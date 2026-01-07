Ключевые моменты:

Данило Григорчук был молодым ученым-биологом и исследовал генетику пчел.

Добровольно ушел на фронт и воевал в составе бригады «Буревий».

Погиб 8 января 2025 года под Купянском, выполняя боевое задание.

Восьмого января исполняется год со дня гибели уроженца Петроверовки в Одесской области, молодого ученого Данила Григорчука с позывным «Джей», который погиб, защищая Украину.

Помогал отцу и заинтересовался пчелами

Сельский парень Данило еще со школы интересовался биологией и историей. С детства он принимал участие в археологических экспедициях. Исследование истории Петроверовки принесло школьнику диплом областной олимпиады по истории.

Вместе со старшими братьями Сашей и Павлом и младшей сестрой Оксаной юноша помогал отцу Ивану Петровичу ухаживать за пасекой. Именно это занятие вдохновило Данила заняться изучением пчел. Особенно его интересовала малоисследованная для Украины область — генетика пчел. К слову, отец парня известен своими научно-практическими исследованиями по внедрению безвощинных технологий в пчеловодстве, селекцией пчеломаток и тому подобным.

Уже будучи студентом-биологом, Данило делился с коллегами-историками методами биологических исследований в археологии. Молодой ученый также интересовался историей, психологией, политикой, литературой и религией. Друзья удивлялись настолько широкому кругозору товарища.

Все братья ушли на фронт

Коллега Данила Анна Москаленко рассказала, что он стремился быть полезным и был ориентирован на личностное развитие.

Кроме того, он был патриотом, как и вся его семья. Ведь гуцульский род Григорчуков, который поселился в Одесской области в 60-х годах прошлого века, происходит из Прикарпатья, села Печенижин, где родился самый известный из украинских опришков — Олекса Довбуш.

Брат Александр с 2014 года воевал в зоне АТО. С началом полномасштабного вторжения все братья Григорчуки ушли на фронт.

С началом войны студент учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета имени Тараса Шевченко добровольно пополнил ряды ВСУ. Воевал в составе третьего батальона «Гроза» первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко «Буревий».

В 2023 году солдат Данило Григорчук решил завершить обучение в магистратуре и, уже дипломированным магистром биологии, снова вернулся в родную бригаду.

В августе 2024 года бригаду «Буревий», как один из ключевых подразделений «Гвардии наступления», срочно передислоцировали из Серебрянского лесничества Луганской области под не менее пекельный Купянск.

В течение двух месяцев оператор дронов Дмитрий Григорчук вместе с побратимами держали оборону, уничтожая логистику оккупантов и истощая врага. Это позволило подразделению ближе к зиме закрепиться на занятых позициях.

В начале января 2025 года дронщики, поддерживая штурмовиков «Буревия», подрывали полевые склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, уничтожали вражескую технику, дронов-ждунов и тому подобное.

А 8 января 2025 года, выполняя боевые задания вблизи населенного пункта Песчаное Купянского района Харьковской области, молодой и самоотверженный нацгвардеец из Петроверовки героически погиб.

Ему навсегда останется 25.

Вечная слава Герою!

Донат — в память о сыне

После гибели сына родители Данила — Иван Петрович с супругой, учительницей музыки Людмилой Александровной, — часть государственной выплаты задонатили учебному центру БПЛА «Ятаган» для подготовки операторов. В память о младшем сыне, который был не только талантливым ученым, но и оператором боевых дронов.

Читайте также: