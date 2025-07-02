Еще до начала полномасштабного вторжения отдельные зарубежные благотворительные фонды и правительства нескольких стран оказывали помощь для реставрации выдающихся памятников архитектуры Одессы. После 24 февраля к немалому количеству проблем относительно состояния жемчужин местной архитектуры добавились новые — защита и устранение последствий вражеских попаданий.

Кто даст деньги на восстановление одесских архитектурных памятников?

Несколько лет назад европейское сообщество основало Конференцию по восстановлению Украины — Ukraine Recovery Conference (URC), которую ежегодно проводят в разных городах Европы. Мероприятие было создано для восстановления и долгосрочной реконструкции Украины после полномасштабной российской агрессии. С тех пор ежегодно участники URC ищут возможности для помощи Украине.

Немало памятников архитектуры имеют статус «областного значения», поэтому их сохранением и восстановлением занимается Одесская ОГА, к которой мы обратились с запросом о состоянии поврежденных зданий и их реставрации/восстановлении на средства европейских партнеров. Ведь в прошлом месяце стало известно о выделении итальянским правительством гранта (27,5 млн евро) для восстановления одесских объектов культурного наследия.

Как сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, это стало возможным благодаря Меморандуму о взаимопонимании между Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики, которым предусмотрено дальнейшее сотрудничество по восстановлению Одессы и области. Документ был подписан в Берлине как раз на URC в прошлом году.

Что повредили россияне в Одессе?

К сожалению, россиянам не свойственна ни человечность, ни чувство прекрасного. Как информирует Одесская ОГА, по состоянию на начало июня 2025 года в результате российской вооруженной агрессии на территории области было повреждено 156 объектов культурного наследия, большинство которых находится в пределах района «Исторический центр г. Одессы», входящего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наиболее знаковые среди них:

здание Одесского национального художественного музея;

здание Дома Ученых;

здание Одесского археологического музея НАН Украины;

здание Одесского литературного музея;

здание Спасо-Преображенского кафедрального собора;

здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха и другие.

Какие памятники архитектуры будут восстанавливать за итальянские деньги

Областная власть, планируя распределение иностранных средств, руководствовалась несколькими критериями, а именно, приоритет отдавался учреждениям культуры областного подчинения, которые находятся в зданиях — памятниках национального значения, которые были повреждены в результате российской агрессии и имели уже ранее разработанную научно-проектную документацию. Таким образом для реставрации были выбраны:

Одесский национальный художественный музей (7 460 160 евро);

Одесский литературный музей (7 460 570 460 евро);

Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха (8 860 550 евро);

Одесский музей западного и восточного искусства (3 730 430 евро).

Почему итальянские деньги не будут использованы для реставрации Одесского музея западного и восточного искусства?

Пока город ждет подписания этого грантового соглашения, мы решили узнать, в каком состоянии находятся некоторые музеи из этого перечня.

Здесь тихо, как и должно быть в музее, но, к счастью, совсем не безлюдно.

— Мы продолжаем работу, несмотря на войну и эвакуацию основной коллекции, — рассказывает Игорь Борисович Пороник, директор Одесского музея западного и восточного искусства.

— Игорь Борисович, расскажите, какая часть здания музея больше всего нуждается в реставрационных работах, возможно, именно на это будут направлены средства итальянцев?

— Любая реставрация начинается с… бумаг. Большое количество документов, которые должны быть правильно оформлены, согласованы, заверены и вовремя поданы. Нам это удалось в 2020-м, и музей вошел в программу «Большая реставрация». Поступили средства, были определены подрядчики, которые зашли на объект… в феврале 2022 года! А мы уже подготовили часть помещений, сняли пол, штукатурку и т.д., но работы смогли возобновить только через год по понятным причинам.

Игорь Пороник

— В общем я бы не назвал эти или последующие работы реставрационными, корректно было бы говорить о модернизации. Почему — я объясню. Наш музей не соответствует техническим требованиям современного музейного сооружения. Например, температурный режим у нас от +13 градусов зимой до +22 летом, экспонаты не выдерживают таких перепадов. Вот эти деньги из гранта и пойдут прежде всего на внедрение современных технических требований — это сигнализация, свет, тепло, вентиляция и тому подобное.

— То есть эти средства не будут использованы для чисто реставрационных работ. А для устранения последствий вражеских прилетов?

— Слава Богу, наш музей существенных повреждений во время воздушных атак не получил. Да, некоторые окна повылетали, а снятый пол, штукатурка и расшитые трещины для работы строителей во время обстрелов «здоровья» зданию не добавляют, но это мелочи.

Работа Одесского музея западного и восточного искусства во время войны

— Не могу не спросить, хотя это не имеет непосредственного отношения к нашей теме. Как музею удается и удается ли работать в условиях восстановительных работ и отсутствия коллекции, которая была вывезена в начале войны?

— Сложно, но работа кипит. Прежде всего научная. Мы продолжаем работать над реестром, переводим фонды в «цифру», выдаем книжки, в залах музея проводятся выставки фото художников, современных художников, мастер-классы, лекции и тому подобное. Мы создали новую форму работы с посетителями — «Встреча с шедевром». Берем один экспонат из запасных фондов и рассказываем его историю. Это очень интересно.

Встреча с шедевром

— А что с основной коллекцией музея, где она?

— Она работает на нас, правда, за границей. Я проявил в свое время инициативу, связался с немецкими коллегами, и теперь наши полотна путешествуют по городам Германии и имеют огромный успех, например, выставка картин нашего музея, которую открывал Штайнмайер! Мы демонстрируем нашим партнерам, что Украина — европейская страна с богатой культурой, которая нуждается в защите.

На что потратит итальянские средства Одесский национальный художественный музей?

— Известный памятник Дворец Потоцких, более известный как Одесский национальный художественный музей, получил существенные повреждения в результате российской агрессии, — рассказала Екатерина Кулай, директор музея, — После прилета ракеты 5 ноября 2023 года он был в аварийном состоянии. Тогда были повреждены админздание, входная группа музея и около трети залов. К счастью, к концу 2024-го (к 125-летию) музей уже был стабилизирован и восстановлен при поддержке Международного фонда ALIPH. Сейчас в музее находиться безопасно, но все следы повреждений до сих пор присутствуют.

Екатерина Кулай

— А что вы планируете осуществить в рамках итальянского гранта?

— Работы в рамках этого проекта еще не были начаты. Сейчас мы наблюдаем за состоянием нашего здания (как оно разрушается после попадания), и уже исходя из этого вместе с соответствующими органами будем решать, на что необходимо потратить эти средства.

— Работает ли музей в таких условиях?

— Да, в течение всей рабочей недели. Есть интересные проекты, новые выставки. Приходите, вам понравится.

Что ж, будем ждать 10-11 июля подписания грантового соглашения. И надеемся, что во время этого мероприятия, после рассказов о международном успехе одесских коллекций в Европе и титаническом труде во время войны украинских музейных работников, количество участников ежегодной международной конференции Ukraine Recovery Conference 2025 увеличится, как и количество помощи. Искусство не имеет границ и национальности — оно принадлежит всему человечеству.

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