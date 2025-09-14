Ключевые моменты:

Одесситы собрались на толоку, чтобы убрать избыток соли с дна Куяльницкого лимана;

Участники подписали открытое письмо президенту и Кабмину с требованием спасти лиман;

Соль Куяльника может потерять целебные свойства из-за чрезмерной концентрации;

Черноморский солезавод построит новый производственный комплекс и планирует создать музей соли.

С лопатами и ритуальными пряниками

Инициатор акции – Национальный природный парк «Куяльницкий» при поддержке общественной организации GoGlobal и Черноморского солезавода.

Именно «профильное предприятие» предоставило всем желающим самостоятельно добывать соль специальные совки, лопаты, сита и даже тачки. Кроме того – организовало питание для трудящихся. Проголодавшихся соледобытчиков угощали пловом и ухой.

Можно было полакомиться чрезвычайно вкусными и сытными пряниками. Мастерицы сначала не хотели раскрывать авторский рецепт. А потом «раскололись»: полбяная мука – то есть, смолотая на жерновах из цельного зерна, мед, имбирь. А сверху – капелька куяльницкой соли. К тому же, пряники эти не простые, а ритуальные. На каждом – свой символический знак. Мне, например, достался пряник с символом денег.

Чтобы работать было веселее, а результаты труда ощутимее, соль людям помогала, а Куяльнику не мешала, провели на толоке специальные обряды. О традициях чумачества, магии соли рассказал Юрий Шевченко (Криничар) – чумак-реконструктор, как он представился. В первую очередь вместе с девушками провел ритуал «на погоду». Мрачное небо начало проясняться! И вода в лимане может появиться благодаря обрядам, считает Криничар. Для Куяльника есть особые ритуалы – так же, как для каждого места в Украине.

– Традиции дают ответы на все вопросы, – убежден Юрий Шевченко. – Но они не музейные экспонаты – это образ жизни, понимание того, кто я, откуда, и куда идет мой путь. А в Украине и галактика называется Чумацкий путь, и названия созвездий у нас тоже свои – Стожары, Малый Ковш, Большой Ковш.

О новом солезаводе и музее соли

Черноморский солезавод пока только строится – в поселке Великодолинское. По словам его директора Андрея Росса, это будет первый такого рода завод в Украине.

– После того как агрессор уничтожил «Артемсоль», в Украине проблемы с солью. Сейчас ее импортируем, и не очень хорошего качества. И мы переняли опыт европейских стран, которые, в свою очередь, тоже покупали «Артемсоль». А когда остались без нее – построили заводы и начали завозить сырье со всего мира – из Америки, Африки, Индии, – рассказал Андрей Юрьевич. – Не важно, откуда будет сырье – важно, что сама соль будет качественной. Предусмотрено несколько стадий ее обработки.

Завод планирует производить около 15 000 тонн соли в месяц и обеспечивать, как минимум, половину потребностей Украины. А вот в отношении Куяльницкого лимана коммерческого интереса у Черноморского солезавода нет. Хотя идея возродить бассейновый, этнический способ добычи – как это было в XVIII–XIX веках – есть.

– Здесь небольшие объемы. И, скорее всего, даже если будет какой-то вид добычи, то больше как музей соли. И то, что там будет выращиваться, пойдет как сувенирная продукция, – предполагает Андрей Росс. – Куяльницкая соль очень полезна. Мы провели анализы, а сейчас отдали в лабораторию в Германии – чтобы получить международный сертификат. Но это не сырье для промышленного производства – ее здесь и недостаточно, и слишком дорого, и сложно.

– Соль Куяльницкого лимана не пищевая. Помимо NaCl – то есть, обычной соли – она содержит еще соли кальция, калия, магния, – рассказала технолог Черноморского солезавода Валерия Баранова. – Зато она очень хорошо подходит для ванн. За счет солей магния прекрасно действует на суставы, успокаивает нервную систему.

О соляных «медузах» и письме президенту

Толока проходила на берегу лимана со стороны Усатовской громады. Именно здесь, по словам организаторов, до 1931 года велась добыча соли.

Вода от берега отошла очень сильно – казалось, по лиману можно перейти, как в засуху, до Красноселки. А соленость Куяльника, по данным специалистов, сегодня превышает 300 промилле – что выше средней солености морской воды. В розовой рапе – как снежинки или медузы – формируются соляные пластинки. Постепенно они опускаются на дно и образуют слой на целебной куяльницкой грязи. Соль не пропускает воздух. Слишком высокая концентрация может изменить химический состав и консистенцию грязи. А это, в свою очередь, повлияет на эффективность ее лечебных свойств. И Куяльницкий лиман, знаменитый своими целебными качествами, может превратиться просто в грязную соленую лужу.

Чтобы предотвратить гибель лимана, инициаторы акции «Я спасаю Куяльник» подали петицию в Кабмин и открытое письмо президенту с требованием принять меры для его спасения. Они призывают создать специальную рабочую группу при Кабмине, программу проведения исследований экологического состояния лимана, провести инвентаризацию всех предыдущих исследований. И, наконец, найти оптимальное решение проблемы.

– Можно сказать – сейчас война, не время. Здесь нужны очень большие инвестиции. Но на самом деле есть очень много грантовых программ, – отмечают волонтеры GoGlobal. – Это не бюджетные деньги – это деньги европейских стран, которые вкладываются в экологические проекты. Возможно, стоит объединить средства государственного бюджета и негосударственные. Но если мы сейчас не поднимем этот вопрос, через несколько лет Куяльник потеряем.

Все участники толоки подписали открытое письмо президенту и Кабмину. Ведь очень важно, чтобы о Куяльнике заговорили по всей Украине.

А за несколько часов на берегу выросла влажная соляная горка – весом примерно 500 килограммов.

Скоро одесситов приглашают на новую толоку – 18 сентября в Усатовской громаде. Следите за анонсами Национального природного парка «Куяльницкий».

Следами Чумацкого пути

Соль на Куяльнике начали добывать еще в XVI веке. Выпаривали ее из воды в лагунах лимана. Территорию ограждали, делали небольшое углубление. И примерно через неделю жаркой и ясной погоды получали слой соли. Ее вывозили и складывали на берегу. Соляные пирамиды высыхали на солнце, лишние примеси выветривались и вымывались дождями. Уже в те времена соль Куяльницкого лимана вывозилась в Польшу и Западную Европу.

В середине XVII–XVIII веков Куяльник стал местом промысла для запорожцев и чумаков. Они развозили соль по всей Украине, поставляли на европейские рынки.

Чумацкий путь был трудным и опасным. Он пролегал через пустынные степи, где путешественников могли ограбить и убить татарские кочевники, что бродили там. Недаром на средневековой карте степные территории нынешней Украины названы Диким полем.

Нелегко было вести соляной бизнес и в XVII веке – во время кровопролитных казачьих восстаний, национально-освободительной войны, борьбы за гетманскую булаву.

Собираясь в путь, чумаки выбирали атамана, который пользовался неограниченной властью. И, конечно, тщательно вооружались. В опасный путь отправлялись большими группами – валками. В одной валке могло быть до 150 возов. Тяговой силой служили волы. Их запрягали по одной или даже по три пары. На одном возе они могли перевезти до двух тонн груза.

Днем путь определяли по солнцу. Вместо часов на переднем возе сидел петух. А ночью направление сверяли со звездами. С тех пор нашу галактику украинцы называют Чумацким шляхом.

Несмотря на трудности и опасности, чумацкий промысел активно развивался вплоть до середины XIX века. Решающий удар по нему нанесла железная дорога. В 1865 году была запущена первая железнодорожная ветка Балта – Одесса.

В 1858 году право на организацию солепромыслов на Куяльнике получил будущий городской голова Николай Новосельский. Городская дума, которая утвердила права предпринимателя на добычу соли, передала ему часть зданий Куяльницкого курорта для хранения продукции и для квартир служащих соляных промыслов.

Предполагалось осушить южную часть лимана – в районе современных сел Красноселка и Корсунцы. И там выпаривать соль. Для этого две большие балки, по которым вода проникала в эту часть, были перекрыты. Но идея создать самосадочное озеро провалилась. Вместо этого были сооружены бассейны площадью 21 300 м², которые со временем увеличились в 10 раз.

Незадолго до вступления в должность Одесского городского головы Новосельский передал солепромыслы министерству финансов. А оно, в свою очередь, разделило Куяльник на семь участков и начало сдавать их в аренду.

После революции на берегах лимана было множество мелких водоемов, где местные жители добывали соль кустарным способом.

В 20-30-е годы соль добывали артели. Послереволюционные рекордные добычи в рапортах звучали так: «Куяльницкие промыслы работали ударно. В 1922 году было собрано рекордный урожай – два миллиона 700 тысяч пудов соли».

Работы солепромыслов продолжались на лимане до 1931 года. Однако сильные паводки серьезно их повредили. Тогда было принято решение солепромыслы не восстанавливать. Тем более что уже работали другие месторождения соли.

Куяльницкая соль на нашем столе

Конечно, с толоки одесситы принесли куяльницкой соли и себе домой. В нашей семье она используется не только для ванн, но и в кулинарии. Хотя сначала мужу было просто интересно узнать, какая концентрация соли в воде Куяльника.

Его метод «добычи» и очистки, конечно, промышленным назвать нельзя. Но результат получился отличный. Для любителей опытов и экспериментов фирменный домашний рецепт.

Набрать полтора литра воды из лимана. Дома процедить через плотную льняную ткань. Выпарить до сухого состояния. Затем уже сухую соль завязать в узелок из льняной ткани и нагревать в кастрюльке с водой, пока соль полностью не растворится. Выпарить полученный раствор еще раз. В результате – имеем треть полулитровой банки отличной соли. Правда, с едва заметной горчинкой – вероятно, из-за присутствия некоторого количества KCl.

Самыми вкусными, приправленные куяльницкой солью, получаются жареная рыба и морепродукты. Попробуйте!