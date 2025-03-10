Почему французские вина — это бренд, а украинские — нет?

Украине в наследство от советских времен досталась неэффективная винодельческая отрасль. Казалось бы, Одесская область находится на одних широтах с провинцией Бордо, но почему французские вина — это бренд, а украинские мало кому известны?

В советское время ставка делалась на крупные перерабатывающие предприятия, которым поставляли виноград преимущественно колхозы и совхозы. Авторское вино на рынок не допускалось.

— Сейчас в Украине около шестидесяти производителей вина, в основном это крупные заводы, — рассказывает член правления ОО «Ассоциация виноградарей, виноделов и дистилляторов Болградского района» В Молдове уже шесть тысяч производителей вина, потому что они сделали ставку на мелких производителей. И вот результат: Молдова вышла на двенадцатое место в мире по экспорту вина!

Виноград не должен быть дешевле моркови

Валерий Абаджиев слева

— Во время одного из семинаров по развитию виноградарства я задал специалистам вопрос: сколько стоит килограмм технического винограда в Италии, Франции, Германии и других странах? — продолжает Валерий Абаджиев. — Мне ответили: «А там виноград не продают. Тот, кто вырастил виноград, делает вино и продает само вино».

А как у нас? Жители сел выращивают виноград и большую часть урожая везут на винзавод, то есть монополистам. Крупные игроки цену занижают до 10-12 гривен за килограмм — в результате производить виноград невыгодно. Ну не может виноград стоить дешевле свеклы и моркови! Эта культура более трудоемкая и требует больше затрат. Это не только химикаты, горючее, но и много ручной работы.

Причем виноградарь не может «сделать паузу»: один год лозе не уделять внимания — и виноград дичает.

Как результат такой ценовой политики — виноградники в Одесской области выкорчевывают, потому что обрабатывать их экономически не выгодно.

А мы копейки считаем

— В 2018 году внесли изменения в законодательство с целью дать «зеленый свет» мелким производителям. К ним отнесли тех, кто производит до 100 тонн вина, — продолжает Валерий Абаджиев, — А какой же он «мелкий»? Посудите сами: чтобы сделать 100 тонн вина, надо примерно 200 тонн винограда, а получить такой урожай можно на площади 20 гектаров — это уже большая плантация.

В понимании французов мелкий производитель это тот, кто имеет до двух гектаров виноградника, и хозяин производит около десяти тонн вина. И при таком объеме хозяин — самый богатый человек.

На юге Одесской области сотни гектаров частных виноградников — и считаем копейки.

Разве вино — это не продукт питания?

Валерий Абаджиев говорит, что основная цель ассоциации — защищать интересы мелких производителей крафтовых вин и способствовать их развитию.

— Думаю, будем поднимать вопрос, чтобы в законодательство были внесены изменения, направленные на поддержку действительно мелких производителей — в частности по международным программам, — говорит винодел. — Недавно делегация из Болградского района побывала на форуме виноделов в Евгеновке Буджакской громады, где представители ФАО* презентовали программу «Сохранение средств к существованию путем поддержки малых производителей вина через Продовольственную коалицию». Проект финансируется правительством Италии. Виноделы Закарпатской области уже воспользовались этой программой, у нас тоже есть такие намерения.

Кстати, в Молдове на законодательном уровне признали вино продуктом питания: такой шаг дает возможность привлекать больше грантовых проектов, поскольку далеко не все доноры готовы финансировать «алкогольную» промышленность. Думаю, Украина также могла бы пойти на такой шаг.

Почему фермерское вино есть только на ярмарках?

Михаил Фучеджи

Михаил Фучеджи из села Кубей Болградского района — один из известных виноградарей и виноделов Бессарабии. Но попробовать и приобрести его продукцию можно только на фестивале Bolgrad Wine Fest и на ярмарках. В магазинах вина Фучеджи не найти. Как и продукции многих других виноделов — у них нет лицензии.

— У меня восемь гектаров виноградников, плюс один гектар в аренде, — рассказывает о деле своей жизни Михаил Фучеджи, — Плантации расположены на паях членов семьи и землях фермерского хозяйства. Эти виноградники мы не оформляли — не было необходимости, поскольку не пользовались никакими программами поддержки, все делали за собственные средства. Теперь, когда есть надежда на поддержку ФАО, я начал оформлять документы. Сейчас в Украине фермерам легче легализоваться, чтобы продавать свою продукцию. Еще активизировались ассоциации виноделов — приглашают нас на конференции, делятся опытом.

На плантациях фермера в основном технические сорта — «Одесский черный», «мерло», «ркацители» и «алиготе». В планах разбить две плантации с «каберне» и «саперави», потому что вина из них пользуются большим спросом.

Михаил Фучеджи перерабатывает на вино почти весь виноград.

— Но где я могу его продать? Разве что на ярмарках. И друзей угостить, — рассказывает фермер, — мечтаю получить лицензию. Но чтобы качество моего вина соответствовало европейским стандартам, надо учиться. Я по образованию механик — не винодел. Начинал с отцовских деревянных бочек и делал вино дедовскими методами. Сейчас надо внедрять новые технологии.

Почему в виноделии я вижу перспективы, в которые надо вкладывать время, усилия и деньги? Мы живем в зоне рискованного земледелия, где выращивание зерновых и масличных культур недостаточно эффективно. У нас если один раз в пять лет кукуруза даст три тонны зерна с гектара, то мы уже счастливы. В других регионах ее урожайность — втрое выше. Только виноградники выносят наш южный климат. Еще мой отец говорил: если Бог не дал хлеба (не было осадков), то это компенсирует качественное вино. Кстати, часть своего производства я хотел бы сохранить с «дедовскими методами» — это наши корни.

Три бочки вина — а говорит, что не винодел

Юрий Греков (слева)

Болградская ассоциация провела в этом году первое мероприятие — дегустацию крафтовых вин, которая состоялась накануне очень значимого для бессарабцев праздника — Дня святого Трифона Зарезана.

Было представлено 55 образцов вин, которые произвели 19 членов ассоциации.

— Уровень оказался очень высоким, — делится впечатлениями Валерий Абаджиев, — Мы открыли новые имена. Если в традиционном Болградском фестивале доминируют виноградари и виноделы из Измаила, Сараты, Одессы, то здесь мы собрали только местных производителей.

Один из участников дегустации даже не позиционирует себя виноделом — я с ним познакомился, когда бродило его шардоне, и ко мне обратились за консультацией. Когда я приехал, то у меня, как говорится, челюсть отвалилась. Четыре современные емкости по 300 литров с плавающими крышками. Специально под эти бочки хозяин сделал подвал, где установил кондиционер для контроля температуры. И при этом не признает себя виноделом. Качество вина, с которым мы познакомились на дегустации, было потрясающим.

Если на традиционном фестивале Bolgrad Wine Fest представлены в основном широко известные каберне, мерло, шардоне, то здесь удивили новинками. Например, было представлено вино из винограда «мавруд»: я был уверен, что этот сорт растет только в Болгарии. Но оказалось, что среди наших земляков есть экспериментаторы, которые не боятся разбивать плантации новых сортов.

Незабываемое впечатление произвел Иван Кирчев из села Каракурт: хозяину за восемьдесят лет, но он продолжает заниматься виноделием. Наш земляк представил шикарный образец мерло-саперави. Победителей не было — отметили всех участников и лучшие образцы.

Читайте также: