ноября 2025 года. Ему навсегда останется 26 лет.

«Смерть забирает лучших, но память о Герое живет в сердцах тех, ради кого он жил и сражался», – говорят жители громады.

У Максима остались мать, отчим, два младших брата и сестра. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков и побратимов.

Читайте также: