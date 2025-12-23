Ключевые моменты:

Украинки не раз играли заметную роль в общественной жизни других государств, становясь королевами и принцессами за пределами своей родины.

Если примеры Роксоланы и Анны Киевской на слуху, то про историю волынянки Екатерины Десницкой — украинки, ставшей принцессой Сиама, слышали немногие.

Екатерина Десницкая прошла путь от сестры милосердия и участницы русско-японской войны до супруги наследника сиамского престола.

После развода с принцем она отказалась от титула, прожила жизнь в эмиграции, но навсегда осталась частью истории Таиланда и Украины.

Анна Киевская и Роксолана: украинки при власти иностранных держав

Вне всякого сомнения каждый из вас, уважаемые сограждане, чуть больше, или чуть меньше, но всё же знает, кто такая Анна Ярославна — королева Франции. Напомню вкратце: Анна Ярославна — младшая из трёх дочерей великого князя киевского Ярослава Мудрого. Родилась она, по разным источникам, между 1025 и 1036 гг., умерла между 1075 и 1079 гг. Была Анна с 1051 г. до 1060 г. супругой французского короля Генриха I, т.е. королевой Франции.

О какой еще украинке мы с вами запросто, легко можем вспомнить в контексте разговора о наших землячках при власти в других странах? Конечно, о Роксолане! Это пленница, вначале наложница, а затем»первая леди» османского султана Сулеймана I Великолепного, мать султана Селима II. Она была одной из самых влиятельных женщин в истории Османской империи. Настоящее ее имя — Александра или Анастасия Гавриловна Лисовская. Год рождения неизвестен, умерла она приблизительно в 1560 году в Стамбуле.

Сиам — это современный Таиланд

Но, как говорится, бог троицу любит, и вот о третьей украинке, «царствовавшей» в далеких от своей родины краях, как мне кажется, знают далеко не все наши сограждане. Честно говоря, сам недавно разузнал. Речь идет о сиамской принцессе Екатерине Ивановне Десницкой.

Что насчет Сиама — такой страны на карте мира сейчас нет, в 1949 году на ее месте появился Таиланд. Напомню, летом этого года Таиланд был у нас на слуху: там, к сожалению, случилась война с соседней державой — Камбоджей.

Дворянка идет на войну

Но вернемся же к украинско-сиамской принцессе. Родилась она в 1886 году в Луцке. Волынская дворянка, участница войны с Японией и… кавалер Георгиевского креста ! У ее отца, председателя Луцкого окружного суда, от первого брака на руках было пятеро детей, когда он женился на будущей матери Екатерины, у которой от первого брака было двое малолетних детей.

В этом браке вторым ребенком и появилась Екатерина. Отец умер, когда ей было 2 года, в 1903-м не стало матери. Екатерина полностью окунулась во взрослую жизнь. Она окончила курсы сестёр милосердия и отправилась на Дальний Восток, где шла русско-японская война. Возвратилась оттуда с тремя наградами, включая Георгиевский крест. Украинка Десницкая была одной из четырёх (!) женщин, получивших эту высокую боевую награду во время русско-японской войны.

Встреча с сиамским принцем и свадьба

В 1904 году Десницкая познакомилась с сиамским принцем Чакрабоном (вторым сыном короля Рамы V), который получал военное образование в Санкт-Петербурге, был выпускником Пажеского корпуса. В 1906 году вышла за него замуж. Венчание состоялось в Константинополе в греческой церкви Святой Троицы — из уважения к вере Екатерины.

Сиамская королевская семья вначале холодно приняла брак: мол, и вера не та, да и уровень, не тех кровей. А принца даже исключили из числа наследников престола. В 1908 году у супругов родился сын, которого назвали Чула. После рождения ребёнка опала Чакрабона прекратилась.

Екатерина сделала всё, чтобы вписаться в новую жизнь: выучила тайский язык, уважала обычаи, наладила добрые отношения со свекровью. В 1910 году король Чулалонгкорн, отец Чакрабона, умер; королём стал Вачиравуд, бездетный старший брат Чакрабона, назначивший его наследником престола.

Любовный треугольник и развод

В 1919 году брак Екатерины и Чакрабона распался. Вот что когда-то писала она своему брату о чувствах к мужу: «Дорогой Ваня… Если бы ты знал, что это за прекрасная, честная, добрая личность. Конечно, многие, говоря о моем замужестве, упоминают только о богатстве и роскоши, а о счастии молчат, но я скажу, что больше любить, понимать и уважать друг друга невозможно, и никому не желаю лучшей семейной жизни. Так люблю его, как даже и не думала».

И вот — на тебе: «благоверный» оказался вовсе не благоверным, а любителем… «тройничка». Причиной развода стала двоюродная племянница Чакробона — Чавалит, которую он захотел сделать своей второй женой.

Екатерина боролась за свой брак: «Прошу об одном — о сочувствии. Думай обо мне, как о больной, единственным лекарством для которой являешься ты… Я все ещё люблю тебя», — писала она мужу. Но быть третьей лишней гордая украинка не хотела. Она отказалась от титула принцессы, в том же году уехала в Шанхай, где жил её брат. Сына ей не отдали…

Смерть неверного принца и встреча с внучкой

Принц Чакрабон скончался в 1920 году, в возрасте 37 лет от тропической болезни. Или это была кара божья за то, что так поступил с Екатериной? На прощание с любимым она приехала. Позднее вышла замуж за американца. Впоследствии они переехали в Париж, где Десницкая провела остаток жизни (умерла в 1960 году).

Один только раз в жизни ей довелось увидеть единственную внучку — Нарису Чакрабон (родилась в 1956 г.), дочь её сына Чулы и его жены — англичанки (сын учился в Англии, они там познакомились). В 1995 году Нариса Чакрабон выпустила книгу «Катя и принц Сиама».

Не думаю, что буду прощен одесситами, если «под занавес» не расскажу подлинную историю их землячки, тоже попавшей в «забугорье». Не по своему желанию попавшей — короче, почти вторая Роксолана. И хоть рассказал эту историю всем нам известный писатель-фантаст Жюль Верн, но она — не выдумка.

Похищенные одесситки и их судьба

Был такой роман у Верна — «Упрямец Керабан». Там описаны впечатления этого турецкого купца о вояже вдоль всего черноморского побережья. Сам Верн в этих краях никогда не бывал, а многие сюжеты романа просто «спионерил» из 4-томника, где были изложены результаты экспедиции, организованной по югу россии ученым-меценатом Демидовым в первой половине 19-го века.

Там сообщалось и об «импорте» одесских красоток для турецких любителей «клубнички». И «бизнес» это был не одноразовым. Так, уже позднее, в 1883 году, местная пресса рассказала о пропаже 16-летней красавицы-одесситки Анны Прокофьевой.

Пропала — и «с концами». Но через почти 10 лет паломники, вернувшиеся в Одессу из Афона, поведали: жива и здорова Анна, как говорится, «цветет и пахнет»! Она досталась в Стамбуле купцу-богатею, который имел гешефт в Греции, куда и вывез Аннушку.

Но одной из многих в его гареме это дитя Одессы не стало: старый пер…ун по уши в нее влюбился и сделал её своей «первой леди». Она родила ему двух пацанчиков, но вскоре, к сожалению, ее супруг приказал долго жить. Скряга при жизни, он для любимой не пожадничал: завещал ей 4 дома в Салониках, несколько парусных шхун и мешок денег.

Вдовушка- одесситка тоже оказалась не прижимистой: Афонскому монастырю, где проживали ее детища, она подарила самое большое судно. А в Салониках в подаренном ею доме заработала школа. Хэппи энд!

Но криминальный бизнес продолжался. В 1893 году «Одесские новости» поведали, что «недавно в русское посольство в Константинополе явилась некая В. и заявила, что она была продана одесситом Н. в гарем, откуда ей удалось бежать». Впрочем, это уже совсем другая история…

