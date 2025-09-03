Бюджетные путешествия: собрались – и поехали!

В Одесской области пожилые люди в составе Клуба выходного дня практикуют бюджетные путешествия, изучают культуру и историю своего региона и даже иностранные языки. Организацией такой работы занимается общественная организация «Наше наследие-Рень» во главе с Галиной Маратаевой.

Даже рождаются стихи

В основном это поездки в соседние общины, но иногда – в Молдову или Румынию, поскольку город Рени расположен недалеко от государственной границы. Горожане посещают ярмарки, фестивали, праздники в других общинах, а также музеи, галереи, исторические достопримечательности в радиусе двухсот километров – чтобы успеть за один день.

В течение года путешествуют в среднем раз в месяц.

– Даже в Священном Писании говорится о том, что каждый человек должен найти немного времени, чтобы остановиться, оглянуться, прислушаться к себе, – говорит пенсионер Иван Мунтяну. – Лично я еще работаю охранником в Ренийском порту, дома занимаюсь пчелами – всегда в делах. Такие поездки – это очень хороший отдых и перезагрузка.

– Прикоснуться к истории, культуре – это очень интересно, вдохновляет и пополняет ресурсы, – говорит председатель Реннийского литературного клуба «Джерела» Лилия Олейник, которая иногда тоже присоединяется к группе. – После таких путешествий всегда чувствуешь подъем, вдохновение, у меня лично рождаются стихи.

Отправляемся в путешествие

Итак, как именно общественная организация самостоятельно, без помощи спонсоров, организует «лечебные» поездки? Чтобы увидеть все своими глазами, мы в шесть утра отправились с путешественниками на ярмарку в город Арциз.

Галина Маратаева рассказала, как был основан город Арциз, о его прошлом и настоящем. Также по дороге она рассказывала о селах, мимо которых проезжали.

А для того, чтобы в салоне автобуса всем было слышно рассказ экскурсовода, на собственные средства приобрели микрофон с небольшой колонкой.

Еще одна деталь: на ярмарку все надели вышиванки или одежду с национальной символикой – чтобы делегация выглядела ярко. У путешественников из Рени еще есть в запасе фирменные шляпы, челлы (яркие головные уборы к вышиванкам), платки: форма одежды объединяет.

Бесплатные удовольствия

Первую половину дня посвятили ярмарке. Продукцию местных фермеров пробовали, дегустировали, что понравилось – приобрели.

Посмотрели выставки старой техники, декоративных птиц, необычных домашних животных, цветов, пообщались с хозяевами. Приняли участие в конкурсах, устроенных организаторами выставки, даже получили несколько призов.

На конном дворе, где проходила ярмарка, увидели шоу джигитов. Сами тоже катались на лошадях. Приятным бонусом стала горячая рыбная уха, которой организаторы ярмарки угощали всех желающих. Итак, пообедали бесплатно.

Во второй половине дня проехали по городу Арциз и посетили грандиозное строительство – здесь возводят культурно-религиозный комплекс по раннехристианскому образцу трех базилик, появившихся еще в IV – IX веках в городах Болгарии. Такое сооружение не имеет аналогов в Украине. Священнослужитель отец Дионисий Чернега провел экскурсию и пообщался с гостями. Экскурсия – бесплатная.

На обратном пути побывали в селе Виноградовка, где проживают потомки переселенцев из Болгарии. Посетили местный музей. Экс-директор музея пенсионерка Акулина Чердакогло бросила домашние дела и с удовольствием встретила гостей, провела экскурсию. Бесплатно.

Воспользовавшись случаем, в Виноградовке приобрели у крестьян экологически чистые арбузы и помидоры: без посредников цены ниже, чем в магазинах и на рынках.

Последняя остановка – село Надеждовка (бывшее Гофнунгсфельд), которое 160 лет назад было основано немецкими колонистами. Посетили музей, бывшую кирху, современный храм, достопримечательности села. Экскурсию провела директор Дома культуры – бесплатно.

Уставшие, но счастливые, в восемь вечера вернулись домой. Водитель любезно довез каждого пассажира почти до калитки – ведь люди с арбузами в руках.

Каждый маршрут – оригинальный

Путешественники из Рени постоянно отслеживают информацию о событиях в регионе, чтобы не пропустить что-то интересное. Они знают, где именно планируются культурные мероприятия – ярмарки, фестивали, спектакли, которые можно посетить бесплатно.

Поводом для путешествия может стать День города, Храмовый праздник, когда органы местного самоуправления и спонсоры устраивают интересные мероприятия. Также Галина Маратаева собирает информацию о существующих музеях, в частности сельских, исторических памятниках и т.д., которыми обогащает каждый маршрут. Он каждый раз оригинален.

За шесть лет таких поездок у Галины накопились десятки папок с информацией – не нужно каждый раз готовить ее с нуля.

– Мы составляем маршрут длиной до двухсот километров в одну сторону, делаем несколько остановок на локациях. Это позволяет справиться за один день, – говорит Галина. – Помогает сила соцсетей: о нас, путешественниках из Рени, уже знают в регионе, организаторы мероприятий часто приглашают нас к себе. Для такого путешествия прежде всего нужно собрать группу легких на подъем людей. Сколько таких? У нас есть папка с копиями документов двухсот человек, которые мы собирали для выезда за границу. Еще новые подходят, просят записать. Не все активно путешествуют, бывают семейные обстоятельства. Но в очередное путешествие группа из двадцати человек собирается всегда, автобус полный.

В последнее время в Рени сформировалась еще и вторая группа желающих путешествовать, которую возглавляет Галина Кравченко. Ее «специализация» – поездки за границу, в Румынию. Это могут быть как однодневные поездки, так и на несколько дней, если расстояние до желаемых пунктов назначения того требует.

Группы не фиксированы: сегодня человек поехал с группой во главе с Галиной Маратаевой, в другой раз – с Галиной Кравченко.

Единственный расход – услуга перевозчика

Составив маршрут, Галина Маратаева ищет перевозчика, который может предоставить комфортабельный микроавтобус.

– Если цена нас не устраивает, ищем другого предпринимателя, – рассказывает Галина. – Стоимость услуг перевозчика распределяем на всю группу. Поездка на ярмарку в Арциз, например, стоила по 410 гривен на человека – разве это дорого?

Галина Маратаева заранее сообщает принимающую сторону о приезде группы и просит организовать экскурсии.

– Я объясняю, что в группе пенсионеры, внутренне перемещенные лица, работники учреждений культуры, поэтому для нас обычно экскурсии бесплатные, – рассказывает Галина. – Коллеги еще и гордятся, что к ним приехали туристы, что есть внимание, интерес. И где бы мы ни были, я всех приглашаю в Рени, но за шесть лет еще никто к нам не приехал. В Одесской области я вообще не встречала таких самоорганизованных путешественников, как мы. Да, есть путешествия, которые организуют туристические агентства, но это в два-три раза дороже.

– Вообще путешествия мне интересны, – добавляет председатель общественной организации «Наше наследие-Рень». – А сколько пользы! Для людей почтенного возраста познание нового – это профилактика возрастных болезней. Позитивные эмоции, впечатления, общение – все это укрепляет наше ментальное здоровье. Да еще и откладывает старость на потом.

Привет, хеллоу, бонджорно!

В общественной организации «Наше наследие-Реньи» есть еще одно направление деятельности для людей «золотого возраста» – изучение иностранных языков. Сейчас желающие горожане имеют возможность изучать итальянский и английский языки. Небольшие группы пенсионеров, по пять человек, собираются в библиотеке или музее: вместе читают и переводят тексты, учат новые слова, общаются.

– А еще мы помогаем нашим защитникам – собираем деньги, теплые вещи и отправляем ребятам. Потому что именно благодаря ВСУ мы, старшее поколение, имеем возможность жить и путешествовать по своей стране, – говорит Галина Маратаева.

Преимущества однодневной поездки:

Всегда можно в своем графике найти один свободный день.

Бюджетный вариант: стоимость поездки равна стоимости проезда.

Нет расходов на проживание в отеле.

Нет дополнительных расходов на питание – путешественники берут с собой бутерброды, пирожки, овощи, фрукты, термосы с кофе и чаем и в течение дня устраивают несколько пикников.

Не нужно собирать чемодан вещей, достаточно прихватить одну ветровку.

Демократичность: каждый сам решает, какие расходы он может себе позволить на дополнительные развлечения, сувениры и т.д.

Возможность в путешествии приобрести товары по более низким ценам от производителей (местные арбузы, яблоки и т.д.).

Отзывы: путешествия – это новые знания и впечатления

Галина Абрамова:

– Поездка в Арциз обошлась мне в 410 гривен. Представьте: за эти деньги нас целый день возят, сопровождают, рассказывают, демонстрируют. Нас встречают, нам радуются. У меня пенсия 4600 гривен, я могу позволить себе такие бюджетные поездки. Еще могу выделить небольшую сумму, чтобы что-то купить и привезти на память.

Надежда Буценко:

– В таких путешествиях мне больше нравится знакомиться с историческим наследием. Впечатлил храмовый комплекс, который строят в Арцизе.

Оксана Кулешова:

– Меня много раз приглашали в путешествия, но я отказывалась – работа в школе отнимает все время. Но теперь, когда посетила Арциз, сделала вывод: нужно путешествовать. Такие путешествия – для моего развития. Мы увидели, как живут соседи, чем занимаются. Я даже познакомилась со многими жителями Рени: мы виделись на улицах, но никогда не общались. Круг друзей расширяется.

Галина Карастамати:

– Я уже второй раз путешествую с группой. Мы все находимся в стрессовом состоянии, война разбросала родных людей. Такая эмоциональная зарядка от небольших путешествий очень важна.

Пространство для поддержки пожилых людей в Городке

В городе Городок, что в Хмельницкой области, Центр жизнестойкости основал группу «Золотой век», которая объединяет как местных жителей, так и внутренне перемещенных лиц, давая им возможность совместно преодолевать одиночество и открывать новые форматы взаимодействия.

Спасибо за труд, отдыхайте. Но как это делать?

Сегодня там оказывают психосоциальную поддержку всем жителям общины, в частности проводятся индивидуальные консультации, тренинги и обучение для преодоления негативных последствий различных стрессов. А еще созданы группы самоподдержки для людей почтенного возраста.

– Мы называем их «людьми с опытом», – говорит Зиновий Маланюк, специалист по социальной работе центра. – Эти люди многое пережили и привыкли быть активными в жизни. Но когда достигли пенсионного возраста, им сказали: «Спасибо за труд, отдыхайте». Но они не умеют просто отдыхать. Поэтому мы учим их по-новому проводить время: смотрим фильмы, обсуждаем наболевшие вопросы, просто выслушиваем. И это очень ценно.

Пока участников группы «Золотой век» немного – более 20, но количество тех, кто присоединяется, растет. Собираются они вместе два раза в неделю – по средам и пятницам.

– Когда я злюсь, мой муж говорит: «Когда уже пятница, чтобы ты пошла в Центр? Ты оттуда какая-то спокойнее приходишь», – говорит участница группы Надежда Гулько. – И это правда. Я действительно отдыхаю в Центре.

– А я живу одна и для меня эти встречи – как вторая жизнь, – добавляет горожанка Галина Котлинская. – Поэтому, честно говоря, не могу дождаться этой пятницы.

– Самая большая сложность – это сделать первый шаг и прийти, – улыбается Ольга Шевченко-Присяжнюк, социальный менеджер Центра. – Когда же люди попадают сюда впервые, они уже не хотят пропускать. Для многих эти встречи становятся глотком свежего воздуха.

Терапия в формате совместных активностей

Сегодня команда Центра начала организовывать еще и выездные мероприятия для группы. В августе их было два. Первое имело терапевтический формат: участники раскрашивали медовые пряники, которые испекла одна из женщин. Второе мероприятие состоялось на религиозный праздник. После совместной службы устроили праздничный пикник. Сейчас группа мечтает организовывать экскурсионные поездки, хотя бы однодневные. Люди готовы даже частично сами финансировать путешествия, ведь желание увидеть новые места очень сильное. Однако финансовые вопросы стоят очень остро.

– У многих пенсия около трех тысяч и понятно, что когда поездка стоит 700 гривен, то это уже треть пенсии. Поэтому человек в первую очередь будет покупать хлеб и платить коммунальные, а уже потом думать о путешествии. Поэтому ищем благодетелей, спонсоров, пишем грантовые заявки, – отмечает Зиновий Маланюк. – Надеемся, нам все-таки удастся найти дополнительные средства для организации экскурсий.

Возрождение клуба «Надвечерье»

Еще одно место в Городке, где люди «золотого возраста» могут отдохнуть и найти единомышленников – клуб «Надвечір’я», который возобновил свою деятельность при городском Доме культуры весной этого года.

Участники собираются раз в месяц в театральном кафе Городокского Дома культуры. Вместе с приглашенными специалистами обсуждают темы здоровья, увлечения, делятся достижениями.

– Общение – это самое ценное, – говорит Нина Щепковская, участница клуба. – После таких встреч вдохновляемся, хочется жить.

Сейчас клуб посещают 30 человек. И одна из активностей – экскурсии общиной. Так горожане уже посетили Музей платка в Завадинцах и Рогатую школу в Новом Пороччи. Автобус для поездок арендуют в отделе образования, а заправляют транспорт за собственные средства.

– На днях едем еще в Завадинку к фермеру, который выращивает шампиньоны, и на этот год это все поездки, потому что финансово сложно, – говорит Надежда Гуминская. – Дальше будем собираться в Доме культуры.

Инициативы в небольших городах Рени и Городок доказывают: даже без значительных финансовых ресурсов община может создать условия для поддержки людей почтенного возраста. Главное – дать им почувствовать, что они важны и нужны, что «золотой век» может быть наполнен смыслом, новыми впечатлениями и теплом совместных встреч.

Материал создан в соавторстве: Антонины Бондаревой, Натальи Попович, Веры Лапы, Виктории Чабановой, Марианны Шкаврон.