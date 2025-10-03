Ключевые моменты:
- Взрыв произошел во время изготовления самогона в домашних условиях.
- 60-летний мужчина получил тяжелые ожоги и находится в тяжелом состоянии.
Подробности события
В селе Троицкое Беляевского района произошел инцидент с самодельным оборудованием для изготовления алкоголя. По сообщению местных СМИ со ссылкой на экстренные службы, 60-летний житель села пострадал от взрыва самогонного аппарата собственного производства.
Во время домашнего изготовления крепких напитков произошел мощный взрыв, в результате которого мужчина получил серьезные термические ожоги почти всего тела. Медики скорой помощи оценили его состояние как критическое и немедленно транспортировали в специализированный ожоговый центр.
Врачи сообщают, что состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.
Читайте также:
- Из-за потопа в Одессе открыто уголовное производство: подробности расследования
- Завершается голосование за переименование двух одесских улиц
- «Городок здоровья»: в октябре в Одесской области проведут бесплатные медицинские обследования