В Молдове вино — это продукт питания

Международная конференция

Недавно в селе Евгеновка Буджакской громады прошла международная конференция «Развитие виноградарства и виноделия в Украине. Путь к евроинтеграции». В ней приняли участие около семидесяти человек — Чрезвычайные и Полномочные послы Румынии и Молдовы в Украине, Генеральный консул Болгарии в Одессе, представители Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН (FAO), виноградари и виноделы Одесской области, Закарпатской области и другие.

Во время конференции активно обсуждалось предложение сделать вино пищевым продуктом, как это сделали в Молдове.

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В 2017 году Парламент республики Молдова официально признал вино продуктом питания. Благодаря этому тихие виноградные вина освободили от акцизного налога, а виноделие — от необходимости получать лицензию. Также вино можно приобрести в магазинах после 22 часов и сняты все ограничения на его рекламу. Это положительно повлияло на развитие виноделия. В прошлом году Молдова заняла первое место в мире по производству винограда на душу населения — 173,4 килограмма.

Сегодня в Молдове — уже более двухсот виноделен. Почти двести тысяч молдаван работают в винодельческом секторе. Развивается винный туризм — в прошлом году винодельни посетило почти триста тысяч туристов. Значительно улучшилось и качество вина — в 2024 году молдавские вина получили 97 медалей на всемирном конкурсе вин Mundus Vini Spring tasting.

А что об этом думают наши виноградари?

Петр Ламбов (слева)

Петр Ламбов, руководитель сельхозпредприятия «Петросталь» Бессарабской громады, опыт работы в сельском хозяйстве — 40 лет:

— Уверен, что у нас давно надо сухие вина признать пищевым продуктом. Мой дед пил вино вместо воды, и я никогда не видел его пьяным, потому что это был натуральный продукт. Для бессарабцев вино — это больше, чем напиток, это предмет национальной гордости.

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Часто бываю в Молдове и вижу, что за последние годы они сделали квантовый скачок в культуре виноделия. А какие замечательные виноградники в Молдове — зависть берет.

В нашем сельхозпредприятии осталось 78 гектаров виноградников, в основном технические сорта. Выживаем как можем — цена на средства защиты виноградников очень выросла, работа с виноградом трудоемкая, требует рук, из-за войны мужчин в селе очень мало, уже некого за руль посадить. А зарплату увеличить не можем — цены на ягоду низкие.

Михаил Панов

Михаил Панов, управляющий сельхозпредприятием «Тарутинская зерновая компания», село Богдановка Буджакской громады:

— Мы начали заниматься виноградарством в 2019 году. Сначала сделали анализ рынка и поняли, что надо выращивать столовые сорта. Они лучше плодоносят, дают более качественный урожай, правда, больше боятся морозов, вредителей, чаще болеют.

Наш виноград пока попадает на оптовые рынки и на полки магазинов — во время войны далеко его не повезешь. В государственных программах по финансированию виноградарства участие не принимали, использовали собственные средства.

Относительно того, чтобы сделать вино пищевым продуктом, — это было бы правильно, облегчило бы жизнь виноделам, заодно и появилось бы больше качественного вина. В странах ЕС вина и шампанское уже давно относятся к пищевым продуктам и не облагаются налогом.

Владимир Палариев

Владимир Палариев, совладелец винодельни «Фрумушика-Нова» Буджакской громады:

— Любовь к виноградной лозе мне привил мой дедушка Андрей Палариев. Именно он показал, как делать подвязку, обрезку винограда, делать домашнее вино. Сначала наша винодельня производила несколько тысяч бутылок крафтового вина, в прошлом году выпустили уже около ста тысяч бутылок. Наши вина экспортируются в Германию, Англию, Болгарию, Японию.

Мы используем замкнутый цикл производства — сами выращиваем виноград и сами перерабатываем, делаем вино.

Я считаю, что будущее — именно за крафтовым виноделием, так легче добиться успеха. Крупным предприятиям приходится труднее.

Предложение признать сухие вина пищевым продуктом для меня не новость. Ассоциация виноделов и виноградарей Украины давно занимается этим вопросом. В Украине с января 2022 года отменены акцизные марки для сухих вин (но не акцизный налог), крепость которых не превышает 15%, а в 2023 году Верховная Рада упростила регистрацию и ведение винодельческого бизнеса для малых виноделов. Так что, надеюсь, придем и к признанию вина пищевым продуктом.

Об основном — в цитатах участников

Дмитрий Димитров

— Сейчас только десять хозяйств в Одесской области выращивают молодые виноградники. Среди тех, кто достиг самой высокой урожайности на них, — агропромышленный кластер «Фрумушика-Нова», — подчеркнул Дмитрий Димитров, заместитель начальника управления аграрной политики и продовольствия Одесской ОГА.

Ирина Ковалева

— Очень актуальная проблема — фальсификация вина. В этом направлении у нас работает лаборатория вирусологии и бактериологии, но не закрыт вопрос с биохимической лабораторией, которая из-за нехватки средств не была аккредитована. Однако для лаборатории приобретено новое оборудование, наши ученые учатся с ним работать. Надеемся, что в конце года лаборатория начнет работу. Для борьбы с фальсификатом также необходимо создать государственный реестр виноградных насаждений и виноделов, — отметила Ирина Ковалева, директор Национального центра «Институт виноградарства и виноделия имени Таирова».

— Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) провела анализ, и выяснила, что спрос на украинское вино за последние годы удвоился. Однако винодельческая отрасль сталкивается с проблемами, в частности с ограниченным доступом к генетическим материалам, современным технологиям и оборудованию.

Война обострила эти проблемы, поэтому ФАО предлагает проект «Сохранение средств к существованию через поддержку малых производителей вина в рамках Продовольственной коалиции» и другие грантовые проекты. Мы готовы оказать техническую помощь и финансовую поддержку малым винодельческим хозяйствам в Одесской и Закарпатской областях, также расширить грантовую программу и обеспечить инвестиционные гранты для индивидуальных производителей и фермерских хозяйств, — рассказал Азиз Каримов, руководитель отдела исследований и анализа ФАО Украина.

Рикардо Нуньес (первый слева)

— Сегодня я, пожалуй, единственный инвестор из Аргентины, который не побоялся военного положения и вложил деньги в виноградарство в Украине. В нашей компании восемь виноделен в пяти странах — Украине, Аргентине, Испании, Италии, США. Наша цель — производить крафтовое вино.

Мы представляли украинское вино в Ватикане, Великобритании, Франции, Германии. Сейчас начинаем его экспортировать в Испанию.

У вас выращивают замечательные автохтонные сорта винограда, которые имеют украинскую аутентичность. А это сейчас очень ценится в мире. Хочу дать вам совет — вкладывайте деньги в виноградарство, учите молодежь ухаживать за виноградниками, берегите и развивайте виноделие, потому что это ваша культура и традиции, — призвал Рикардо Нуньес, президент Международной компании Vinos de La Lus.

Наталья Бурлаченко

— Буджацкую громаду мы выбрали для инвестирования благодаря возможностям, которые она предлагает потенциальным инвесторам. Возле села Ламбровка есть несколько десятков гектаров старых виноградников, где мы сейчас проводим реконструкцию шпалер, делаем подсадку на новую лозу. Это очень кропотливая работа, но здесь опытные виноградари, которые хорошо знают это дело. Цель — восстановить старые лозы и виноград, который имеет лучшее качество, концентрацию и насыщенность аромата.

Уникальный климат, терруарные особенности* этого региона позволяют создавать вина высокого качества. Бессарабия дает много возможностей для развития виноделия, надо их использовать, — отметила Наталья Бурлаченко, владелица бренда Big Vines.

*Теруар (от фр. terroir — местность, территория) — совокупность природных факторов конкретной местности, участка земли, влияющих на свойства выращенной продукции.

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