Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире телемарафона.

Ключевые моменты:

Проверяют ненадлежащее содержание дренажно-водоотводной системы и непринятие мер по водоотведению

Президент поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды

Подробности расследования

Уголовное производство открыто по факту возможной служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета и других структур.

Правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их отдельных структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы на территории города и непринятии необходимых мер для своевременного водоотведения.

В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться.

Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.

