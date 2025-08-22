Ключевые моменты:
- Из-за непогоды в городе фиксируются перебои в движении общественного транспорта.
- Городские службы работают над ликвидацией последствий стихии.
Временные изменения в работе транспорта
Сильный ветер привел к падению деревьев и частичной блокировке дорог. Из-за этого изменены схемы движения одесских трамваев и троллейбусов:
- Трамвай №10 курсирует по сокращенному маршруту через площадь Тираспольскую и Старопортофранковскую.
- Трамвай №15 также направлен в объезд по ул. Старопортофранковской.
- Троллейбус №2 движется с задержкой из-за падения дерева на ул. Новосельского.
- Троллейбус №7 в настоящее время курсирует только до ул. Ришельевской.
Восстановление обычной работы маршрутов зависит от темпов работы аварийных служб, которые убирают последствия шторма.
Напомним, что «Одесская жизнь» предупреждала о сильном ветре и штормовом предупреждении для Одессы на пятницу, 22 августа.