Об этом журналистке «Одесской Жизни» Антонине Бондаревой рассказал член правления ассоциации Валерий Абаджиев.

По словам винодела, украинская винодельческая отрасль до сих пор несет на себе отпечаток советского прошлого, когда производство вина было ориентировано на крупные заводы.

Парадоксально, но хотя Одесская область расположена на тех же широтах, что и всемирно известный французский регион Бордо, украинское вино остается практически неизвестным на международном рынке, тогда как французское стало престижным брендом.

В советское время виноградарство было ориентировано исключительно на масштабные перерабатывающие предприятия, которым продукцию поставляли колхозы и совхозы. В то же время, индивидуальное авторское виноделие фактически не имело права на существование.

По словам Валерия Абаджиева, сегодня в Украине насчитывается около 60 производителей вина, и подавляющее большинство из них – это крупные предприятия. Для сравнения, в соседней Молдове виноделием занимаются около шести тысяч небольших производителей.

Как видим, производители вина из соседнего государства также поняли французский секрет. Благодаря ставке именно на мелких виноделов небольшая Молдова смогла занять 12-е место среди мировых экспортеров вина.

Больше о планах, проблемах и жизни производителей вина из Одесской области читайте в статье:

Крафтовое вино Одесской области: станет ли Болград новым центром виноделия?