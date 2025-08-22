Ключевые моменты:

  • Из-за непогоды в городе фиксируются перебои в движении общественного транспорта.
  • Городские службы работают над ликвидацией последствий стихии.

Временные изменения в работе транспорта

Сильный ветер привел к падению деревьев и частичной блокировке дорог. Из-за этого изменены схемы движения одесских трамваев и троллейбусов:

  • Трамвай №10 курсирует по сокращенному маршруту через площадь Тираспольскую и Старопортофранковскую.
  • Трамвай №15 также направлен в объезд по ул. Старопортофранковской.
  • Троллейбус №2 движется с задержкой из-за падения дерева на ул. Новосельского.
  • Троллейбус №7 в настоящее время курсирует только до ул. Ришельевской.

Восстановление обычной работы маршрутов зависит от темпов работы аварийных служб, которые убирают последствия шторма.

Напомним, что «Одесская жизнь» предупреждала о сильном ветре и штормовом предупреждении для Одессы на пятницу, 22 августа.

