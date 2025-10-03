Водоемы Одесщины взывают о помощи

На территории Одесской области насчитывается 990 ставков, на Хмельнитчине – 2900 ставков. В частности, возле Городка и Сатанова – 95 ставков, вокруг Любашевки и Зеленогорского – 55 водоемов.

Высохшие озера, реки, ставки – реалии нашего сегодняшнего дня. Проблема пересыхания водоемов не обошла стороной Любашевщину и Зеленогорщину.

В этих общинах Подольского района Одесской области водный фонд насчитывает 55 водоемов, расположенных в пределах бассейнов рек Кодыма, Тилигул и Чичиклия, общей площадью плеса около 1300 гектаров. Эти реки в пределах общин имеют общую протяженность свыше девяносто километров.

Из-за аномальной жары и недостаточного количества осадков с карты края уже исчезло не менее десятка водоемов.

Причиной этого также являются заиление, распашка берегов, перекрытие природных источников воды, необоснованное водопользование и тому подобное.

Так, весной полноводная река Кодыма в пределах сел Ясеново – Гвоздавка Зеленогорской общины фактически превратилась в болото, значительная часть русла пересохла и потрескалась. Уровень воды упал на 1,5-2 метра. Из-за этого также обмелели сельские колодцы.

Старожилы и рыбаки рассказывают, что такого экологического бедствия отроду не видели. Говорят, что обмеление реки вызвало не только бездождие, но и неконтролируемая откачка воды для орошения.

Аналогичная ситуация из-за полива полей сложилась на Любашевщине в бассейне реки Маланка, где почти пересох Боковский ставок №2.

Сколько стоит спасение водоемов?

Живописному краю грозит опустынивание уже в ближайшем будущем, если немедленно не принять необходимые меры.

Еще в 2009 году местная власть бывшего Любашевского района утвердила и оплатила 200 тысяч гривен за изготовление проектно-сметной документации по расчистке русла р. Кодыма и защите от затопления и подтопления сел Ясеново, Гвоздавка и Бобрик Любашевского района. На проведение природоохранных работ из государственного бюджета было выделено два миллиона гривен.

Ныне, несмотря на войну, экологи и правительство продолжают работать над созданием природоохранных зон, очисткой водоемов и восстановлением водообмена. В частности, есть перспективы привлечения средств различных уровней для решения экологических проблем Надкодымщины.

Правда, стоимость лишь проектно-сметной документации – восемь миллионов гривен. К финансированию ее изготовления вместе с государством должны подключиться Любашевская и Зеленогорская общины – сейчас рассматривается этот вопрос. Только наличие документов позволит привлекать средства на проведение работ.

Нет села без церкви, школы и ставка

А пока что судьбой водоемов занимаются энтузиасты. Один из них – аграрий из Новокарбовки Любашевской общины, руководитель фермерского хозяйства «Обрий» Виктор Мазуренко, который за свой счет возродил сельский ставок.

Начиная с 2020 года, водоем освободили от ила, расчистили источники, на берегах высадили более тысячи деревьев. Здесь установлены беседки, обустроены места для рыбалки и купания. В ставок заселили не одну тонну мальков карпа, сома, толстолобика, белого амура и даже осетровых.

Теперь ставок своим 7-гектарным плесом снова радует селян и рыбаков со всей Любашевщины – они ловят рыбу и отдыхают у воды абсолютно бесплатно. В рыбацких трофеях попадаются 6-килограммовые карпы, сазаны и даже пудовые сомы.

– Село без церкви, школы и ставка – неполноценное село, – говорит Виктор Мазуренко. – Новокарбовка и все украинские села должны оставаться живописными и привлекательными для его жителей.

– Когда-то в наших краях было немало рукотворных водоемов, где можно было порыбачить и отдохнуть, – рассказывает 68-летний рыбак из Новокарбовки Александр Носенко. – Но ситуация ухудшилась. Например, ставок в селе Червоный Яр, который занимал гектаров тридцать, какие-то парни лет десять назад взяли в аренду. Создали ООО «Рыболовецкий клуб «Святое озеро», пытались облагородить водоем, но не смогли его восстановить, и он окончательно высох. Также пересохли небольшой ставок в Сировском и 5-гектарный в Чайковецком. К счастью, фермер Виктор Мазуренко сумел возродить наш ставок.

Есть водоемы, которым повезло

На Любашевщине есть водоемы, которые оказались в надежных руках. Так, на реке Кодыма, в пределах сел Гвоздавка и Ясеново, созданы и работают общественные сообщества рыбаков «Ясеновская родина» и «Кодыма». Они зарыбляют водоем, оберегают речное «серебро» от браконьеров и очищают прибрежную зону Кодымы от мусора.

– Земляки делают хорошее дело для возрождения реки-кормилицы, – говорит ветеран-рыбак Виктор Епур из Гвоздавки Первой. – На моей памяти последний раз зарыбляли Кодыму в пределах нашего села еще лет сорок назад.

В Янышовке молодая семья предпринимателей Злочевских, построив по обеим сторонам Балтской трассы торговое заведение, одновременно возродила полностью заросшее камышом озерцо, соединенное каналом с Кодымой. Благоустроили территорию, развели рыбу и раков, устроили центр досуга и отдыха. Правда, рыбалка здесь платная – 200 гривен в день, но тому, кто поймает сома, который истребляет раков, хозяева разрешают в этот день рыбачить бесплатно.

Владелец ЧП «Аметист» Владимир Гуславский (также из Янышовки) вместе с тестем аграрием Андреем Терновым культивируют рыборазведение в Гельбиновом Яру уже в течение пятнадцати лет. С начала войны помогают защитникам и с радостью принимают военных на отдых на ставке.

В Ясеновском старостате Зеленогорской общины арендатор ставка на Ардеве, притоке р. Кодыма, Игорь Чебан развивает спортивное рыболовство и ежегодно пополняет поселковый бюджет на 135 тысяч гривен. Здесь, на ставке, неоднократно проходили Всеукраинские соревнования по ловле судака с участием спортсменов из Одессы, Киева и ближайших городков.

– Фестиваль по лову хищника проводится с целью популяризации рыболовного спорта и водоемов Одесщины, а также повышения спортивного мастерства коллег, – говорит председатель Одесского клуба рыбаков Леонид Гай.

Взрослые спортсмены радуются, когда присоединяются и дети. Так, местный юный любитель Александр Паровик поймал судака рекордного веса – 4,6 килограмма, за что получил медаль и спиннинг от спонсоров.

На территории Бобрицкого старостата два года назад владельцем 5-гектарного ставка сроком на 25 лет стал Роман Саракий. Он предложил на аукционе рекордную сумму – 235 тысяч гривен в год. Пан Роман с местным предпринимателем Юрием Гулинским ставок возродили, нашли дополнительные источники для его питания, облагородили, зарыбили, создав привлекательную зону для любительской рыбалки, отдыха и ирригационных нужд.

Нужно узаконить использование ставков

Если говорить о сохранении водоемов, нужно обратить внимание и на юридические вопросы.

До ноября 2024 года большинство ставков находилось в коммунальной собственности поселков, бюджеты которых получали ежегодно свыше пяти миллионов гривен прибыли за использование водоемов. Теперь земли, на которых расположены водные объекты общегосударственного значения, автоматически стали государственной собственностью. Распоряжаются ими областные или районные администрации, которые будут предоставлять водоемы в пользование заинтересованным субъектам в соответствии с законом через земельные аукционы, а средства поступать в государственную казну.

– Лишь восемнадцать предпринимателей из Любашевщины и трое из Зеленогорщины оформили необходимый пакет документов, заключили договоры об аренде водоемов на срок от 5 до 50 лет и интенсивно используют их для промышленного разведения рыбы, – рассказала инженер по водоохране Причерноморского центра водных ресурсов Оксана Гончар. – Проблема в том, что арендаторы других водоемов имеют только водный паспорт. Пользоваться же ставком арендатор имеет право после государственной регистрации договора аренды.

«Живое серебро» Городка: история возрождения ставка на реке Тростянец

В Городке на Хмельнитчине рыбаки и власть объединились, чтобы спасти ставок на реке Тростянец.

Многие годы водоем на реке Тростянец в районе старого завода в Городке мелел, а плотина находилась в аварийном состоянии. Местные рыбаки забили тревогу и начали искать пути решения проблемы. Благодаря их инициативе и поддержке власти в прошлом году ставок удалось восстановить. Как происходило восстановление и в каком состоянии водоем ныне, рассказывает Городок.City.

Как зародилась инициатива?

По словам Вадима Костюкевича, местного рыбака-активиста, все началось не столько с идеи восстановить ставок, сколько с осознания проблемы. Водоем начал мелеть, и любители рыбалки увидели, что заслонки для регулирования воды полностью изношены и нуждаются в срочном ремонте.

– Мы обратились к одному из депутатов городского совета, объяснили ситуацию. Человек отреагировал, приехал на место, и мы вместе осмотрели ставок, – вспоминает Вадим Костюкевич. – Было очевидно, что заслонки прогнили и нуждаются в ремонте. После этого вопрос восстановления ставка рассмотрели на заседании городского совета.

Заместитель главы Городоцкой общины Дмитрий Варшавский рассказывает, что после обращения городоччан городская власть организовала экспертную комиссию для проверки состояния мостового сооружения. Специалисты осмотрели плотину и подтвердили необходимость проведения ремонтных работ.

– Строительные эксперты подчеркнули необходимость срочной реконструкции моста, и городской совет принял решение ремонтировать заслонки. Но для этого нужно было спустить воду из ставка. Возник вопрос: даст ли на это согласие община? – рассказывает Дмитрий Варшавский.

И тут снова подключилось сообщество рыбаков во главе с Вадимом Костюкевичем. Чтобы получить разрешение, они организовали сбор подписей среди местных жителей. Люди поддержали инициативу, понимая, что это необходимо для дальнейшего восстановления водоема. Собранные подписи были переданы в городской совет, который согласовал план действий.

Процесс восстановления: от идеи до реализации

После того как ставок спустили, начался самый сложный этап. Рыбаки хотели спасти рыбу, и значительную ее часть своими силами перевезли в ставок в урочище Старая плотина. Лишь после этого начались работы по ремонту плотины и восстановлению водоема.

– Старые заслонки заменили, ставок очистили. Это были длительные и дорогостоящие процессы. Для местного бюджета они означали чрезвычайно большую финансовую нагрузку. Но нам удалось привлечь спонсоров, которые помогли, – говорит Дмитрий Варшавский.

В целом работы на ставке продолжались в течение пяти лет. Финалом реконструкции стало его наполнение в 2023-м. Сегодня рыбаки укрепили берег, высадив саженцы декоративных ив, и зарыбили водоем.

– В прошлом году мы запускали однолетнюю и двухлетнюю рыбу, а в этом году – товарную, которая уже успела отнереститься. Запустили даже маточное поголовье – карпов весом до 15 кг, – с гордостью рассказывает Вадим Костюкевич. – Наша цель – развивать спортивную и любительскую рыбалку. Мы хотим, чтобы люди понимали: если сами не будем заботиться о водоемах, никто этого не сделает. Это постоянный процесс, требующий времени и усилий.

Дальнейшие планы

Сотрудничество активистов-рыбаков и городской власти продолжается. После восстановления ставка следующим шагом является благоустройство территории у водоема – ремонт дороги, что предотвратит подтопление, подключение освещения и обустройство зоны отдыха.

– Фонари уже установлены, сейчас решается вопрос с мощностью для их подключения, – информирует Дмитрий Варшавский. – Кроме того, разработан проект капитального ремонта дорожного покрытия на улице Озерной. Он также предусматривает создание зон отдыха, которые будут расположены вдоль тротуара у ставка. А на следующий год запланировано проектирование зоны отдыха на другой стороне русла, по переулку Речному.

Сообщество городоцких рыбаков тоже имеет амбициозные задумки. Они планируют превратить инициативную группу в официальную общественную организацию, чтобы иметь юридическую основу для привлечения спонсоров и инвестиций.

– Мы хотим создать ОО или союз, но пока идет война, многие наши единомышленники на фронте. Мы поддерживаем связь и верим, что сможем продолжить наше дело после победы. Наша цель – сделать водоемы настоящим украшением города, которым будет гордиться каждый житель, – делится задумками Вадим Костюкевич. – Если мы сами не будем беречь то, что имеем, никто не сделает этого за нас. Я прожил здесь 11 лет и могу сказать, что для меня это не просто хобби. Частные водоемы могут быть ухоженными – так почему наши, общественные, нет? Могут. Нужно только хотеть и работать над этим.

В целом, по информации Городоцкого районного отдела земельных ресурсов, на территории общины есть свыше 70 водоемов.

Читайте также:

Материал создан в соавторстве: Юрия ФЕДОРЧУКА, Антонины БОНДАРЕВОЙ, Наталии ПОПОВИЧ, Веры ЛАПЫ, Виктории ЧАБАНОВОЙ, Марианны ШКАВРОН