Где покупают лекарства сельские жители Одесской области: личный опыт

Вот что по этому поводу рассказывают жители общин и старосты старостатов.

Надежда Кравченко, пенсионерка, с. Лесное:

– Без аптеки очень трудно, сейчас в селе живет большинство людей почтенного возраста. А пожилые люди часто болеют, им нужны лекарства. Преодолеть шестьдесят километров до Бессарабского, во-первых, не каждому под силу, а во-вторых, не каждый может потратить почти 160 гривен на проезд, чтобы купить таблетки. Я, например, заказываю детям, и они мне присылают по почте.

Светлана Корчмарюк, староста Высочанского старостинского округа, Бородинская громада:

– Высочанское находится на границе с Молдовой, и по выходным люди пешком идут в соседнее молдавское село Троицкое, в том числе и за лекарствами. Однако через границу можно пронести только пять упаковок безрецептурных лекарств. Поэтому люди, когда бывают в Бессарабском, запасаются. Но запастись на все случаи жизни невозможно.

Это очень плохо, что в ФАПах нет аптечных пунктов. Люди жалуются, а что я могу сделать? Единственное, что когда еду по работе в Буджак, – покупаю им лекарства.

Наталья Фучеджи, староста Вильненского старостинского округа, Тарутинская громада:

– Вольное – одно из самых отдаленных сел Тарутинского района. Я уже обращалась к менеджерам «Аптеки оптовых цен» по поводу возможности открытия аптеки, но в селе проживает около восьмисот человек, и, конечно, это невыгодно. Поэтому каждый выкручивается, как может: просят знакомых, которые живут в городе, те передают через водителей автобусов.

Сергей Бугор, староста Петровского старостинского округа:

– В селе много пожилых людей, которым аптека крайне необходима. Раньше лекарства реализовывались через ФАП, а сейчас это почти невозможно. Владельцы аптек не хотят иметь дело с ФАПами – ведь нужно заключить договор, нанять медработника ФАПа на работу. А кому нужна эта волокита? Считаю, проблему нужно пересмотреть на уровне государства, сделать какую-то упрощенную систему для ФАПов, например, как было раньше – через договор напрямую с аптекой.

Иларион Мустяца, староста Лесненского старостинского округа, Бородинская громада:

– В нашем округе три села, и ни в одном из них нет аптеки. Когда еду в Буджак или в Бессарабское, у меня куча просьб купить лекарства. Вообще не понимаю, почему опытная медсестра семейной медицины не может реализовывать лекарства через ФАП, почему обязательно нужен фармацевт? Где я найду человека с фармацевтическим образованием в селе?

Евдокия Кирович, староста Перемоговского старостинского округа:

– Наши три села – Победу, Розу, Елизаветовку – обслуживает Татьяна Нехожина, опытная медсестра семейной медицины Веселодолинского ФАПа. До войны в Веселой Долине открылась аптека «АКС», люди были очень довольны, но «недолго музыка играла». Началась война, часть людей уехали, прибыль упала, поэтому аптеку закрыли. А она нам очень нужна – автобус в Бессарабское ходит только три раза в неделю. У моей знакомой как-то заболел ребенок, и она наняла машину за шестьсот гривен, чтобы доехать в Соборное до аптеки, где купила препарат за восемьдесят гривен.

Лариса Куруч, с. Яровое, Тарутинская громада:

– У мужа сердце прихватило, а дома, как на зло, никаких сердечных лекарств – все закончилось. Я полдеревни обошла, пока корвалол нашла. После этого и предложила мужу: «Давай переезжать. Потому что как здесь старость встречать, если даже лекарства купить негде?».

Что увидели в аптеках Бессарабского?

Итак, вопрос отсутствия аптечных пунктов люди решают по-разному – делают заказы через «Новую почту», просят водителей рейсовых автобусов, знакомых, друзей приобрести и передать. Однако большинство все же пользуются аптеками в Бессарабском, где их аж восемь. В некоторые из них я наведалась.

В вестибюле Бессарабской поликлиники недавно работало три аптеки, но одна закрылась. Сразу отмечу, что все бессарабские аптеки работают с программой «Доступные лекарства».

В аптеке ФЛП «Масловская» встретила фармацевт Ольга Писарогло:

– У нас большой ассортимент лекарств, клиентов хватает – в больнице много отделений и большинство больных идут к нам.

Аптека ФЛП «Пейков» расположена на Бессарабском рынке. Здесь бесплатно измерят вам давление, предоставят консультацию.

Майя Пахомова работает уже 30 лет фармацевтом, свой опыт она передает Ольге Ткаченко.

– Мы стараемся держать цены ниже, чем у других, ищем поставщиков по всей Украине. В наше время это не просто – цены на лекарства постепенно растут, на некоторые препараты на гривну-две, на некоторые довольно существенно, – отмечает Майя Пахомова.

Людмила Иванова, фармацевт аптеки «Стожары»:

– С начала войны людей стало меньше, заказов также поменьше – люди стали больше заказывать через интернет, что я бы не рекомендовала, ведь можно нарваться на недобросовестного продавца и фальсифицированные лекарства, – говорит Людмила.

Сетевая «Аптека оптовых цен» открылась в Бессарабском в мае этого года.

Для фармацевта Кристины Берил это первое рабочее место:

– Помимо лекарств у нас хороший ассортимент детского питания, детской косметики, медтехники, бандажей, витаминов и т. д. Кроме того, клиент может по телефону получить консультацию врача и фармацевта. Действует накопительная карта. Однако менеджеры не заинтересованы открывать аптеки в селах.

Во время войны остро стоит проблема с доставкой – в приграничный район водители неохотно едут через блокпосты, – рассказала Кристина.

Ольга Мороз работает в аптеке ФЛП «Михайлуца»:

– Наша аптека есть еще в Соборном. Чтобы конкурировать с другими аптеками, постоянно ищем надежных поставщиков. Кстати, в этом году отечественные лекарства начали дешеветь – по решению СНБО с 1 марта предусмотрено снижение цен на самые популярные препараты на 30%, их около 100.

Последней посетила старейшую аптеку Бессарабского «Фармация» – ей уже почти шестьдесят лет. Половину из них аптекой руководит фармацевт Анна Савицкая:

– От компании «Фармация» в бывшем Тарутинском районе работают еще четыре аптеки – в Соборном, Александровке, Николаевке, Петровке. Все они были открыты еще в советские времена и сохранились до сих пор. Однако, к сожалению, сейчас открывать еще аптеки в селах компания не заинтересована – мало людей, это будет неприбыльно, кроме того, плохие автодороги и приграничный район.

А что делать?

С «аптечной проблемой» обратилась к руководителям центров первичной медицинской помощи общин, которым именно и подчинены ФАПы.

Мелания Миланова, руководитель ЦПМСД Тарутинской громады:

– Я вступила в эту должность как раз перед войной. И уже тогда содержать аптечные пункты при ФАПах было невозможно. Насколько мне известно, раньше заведующие ФАПами брали лекарства на реализацию в лицензированных аптеках. Сейчас к полномочиям первичной медицинской помощи продажа лекарств не относится. Для этого нужна лицензия, наличие кассовых аппаратов. Также у работника аптеки должно быть фармацевтическое образование, и лицензированная аптека должна оформить человека на работу. Во-первых, среди сельских медработников почти никто не имеет специальности фармацевта или провизора. Во-вторых, аптеки не заинтересованы принимать на работу медработников ФАПов, потому что за них придется платить налоги, а это невыгодно. За счет местного бюджета мы обеспечиваем ФАПы лекарствами для оказания экстренной медицинской помощи, но не более того. Также предоставляем бесплатные лекарства, которые получаем по линии «Красного Креста», но в последнее время их поступает мало.

Иван Шарков, руководитель ЦПМСД Бородинской громады:

– Из-за ограничений мы убрали аптечный пункт в Буджацкой амбулатории. Отсутствие аптек в селах – болезненный вопрос. Мы также предоставляем лекарства для экстренной помощи от громады и от «Красного Креста», однако их недостаточно. Поэтому некоторые ФАПы все же оставили небольшие аптеки, чтобы не оставлять людей без лекарств. А что делать, если другого выхода нет…

