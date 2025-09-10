Одеяла из овечьей шерсти: в Одесской области возрождают заброшенные ремесла

Здесь, в Буджацких степях, множество овец. Почти каждая семья имеет животных, которых отдают на выпас пастухам. Каждый год этих животных стригут – куда же девать шерсть?

Раньше это сырье высоко ценилось – из него вязали теплые вещи, от платков до носков. Также валяли валенки, делали матрасы и одеяла. Из шкур овец шили шапки, жилетки, тулупы. Сейчас все эти вещи не в моде, на смену пришли синтепон, холлофайбер, флис и другие современные синтетические материалы. Соответственно, мастеров по выделке овчины и обработке шерсти осталось считанные единицы. Среди них – жительница села Евгеновка Татьяна Чолак.

Она уже давно на заслуженном отдыхе. Живет в своем доме одна – муж ушел в лучший мир, дети разъехались. Но хозяйка не сидит без дела. Основное ее занятие – пошив шерстяных одеял. Этот процесс трудоемкий и долгий.

– Сначала шерсть нужно очистить от колючек и другого мусора, – рассказывает Татьяна. – Затем ее нужно залить горячей водой, чтобы удалить жир и пот. Но этого недостаточно – я замачиваю и перу шерсть в жидком мыле, чтобы устранить неприятный запах. Высушив сырье на солнце, начинаю разрыхлять вручную, растягивая волокна. Только после этих процедур отвожу шерсть в город Арциз, где есть специальная машина-шерсточесалка. После нее шерсть пушистая, как облачко, идет слоями. Подготовленную таким образом шерсть можно использовать для пошива одеял.

Сами чехлы шью на машинке, а стегаю одеяло, разложив на два стола, вручную – такой шов очень прочный. Чтобы было красиво, шов делаю узором, который рисую предварительно мелом.

Мастерица рассказывает, что для пошива двуспального одеяла по евростандарту, например, необходимо три – три с половиной килограмма подготовленной шерсти.

– За полгода шью около 15 одеял. Люди заказывают, потому что они очень теплые, экологически чистые и как будто убаюкивают к хорошим снам, – рассказывает Татьяна. – А для меня – это не только свежая копейка к пенсии, но еще и интересный и полезный досуг.

У Татьяны есть собственные овцы, но она еще дополнительно скупает шерсть у крестьян, которые не знают, куда ее деть. Некоторые односельчане могут просто подарить пенсионерке шерсть со своих овец. Так что сырья хватает.

Кашпо из ротанга – модно, современно, аутентично

Валентина Чулак работает заведующей клубом в селе Ровное, которое входит в Евгениевский старостинский округ. Помимо основной работы, вместе с мужем Георгием ведет домашнее хозяйство. Супруги стараются по возможности помогать детям и очень радуются, когда к ним привозят внуков.

Несмотря на занятость, Валентина находит время для творчества – она плетет кашпо. Чем-то они напоминают корзины, которые раньше изготавливали из лозы, но таких мастеров в селе не осталось.

– На сбор и подготовку лозы нужно много сил и времени, – говорит Валентина. – Такие корзины остались только в нашем музее.

Сейчас для изготовления корзин и кашпо используют искусственный ротанг из полипластмассы. Я заказываю его по интернету бухтами по три или пять килограммов (300 и 500 метров соответственно). Он приходит по почте из Харькова. В Одессе на рынке «7-й километр» найти не могу: видимо, мастеров не так много, поэтому нет оптового завоза. Ротанг бывает белый, серый, коричневый в разных оттенках. Кашпо из него получаются красивыми, легкими.

Мастерица рассказывает, что влюбилась в декоративные корзины много лет назад, но они были дорогими, не могла позволить себе купить. Как-то, будучи у кумы, увидела, как ее дочь самостоятельно плетет себе кашпо. Пришла к ней на урок – и с тех пор не останавливается.

– Сначала ротангом резала руки, а сейчас так привыкла, что кашпо объемом пять литров делаю за час-полтора, – рассказывает Валентина. – Часто увлекаюсь и работаю до поздней ночи, особенно когда есть заказы. Уже дважды отправляла работу в Овидиополь – плела по специальному заказу цветочного магазина, который практикует композиции в маленьких кашпо. Также просят мои изделия цветочные магазины из Сараты и Бессарабского. Даже на рынок дважды выходила со своими красавчиками. Впервые очень стеснялась, но, слава Богу, со мной был муж, который оказал моральную поддержку в дебюте. Вообще Георгий поддерживает мое творчество и даже помогает готовить горшки, которые являются основой кашпо, – он сверлит в них дырочки.

Иногда кашпо используются для вкусных букетов, например, композиций из зефира – получается очень красивый подарок. Вообще эти корзины используют не только для декорации комнат в доме, но и во дворе – мне очень нравится, как в них смотрятся, например, кустовые хризантемы. Кашпо из ротанга не боятся солнечных лучей, пыли, они легко моются под проточной водой. Не могу сказать, что спрос очень большой, ведь многие люди сейчас думают о хлебе насущном, но в подарок близким берут. Кашпо – это моя любовь. Можно делать разных форм и размеров, вплоть до 45-литровых.

Скажу так: в болгарских семьях женщины всегда рукоделили и передавали свои навыки дочерям и внучкам. Меня и сестру мама научила вязать носки. Помню, к маме приходила соседка: они пряли шерсть, а мы вязали. Сейчас, когда к нам с мужем приезжают дети и внуки, у меня всегда для них есть теплые шерстяные носочки.

На лице Валентины Чулак всегда светится улыбка: с какими бы трудностями она ни сталкивалась в жизни, никогда не теряет хорошего настроения. Улыбается хозяйка – улыбается вся семья.

Носки из шерсти – это произведение искусства

В селе Евгеновка носки из овечьей шерсти – это произведение искусства местных мастериц. Их вяжут не просто резинкой на лодыжке, а узорами, которые имеют свои названия: елка, винт, листочки. Мастерством создания узоров в совершенстве владеет София Паскалова.

– Особенно красиво получаются носки, связанные из шерсти, обработанной на всех этапах вручную, – рассказывает София. – Также мы вяжем тапочки, варежки, жилеты и многое другое. Вещи из шерсти – очень теплые и в них всегда уютно.

Читайте также: