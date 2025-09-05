Пожары, выбросы, повышение температуры: как война меняет климат Одесской области

О повышении температур в глобальных масштабах ученые начали говорить еще в 30-х годах прошлого века. Но особенно заметными климатические изменения стали в течение последних 30-40 лет. И связывают это специалисты с усилением влияния человека на окружающую среду.

В Украине за десятилетие среднегодовая температура растет на 0,41℃. В Европе такая скорость составляет «всего» 0,34℃.

– Вероятно, это связано с тем, что все же Европа принимает какие-то меры для стабилизации климата. Чего нельзя сказать об Украине, – отмечает Инна Хоменко. – При этом, если брать климатические зоны, Украина всегда находилась в очень благоприятных условиях.

Впрочем, программы противодействия глобальному потеплению есть и у нас. В 2021 году Кабмин одобрил «Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата на период до 2030 года».

– Но все эти действия носят скорее единичный характер и не усиливают друг друга. Тем более, с началом войны ситуация еще более усложнилась, – не скрывает ученый. – Военные действия, безусловно, нарушают баланс в природной среде. Из-за пожаров выгорают большие площади, повреждаются экосистемы, в атмосферу выбрасываются большие объемы углекислого газа. А именно CO₂ является важнейшей причиной глобального потепления. Он усиливает парниковый эффект – задерживает тепловое излучение планеты, что приводит к повышению ее температуры. Кроме того, военные действия приводят к загрязнению атмосферы. И это тоже влияет на повышение температуры, нарушение климатического баланса.

Одесса бьет температурные рекорды

– В Одессе об аномально жарком лете впервые заговорили в 90-х годах. Ученые начали фиксировать рост максимальных годовых и летних температур. Увеличилось и количество так называемых тропических ночей, минимальная температура которых равна или превышает 20℃. В такие ночи даже здоровые люди чувствуют себя очень плохо, – отмечает Инна Хоменко. – А максимальные температуры, которые наблюдались раньше раз в 10 лет, сегодня отмечаются практически каждое лето. Поэтому климатические нормы – среднее многолетнее значение метеорологических показателей для данной территории – приходится пересчитывать. И очень многие температурные максимумы для Одессы на сегодняшний день побиты.

Многолетняя средняя годовая температура по Одессе с +10,1℃ выросла до +11,3℃. Зимняя – с -1,7℃ до -0,4℃. И это, по словам ученой, достаточно серьезные повышения между двумя климатическими нормами.

Установлен новый температурный рекорд и в этом году. Средняя температура воздуха в Одессе в июне была выше нормы на 1,1℃. А в июле – жарче на 2,2℃.

Из-за жары Одесса может лишиться каштанов

Изменились за последние годы и ареалы распространения растений и животных.

– У нас начали приживаться какие-то тропические растения, появляться виды ядовитых пауков, которые раньше были характерны только для тропических зон. Появились и новые паразиты, например каштановая моль, которая переселяется уже и на другие деревья. С ней пытаются бороться, но пока без особого успеха, – считает Инна Хоменко. – Не исключено, что со временем придется думать о замене декоративных культур, которые мы используем для озеленения города. Для каштанов, например, могут создаться некомфортные условия. То же касается и сельскохозяйственных культур. У нас раньше были очень популярны озимые сорта злаков. Сейчас о озимых на большей части территории уже не приходится говорить, потому что в последние годы нет снега. А снег – это не только дополнительная влага. Он удерживает тепло в почве, помогает сохраниться озимым сортам. У нас вместе с глобальным потеплением наблюдается и разбалансировка климатической системы. Она должна подстроиться под новое распределение температур, новые потоки энергии. Поэтому на фоне вроде бы глобального потепления могут быть пусть кратковременные, но очень сильные похолодания. И мы абсолютно не застрахованы от того, что будет какой-то сильный приход холода, и все наши озимые культуры, незащищенные снегом, погибнут.

Осени и весны в Одессе больше не будет?

Межсезонье в Одессе практически исчезает. Осень и весна существенно сокращаются.

– В марте еще достаточно холодно, а в середине апреля вдруг наступает аномально теплая погода. Точно так же может достаточно долго сохраняться аномальное тепло в зимний период. Особенно 2023 год этим запомнился, – вспоминает климатолог. – Тогда было тепло буквально до начала ноября. Сохранялась погода, характерная для сентября. И вдруг 15 ноября в Одессе в срочном порядке начался отопительный сезон, потому что был очень сильный приход холода с севера. Вместе с тем, если из переходного периода мы перейдем в стационарное состояние, классической зимы с морозами и снегом может и не быть. В этом случае к 2050-м годам в Одесской области сформируется полупустыня или тропический климат. Опустынивание на юге области уже началось. Одна из причин – чрезвычайно высокий уровень распашки, деградация полезащитных лесополос, варварское отношение к водоемам.

Периоды засухи, по словам Инны Хоменко, становятся все более продолжительными. В этом году в июне осадки в Одессе составили 42% от нормы, в июле – 13%. Почти весь август существенных дождей не было вообще.

– Засухи часто чередуются с очень сильными кратковременными осадками, которые могут вылить месячную или двухмесячную норму, – отмечает ученый. – В Одессе это наблюдалось в 2021-2022 годах, в сентябре прошлого года. Тогда за очень короткое время выпало больше месячной нормы осадков. Но земля, истощенная засухой, не успевает впитать такое количество влаги.

Чтобы победить засуху, Одессе нужны прогнозы и озеленение

Запас времени для того, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, все же есть. И сегодня Инна Хоменко возглавляет международный образовательный проект по вопросам адаптации к изменениям климата.

– Мы пока только начинаем. Хотя о климатическом обслуживании во Всемирной метеорологической организации начали говорить еще в 2010 году. Уже тогда осознали, что мы должны планировать свои действия – понимать, что будет происходить на нашей территории в следующие 10-30 лет. Хотя климатический прогноз может быть и на год, и даже на сезон, – отмечает климатолог. – Фермеров, безусловно, заинтересуют такие прогнозы: будет ли засуха в этом году и насколько продолжительной.

Методы смягчения климата сегодня актуальны для всех. Конечно, если их будут применять на практике.

– В наибольшей опасности находятся городские территории. Здесь сосредоточены большие скопления людей, которые в полной мере используют блага цивилизации, усиливающие тот самый парниковый эффект, – подчеркивает ученый. – Для смягчения климата обычно применяют озеленение. Во-первых, деревья своей корневой системой препятствуют эрозии почвы, во-вторых, в значительной степени снижают температуру. Причем озеленение сегодня в Европе пытаются делать всеми возможными способами. Это не только высадка деревьев, но и зеленые крыши, стены, растительность между трамвайными путями – везде, где только возможно. Помогают перенести людям жару также водные объекты – пруды, бассейны, фонтаны.

Расплавленные шоссе и сбои энергосистем: что нас ждет?

Аномальная жара представляет угрозу не только для сельского хозяйства и здоровья людей, но и для инфраструктуры. Впервые такие убытки были зафиксированы в 1995 году в США. В результате аномально жаркой погоды в Чикаго не выдержала высоких нагрузок энергосистема, предельных температур – дорожное покрытие. А в этом году, по свидетельству очевидцев, в Одесской области плавилась Киевская трасса в районе Сухого лимана.

Если повышение температур не будет сдерживаться, то в конечном итоге оно приведет к дальнейшей разбалансировке климатической системы.

– К тому же, работают обратные связи, – отмечает Инна Хоменко. – Повышение температуры связано с учащением пожаров. В результате в атмосферу попадает большое количество углекислого газа. И это снова приводит к повышению температур.

Казалось бы, замкнутый круг. Тем более во время войны, когда тема изменения климата как будто отходит на второй план. Но военные действия глобальное потепление не отменяют. А, как выяснилось, усиливают. И очень не хотелось бы, чтобы наши потомки жили в полупустыне.

