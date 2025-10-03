Ключевые моменты:

Взрыв произошел во время изготовления самогона в домашних условиях.

60-летний мужчина получил тяжелые ожоги и находится в тяжелом состоянии.

Подробности события

В селе Троицкое Беляевского района произошел инцидент с самодельным оборудованием для изготовления алкоголя. По сообщению местных СМИ со ссылкой на экстренные службы, 60-летний житель села пострадал от взрыва самогонного аппарата собственного производства.

Во время домашнего изготовления крепких напитков произошел мощный взрыв, в результате которого мужчина получил серьезные термические ожоги почти всего тела. Медики скорой помощи оценили его состояние как критическое и немедленно транспортировали в специализированный ожоговый центр.

Врачи сообщают, что состояние пострадавшего остается крайне тяжелым.

