Ключевые моменты:

В Одесской области жара и засуха повредили посевы кукурузы и подсолнечника, часть растений погибла.

Подсолнечник достиг спелости на 2–3 недели раньше обычного, в ряде районов уже началась уборка.

Условия для вегетации поздних культур остаются неблагоприятными.

В других регионах Украины урожай ожидается рекордным благодаря июльским дождям.

По данным Института климатически ориентированного сельского хозяйства, на прошлой неделе в регионе преобладала жаркая и сухая погода: дневные температуры достигали +25…+32 ºC, ночные — +22…+23 ºC. При этом количество осадков составило лишь 0,3–3 мм, что соответствует 3–30% нормы. Вследствие засухи часть растений кукурузы и подсолнечника погибла.

Агрометеорологи отмечают, что условия для завершения вегетации поздних культур оставались неблагоприятными. Подсолнечник в большинстве районов достиг сборочной спелости на 2–3 недели раньше обычных сроков, а на юге и в центре области уже стартовал его сбор.

В то же время в ряде других регионов Украины ситуация более благоприятная. Благодаря июльским дождям улучшилось состояние кукурузы, и в таких областях, как Винницкая, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская и Житомирская, урожайность может достичь рекордных показателей в сезоне 2025/26, отметил консультант ASAP Agri Андрей Каприца.

Напомним, агрокомпания Одесской области начала выращивать артишок — малоизвестную ранее культуру для украинского сельского хозяйства.

Читайте также: