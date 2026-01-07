Ключевые моменты:

В рамках проекта «Пліч-о-пліч» Житомир передал Одессе пять вместительных двухсекционных автобусов.

Автобусы подарены городу и скоро выйдут на маршруты.

Автобусы дополнят работу общественного транспорта на фоне остановки электротранспорта.

Как сообщил сегодня утром глава Одесской военной администрации Сергей Лысак, это двухсекционные автобусы, которые будут подарены городу.

«В ближайшее время они пройдут обкатку и выйдут на городские маршруты в дополнение к уже работающему транспорту от других громад», – добавил Лысак.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Одессе запустили новый социальный маршрут «проспект Свободы – улица Архитекторская», дублирующий трамвайный маршрут №27.

Напомним, одесский электротранспонт временно прекратил работу после массированной атаки РФ на энергообъекты региона 13 декабря 2025 года, когда Одесса и область остались без света, воды и тепла.

Читайте также: Вместо троллейбусов и трамваев: маршруты и расписание бесплатных автобусов в Одессе.