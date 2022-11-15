Как херсонцы встретили в Одессе освобождение родного города

Восемь месяцев оккупации и восемь месяцев надежды… Именно столько Херсонская область пробыла под гнетом орков. 11 ноября 2022 года этому пришел конец – силы обороны Украины, наконец-то, вошли в Херсон. Сначала в этом мало верилось, а потом люди плакали от счастья. Сопротивление херсонцев «русскому миру» вошло в историю: мирные жители организовывали движение сопротивления, выходили на митинги, безоружными бросались на вражеские танки, прятали от рашистов украинские флаги. Нелегкой была битва за Херсон и на фронте. Поэтому не думайте, что Херсон нам отдали, Херсон мы – отвоевали!

А пока наши воины метр за метром возвращают украинские земли, Одесса стала вторым домом херсонцам, которые бежали от «русского мира». «Одесская жизнь» пообщалась с этими людьми, и узнала, как они пережили оккупацию и отреагировали на освобождение своего родного города.

Вера, мать-одиночка: «Это был самый лучший день!»

– В пятницу, 11 ноября, мне друзья сообщили о том, что наши военные находятся на Шуменском (микрорайон на западе Херсона). Я сказала, что это «фейк». Ну не верилось мне, что ВСУ без боя могли вот так зайти в Херсон. В 12:45 я стала смотреть в интернете новости и увидела свежее фото с центра Херсона. Для меня это был самый лучший день! Вся в слезах начала обзванивать друзей за границей. Затем объяснила трехлетней дочери, что в нашем городе больше нет «плохих дядей». Теперь она ждет, когда «отремонтируют» автобус и мы сможем вернуться домой.

В Одессе мы уже семь месяцев, у нас все хорошо! Я нашла новых друзей, а хозяева квартиры, которую я снимаю, прекрасные люди. Вообще, много помощи от одесситов, херсонцы очень благодарны, что нас так радушно приняли. Из оккупированного Херсона нам с дочкой помогли бежать знакомые. 19 апреля мы выехали в сторону Одессы через Снигиревку (пропускной пункт в Николаевской области). Дорога длилась с 6 утра до 19:30. Мы проехали шесть блокпостов, и честно вам скажу, это было очень страшно. В Херсоне до сих пор находится моя мама. Она не выходит на связь уже больше недели. Из последней переписки я знаю, что у нее нет воды, света и продуктов. А вот моя кума Александра находится в еще оккупированном селе Рыбальче (расположена на берегу Днепровского залива Херсонской области). Там до сих пор творится ужас: орки заходят в дома и пытаются отобрать у людей все, что можно… Несмотря на то, что бои за Херсонскую область еще идут, домой я готова была бежать, как только узнала, что наши в городе! Но разум присутствует, и ехать с ребенком туда, где нет ничего, очень опасно. Думаю, что поеду в Херсон ближе к Новому году или позже. Есть страх из-за того, что город могут обстреливать.

Инна, жена пастыря: «Молим Бога за возвращение Геническа»

– До войны я и мой супруг – он пастырь – жили в курортном городке Геническе, занимались богослужением, помогали людям, поддерживали их. Под оккупацией пробыли два месяца, а 17 апреля решили покинуть город. Сначала думали ехать через Мелитополь, но 18 апреля город закрыли. В итоге выезжали через Херсон. На это ушло два дня – до Херсона пришлось пройти 19 блокпостов, а после еще 11.

О том, что наши солдаты вошли в Херсон, я узнала, находясь в больнице под капельницей: я беременна и у меня сильный токсикоз. Мы с мужем очень обрадовались! Это было неожиданно, особенно когда ты думаешь, что последняя надежда угасла и Херсонщину уже не освободят. Если Бог поможет, и Геническ также освободят, есть мечта побывать дома и обнять близких.

Мы общались с друзьями из Геническа и Новотроицка, там люди уже «привыкли» к русской оккупации, пытаются жить, как жили. Но грустно от того, что оккупанты просто так заселяются в дома наших друзей и живут в них, как ни в чем не бывало. Есть и те, кто «переобулся» и те, кто ждет возвращения Украины. Нашим там тяжело, общество давит, им сложно видеть русских и людей, которые их предали. Еще говорят, что украинцев с русскими паспортами мобилизуют. Сейчас мы с мужем находимся в Болграде (его перевели сюда служить) и ждем рождения малыша. Наши планы на будущее невелики – продолжать молиться Богу, чтобы освободили наш дом!

Владимир, военнослужащий: «Радію, що моє місто звільнено»

– Я виїхав із Херсона 2 квітня, а приїхав до Одеси 4 квітня. Виїжджав я не просто. На блокпосту ДНРівці знайшли в мене український прапор, тому вони відібрали у нас із другом машину, готівку, телефони. Близько 2-3 годин з нас знущалися й фізично, й морально: змушували тримати гранату в руці, бігати по замінованому полю, приставляли до чола автомат. Коли я приїхав до Одеси, я практично одразу подав документи в військкомат. Але до лав ЗСУ мене взяли лише нещодавно. З 12 жовтня я знаходжуся в армії та зараз проходжу навчання КМБ (курс молодого бійця). Вже в ЗСУ я дізнався, що моє рідне місто звільнили. Я був дуже радий! Я повернусь до Херсона, як тільки буде така можливість, бо дуже хочу побачити друзів. Але поки я на службі, тобто їздити до рідного міста не можу… якщо тільки по службі, або після Перемоги, коли я разом із побратимами буду дивитись на Азовське й Чорне моря з Кримським мостом, що палаэ.

Юрий, пенсионер: «Весь наш народ объединился ради этого»

– Мы с женой уехали из Херсона еще весной, и с тех пор находимся в Одессе. Пока домой мы возвращаться не будем, туда пока нельзя, там все заминировано. Наши областные власти предупредили, что нужно еще подождать. Да и там, на левом берегу Днепра, все еще стоят российские войска: могут быть и провокации, и обстрелы города. Пока там все тяжело. Но мы очень рады за наш Херсон, и благодарим ВСУ и нашего президента за то, что они освободили наш город от оккупации. Мы всех их любим и обнимаем! Весь наш народ объединился ради этого. Слава Украине, героям Слава!

Игорь, инженер-метролог: «Жду встречи с мамой»

– В оккупации я прожил больше месяца, а выехал из Херсона 13 апреля. Меня из оккупированного города вывозили волонтеры по маршруту Херсон – Снегиревка – Баштанка-Николаев – Одесса. В Одессе я сначала почти два месяца помогал переселенцам в центре гуманитарной помощи на Ришельевской, 18. А сейчас помогаю людям, которым удалось выехать из оккупации, восстанавливать документы. Одному жителю Бердянска, который эвакуировался вообще без документов, мы смогли все восстановить, и человек сейчас уже даже устроился на работу.

До войны в Херсоне я работал руководителем метрологической службы на дистанции сигнализации и связи одесской железной дороги. После 24 февраля наша дистанция прекратила работу, и нас поставили в простой. Поэтому сейчас, как только в город подадут электроэнергию, мы будем восстанавливать нашу работу. Но пока в Херсоне нет ни света, ни связи, ни тепла, ни воды. Там тяжелая гуманитарная ситуация, с продуктами тоже очень сложно. В городе до сих пор находится моя мама, она пережила оккупацию. За все это время она не получала пенсию. Как только ситуация наладится, и в город начнут пускать, естественно, я сразу же к ней приеду.

«Одесская жизнь» о херсонцах:

Подготовили Анастасия Епурь и Вера Корольченко