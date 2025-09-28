Ключевые моменты:

Куяльницкий лиман на грани уничтожения: исчезла река Большой Куяльник, большинство источников пересохло;

Основные причины – климатические изменения, варварская хозяйственная деятельность и чрезмерное использование подземных вод;

Соленость воды резко возросла, качество лечебных грязей под вопросом;

Единственный реальный путь спасения – пополнение морской водой.

Исчезнувшая река, пруды-водохранилища и дамбы: кто и как ворует воду у Куяльника

Время от времени обмеление Куяльницкого лимана наблюдалось даже тогда, когда его питала река Большой Куяльник. За последнее десятилетие она прекратила свое существование. Основные причины – климатические изменения и бесхозяйственная варварская деятельность человека.

– Снег и лед таяли медленно, равномерно отдавая влагу, пополняя реки, уровень грунтовых вод, – отмечает Олег Деркач. – Сегодня водоносные горизонты, подпитывающие лиман, значительно истощены. Заполнялись грунтовыми водами расположенные в прибрежной зоне Куяльника песчаные карьеры. Активно пользуются подземными водами и близлежащие населенные пункты. Мало того – каждое село сделало себе ставок, водохранилище. С одной стороны – забрали воду у Большого Куяльника, с другой – резко увеличили площадь испарения. То есть – эта вода потеряна безвозвратно.

Правда, еще жива речушка Кубанка, приносящая воду в Куяльницкий лиман. А на его склонах сохранились источники – хоть и не совсем пресные. Так, в балке возле села Августовка до сих пор бьет источник Филатова. Говорят, что знаменитый офтальмолог использовал эту воду для лечения глаз – она обладает противовоспалительными свойствами. До сих пор люди приезжают сюда, чтобы ее набрать. Но, к сожалению, большинство источников на сегодняшний день пересохло.

– Все эти водотоки – капля в море, не влияющая на гидрологию Куяльницкого лимана. Тем не менее, чтобы вода не пропадала, мы планируем, где возможно, расчистить источники. Но даже если мы разрушим дамбы, спустим все ставки и водохранилища, которые есть в бассейне Куяльника – лиман это не спасет, – считает природоохранник. – Предположим, высвободятся 100 тысяч кубометров воды. В Куяльник же, минимально, нужно добавлять 15 миллионов кубов.

Кто прав: Нацпарк хочет пастбищ, а громады Одесчины – пашен

Не только дамбы мешают свободному течению реки, но и заиленное русло. Склоны, пойма распаханы до предела. Почвы смываются, и рано или поздно оказываются в реке.

Когда вносились изменения в Земельный кодекс Украины, экологи предлагали не отдавать в частную собственность земли природоохранного значения, важные для сохранения малых рек. Сейчас большинство из них находятся в частной собственности. Если бы остались в государственной – их можно было бы восстановить. Конечно, у государства есть возможность выкупать земли для общественных нужд. Но нет политической воли. А Национальный парк «Куяльницкий» может действовать только в своих пределах.

– Когда мы начали инвентаризировать земли, устанавливать границы на местности, оказалось, что в верховьях парка около 150 гектаров пойменных земель. В Ивановской громаде они были распаханы и использовались под зерновые культуры. Даже если бы не было нашего заповедного объекта, интенсивные севообороты, согласно Водному и Земельному кодексам, на этих землях запрещены. Но там испокон веков выращивают культуры, ежегодно пашут. В этом году мы приостановили использование этих земель. Обратились в природоохранные органы, прокуратуру. И когда начался сбор урожая, нашей службой совместно с полицией были составлены акты, дело передано в прокуратуру. Эти земли признаны составной частью Национального природного парка. В будущем мы можем восстановить здесь пастбища, сенокосы. А с Ивановской громадой мы пришли к взаимопониманию, – уверяет Олег Деркач. – Конечно, такие изменения благоприятно скажутся на пойме. Но этого крайне недостаточно.

Остались ли куяльницкие грязи целебными?

Если раньше соленость Куяльника составляла около 120 грамм на литр (г/л), то этой весной – уже 220, а в июле-августе она превысила 300 грамм на литр.

Вернуть показатель 120 г/л, при всем желании, невозможно. Ученые, исследующие эту проблему, сошлись на том, что нужно поддерживать соленость в пределах 180-250 г/л. При таком содержимом солей качество лечебных грязей (пелоидов) не ухудшается. К тому же возможно размножение организмов, участвующих в их образовании, – рачка артемии и водоросли дуналиеллы салины.

– Сейчас, честно говоря, мы даже до конца не имеем представления о качестве грязей, потому что это очень дорогие исследования, – откровенно говорит Олег Деркач. – Институт медицинской реабилитации и курортологии не может сказать, отвечает ли грязь необходимым медицинским требованиям. Нам дали программу исследований на 600 тысяч гривен. Рассчитана она почти на полтора года – вытяжки из грязей тестируются на живых объектах. В Украине давно не проводились подобные исследования. А провести их нужно, чтобы сообщить людям, соответствует ли грязь необходимым качествам. Но программу пока никто не финансирует.

К тому же и грязь добывать стало не так-то просто.

– В этом году санаторий Пирогова обратился к нам за согласованием добычи определенного объема пелоидов, – рассказывает Олег Деркач. – А спустя время его руководство заявило: даже если вы дадите согласование, мы в этом году грязь не сможем добывать. Из-за низкого уровня лимана невозможно выйти с баркасом и оборудованием. Разве что вручную лопатами можно копать.

О водах днестровских, хаджибеевских и сточных

Путей спасения Куяльника сегодня предлагают немало. Теоретически, например, его можно было бы пополнить днестровскими водами. Верховья Большого Куяльника и долина Днестра находятся на расстоянии 30 километров.

– Но это дорогой проект, – отмечает Олег Деркач. – Да и с Приднестровьем сложно было бы договориться.

Было предложение запустить в лиман воду из водопровода, идущего на поселок Котовского. Правда, платить пришлось бы по тарифу для бытовых потребителей. К тому же хлорированную воду в лиман подавать нельзя.

Есть проект переброски воды в Куяльник из Хаджибейского лимана. Сегодня последний находится в более благоприятном состоянии – туда сбрасывают доочищенные сточные воды. А вот впадавшая в Хаджибей река Малый Куяльник тоже пересохла.

– Но, во-первых, вода в Хаджибее не соответствует качеству, которое выдвигается к курортам государственного значения, – подчеркивает Олег Деркач. – Поэтому без какой-либо супер-очистки сбрасывать воду оттуда никто не позволит. Соответственно, кроме средств на гидротехническое сооружение, потребуются вложения на очистные сооружения. К тому же в этом году оказалось, что Хаджибей и сам начал резко мелеть.

Не выдерживают критики и разговоры о том, что сточные воды можно доочистить и напрямую сбрасывать в Куяльник.

– Это потребует установки насосов, которые потребляют много электроэнергии, – отмечает Олег Деркач. – При этом воду нужно будет довести до приемлемого состояния.

Единственный источник пополнения Куяльницкого лимана – это Черное море

– Специалисты Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и Нижнего Дуная отмечают, что если мы прочистим и раздамбируем Большой Куяльник, то раз в 10-12 лет в случае большого наводнения на реке в лиман поступит восемь миллионов кубов воды. То есть мы можем сотни миллионов гривен потратить на расчистку Большого Куяльника и ждать десять лет, придет ли большая вода. Поэтому сегодня мы понимаем, что единственный надежный источник пополнения водой Куяльницкого лимана – это море. Во-первых, есть гидротехническое сооружение, на которое не нужно тратить деньги. Вода самотеком поступает из Одесского залива с глубины трех метров. Единственное, что сейчас нужно сделать, – увеличить ее пропускную способность. За 10 лет эксплуатации труба, конечно, забилась, заилилась, – отмечает ученый. – И почему бы не допустить, что на входе в лиман морской воды можно поставить опреснительную установку, собирающую соляной концентрат.

Регламент гидротехнического сооружения ограничивает запуск морской воды температурой +8°С. Сегодня специалисты Института морской биологии допускают, что упор можно сделать не на температурный режим, а на соленость.

– Нужно произвести экспериментальный запуск. И мониторить ситуацию. Следить не столько за температурой, сколько за соленостью, – предлагает Олег Деркач. – Сейчас выходит, что в конце апреля мы должны перекрывать подачу воды. А в апреле-мае Одесский залив может быть наиболее опреснен – Днепр несет паводковые воды. Но, конечно, здесь следует учитывать, чистая вода или загрязненная. Есть предположение, что избыток органики, поступающей с теплой морской водой, будет отрицательно влиять на качество грязей. Но что лучше – посмотреть, как это отразится на пелоидах, или потерять зеркало лимана и вообще навсегда потерять лечебные грязи?