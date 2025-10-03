Об этом сообщила пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба в эфире телемарафона.
Ключевые моменты:
- Проверяют ненадлежащее содержание дренажно-водоотводной системы и непринятие мер по водоотведению
- Президент поручил провести полную проверку после гибели девяти человек из-за непогоды
Подробности расследования
Уголовное производство открыто по факту возможной служебной халатности должностных лиц Одесского горсовета и других структур.
Правоохранительные органы проверяют факты возможной служебной халатности в действиях должностных лиц Одесского городского совета, их отдельных структурных подразделений и других структур в ненадлежащем содержании дренажно-водоотводной системы на территории города и непринятии необходимых мер для своевременного водоотведения.
В настоящее время проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, и правоохранительные органы собирают материалы, которые будут исследоваться.
Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.
