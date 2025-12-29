Ключевые моменты:

Средняя цена эспрессо в Одессе — 45 гривен;

Дороже кофе только во Львове;

В Киеве эспрессо стоит дешевле, чем в Одессе.

Цена на кофе в Одессе

Средняя стоимость чашки эспрессо в Одессе составляет 45 гривен. Это второй самый высокий показатель в Украине. Дороже кофе только во Львове, где за эспрессо в среднем просят 47 гривен. Такой же ценник, как в Одессе, зафиксирован и в Волынской области.

Исследование провел аналитический сервис Opendatabot, который регулярно рассчитывает так называемый индекс эспрессо.

Интересно, что в Киеве кофе обходится дешевле — в среднем 43 гривны за порцию. В южных регионах цены ниже: в Николаевской области эспрессо стоит около 38 гривен, а в Херсонской — примерно 39 гривен.

Напомним, в прошлом году самая дорогая чашка кофе была в Одесской области, на втором месте — Львовская область.

Индекс эспрессо — это экономический показатель, который отражает среднюю цену стандартной чашки эспрессо в разных регионах. Его используют для сравнения уровня цен и стоимости жизни. Такой показатель помогает понять, где товары и услуги обходятся дороже, а также косвенно показывает уровень инфляции и покупательную способность населения.

