Ключевые моменты:
- №6413 Помошная – Одесса-Главная (ежедневно).
- Остановки по расписанию, некоторые — по требованию/техн.
- №6414 Одесса-Главная – Помошная (ежедневно с 22.12).
- №7708 Одесса-Главная – Одесса-Залог I (дополнительный рейс).
Изменения от Укрзалізниці
Назначается ежедневное курсирование пригородных и технических поездов:
Поезд №6413 Помочная – Одесса-Главная будет курсировать с 23.12.2025. Отправление: 05:40 (Помощная), а Прибытие: 12:05 (Одесса-Главная)
Остановки:
- Помощная 05.40
- Высоцкое 05.52-05.53 (по требованию)
- Олейниково 06.01-06.02 (по требованию)
- з.п.1069 км 06.06-06.07 (техн.)
- Людмиловка 06.12-06.13
- з.п.1080 км 06.20 •
- з.п.Новокрасное 06.23-06.24 (по требованию)
- пост 1090 км 06.29-06.30 (техн.)
- Арбузы 06.36-06.37
- з.п.1097 км 06.40-06.41 (техн.)
- Южноукраинская 06.47-06.48
- з.п.1107 км 06.52-06.53 (техн.)
- пост 1113 км 06.56-06.57 (техн.)
- Трехкратное 07.02-07.03
- Александровка 07.10-07.11 (по требованию)
- Вознесенск 07.23-07.26
- пост 1141 км 07.33-07.34
- з.п.Яструбиново 07.39-07.40 (по требованию)
- пост 1154 км 07.46-07.47 (техн.)
- Мартыновская 07.53-07.54
- з.п.1162 км 08.00-08.01 (по требованию)
- з.п.1165 км 08.03-08.04 (техн.)
- Веселиново 08.10-08.11
- з.п.Анновка 08.18-08.19 (по требованию)
- Николаево 08.24-08.25 (по требованию)
- Колосовка 08.35-08.37
- с.п.им.И.С.Шеверняева 08.44-08.45
- з.п.Калаглея 08.49-08.50 (по требованию)
- Березовка 08.56-08.57
- пл.1214 км 09.04-09.06
- з.п.Викторовка 09.11-09.12 (по требованию)
- Рауховка 09.18-09.19
- з.п.Заричанский 09.25-09.26 (по требованию)
- з.п.Мариново 09.31-09.32
- з.п.Радиалка 09.35-09.36
- пост 1242 км 09.40-09.41 (по требованию)
- Сербка 09.45-09.46
- пост 1249 км 09.52-09.53 (по требованию)
- з.п.Кубанка 09.58-09.59
- Буялык 10.04-10.05
- пост 1263 км 10.11-10.12 (по требованию)
- з.п.Павлинка 10.15-10.16
- пост 1268 км 10.19-10.20
- Черноморская 10.22-10.23
- пост 1273 км 10.29-10.30
- з.п.Полевое 10.35-10.36
- Кремидовка 10.40-10.41
- пост 1281 км 10.44-10.45 (техн.)
- з.п.1284 км 10.48-10.49
- пл.Победа 10.52-10.53
- з.п.Степная 10.57-10.58
- Кулиндорово 11.04-11.05
- Одесса-Восточная 11.12-11.14
- з.п.1297 км 11.18-11.19
- Одесса-Сорт. 11.25-11.26
- з.п.Депо Ед.Сорт 11.30
- Одесса-Пересыпь 11.33-11.34
- пост 1310 км 11.40
- з.п.Слободская 11.41-11.42
- Одесса-Залог II 11.48-11.50
- з.п.Одесса-Поездная 11.53-11.54
- з.п.Одесса-Малая 11.57-11.59
- Одесса-Главная 12.05
Добавим, что пригородный поезд №6414 Одесса-Главная – Помочная будет курсировать ежедневно с 22.12.2025. Отправление: 15:18 (Одесса-Главная). Прибытие: 21:51 (Помощная)
Остановки и время движения:
- Одесса-Главная 15.18
- з.п.Одесса-Малая 15.23-15.25
- з.п.Одесса-Поездная 15.28-15.29
- Одесса-Залог II 15.34-15.36
- з.п.Слободская 15.43-15.44
- пост 1310 км 15.45
- Одесса-Пересыпь 15.50-15.51
- з.п.Депо Ед.Сорт 15.55-15.56
- Одесса-Сорт. 15.59–16.00
- з.п.1297 км 16.05-16.06
- Одесса-Восточная 16.10-16.11
- Кулиндорово 16.16-16.17
- з.п.Степная 16.21-16.22
- пл.Победа 16.25-16.26
- з.п.1284 км 16.29-16.30
- пост 1281 км 16.32-16.33 (техн.)
- Кремидовка 16.36-16.37
- з.п.Полевое 16.42-16.43
- пост 1273 км 16.48-16.49
- Черноморская 16.55-16.56
- пост 1268 км 16.58-16.59
- з.п.Павлинка 17.02-17.03
- пост 1263 км 17.06-17.07 (по требованию)
- Буялык 17.12-17.13 • з.п.Кубанка 17.18-17.19
- пост 1249 км 17.23-17.24 (по требованию)
- Сербка 17.29-17.30
- пост 1242 км 17.35-17.36 (по требованию)
- з.п.Радиалка 17.40-17.41
- з.п.Мариново 17.44-17.46
- з.п.Заричанский 17.52-17.54 (по требованию)
- Рауховка 18.02-18.03 • з.п.Викторовка 18.10-18.11 (по требованию)
- пл.1214 км 18.16-18.18
- Березовка 18.24-18.25
- з.п.Калаглея 18.31-18.32 (по требованию)
- с.п.им.И.С.Шеверняева 18.35-18.37
- Колосовка 18.45-18.50
- Николаево 19.00-19.01 (по требованию)
- з.п.Анновка 19.06-19.07 (по требованию)
- Веселиново 19.13-19.14
- з.п.1165 км 19.21-19.22 (техн.)
- з.п.1162 км 19.25-19.26 (по требованию)
- Мартыновская 19.32-19.33
- пост 1154 км 19.37-19.38 (техн.)
- з.п.Яструбиново 19.45-19.46 (по требованию)
- пост 1141 км 19.50-19.51
- Вознесенск 20.00-20.05
- Александровка 20.15-20.16 (по требованию)
- Трехкратное 20.24-20.25
- пост 1113 км 20.30-20.31 (техн.)
- з.п.1107 км 20.34-20.35 (техн.)
- Южноукраинская 20.39-20.40
- з.п.1097 км 20.47-20.48 (техн.)
- Арбузы 20.52-20.53 • пост 1090 км 20.58-20.59 (техн.)
- з.п.Новокрасное 21.06-21.07 (по требованию)
- з.п.1080 км 21.10
- Людмиловка 21.16-21.17
- з.п.1069 км 21.22-21.23 (техн.)
- Олейниково 21.28-21.29
- Высоцкое 21.39-21.40 (по требованию)
- Помощная 21.51
Следует отметить, что часть остановок — по требованию или техническим.
Поезд №7708 Одесса-Главная – Одесса-Застава I с 23.12.2025 будет отправляться с 12:23 (Одесса-Главная). Прибытие: 12:38 (Одесса-Залог I).
Остановки:
- Одесса-Главная 12.23
- з.п.Одесса-Малая 12.30
- з.п.Одесса-Поездная 12.32
- пост 1504 км 12.34
- з.п.Дальницкий переезд 12.36
- Одесса-Залог I 12.38
