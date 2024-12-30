Рождество и Новый год: как их праздновали одесситы более 200 лет назад (видео)

В новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь» рассказываем:

Что символизируют яблоки и печенье на елке?

Какой национальности был Чебурашка?

Кто чуть не подавился елкой?

Кого выбрали победителем в битве новогодних салатов?

С чего началась история рождественской елки

История рождественских елок началась в средневековой Германии. Вечнозеленое дерево символизировало вечную жизнь человеческой души. Со временем его стали украшать:

яблоками — символом человеческого грехопадения,

печеньем — символом причастия и единения человека с Богом,

свечами — символом света веры и ангельского духа.

Эта традиция соблюдалась много веков, пока в середине XVIII века в Германии не случился неурожай яблок — их не было совсем! Тогда стеклодувы из Тюрингии сделали первые стеклянные елочные игрушки. Они были настолько очаровательны, что мгновенно заменили яблоки и печенье. Впоследствии рождественский декор стал очень разнообразным, и стеклянные игрушки считают главными украшениями елок.

Как появились елки в Одессе

Одесса была одним из первых городов Украины, где начали устанавливать рождественские елки. Эту традицию привезли с собой из Европы родители основателей города, где елки появились на несколько веков раньше, чем у нас.

Елками украшали дворцы городской знати, их устанавливали в Старом театре, отелях и ресторанах. Елка в Одессе — всегда не дешевое удовольствие, потому что ближайшие к нам леса находятся очень далеко.

Для рядовых одесситов рождественские деревья устанавливали на ярмарках. Народные гуляния проходили возле Привоза, в парках, а центром празднований становился Горсад.

Главные символы праздника — шампанское и винегрет

Когда большевики захватили власть, они запретили празднование Рождества. Только в 1935 году по приказу Сталина елки вернулись уже как новогодние деревья с пятиконечной звездой на верхушке.

В следующем году возобновили производство шампанского. На многие годы главными символами Нового года стали елки, шампанское и… винегрет. Да, именно винегрет, а не «Оливье», потому что майонез в СССР начали производить лишь с конца пятидесятых, а мяса при большевиках всегда не хватало.

Где главная елка Одессы

На улице Итальянской возле старого ЦУМа, 50 лет назад была украшена елка с фотозоной. Но фотографировать возле нее имел право только фотограф «Одесфото».

Во времена независимости главной елкой Одессы становится елка на Думской площади. Более двадцати лет городские власти устраивают возле нее новогодние концерты и народные гуляния на Приморском бульваре.

Сегодня, во время страшной полномасштабной войны, главная елка переехала на Дерибасовскую, а для безопасности горожан новогодние гуляния ограничены комендантским часом.

Какой национальности Чебурашка, кто чуть не подавился елкой и другие интересные истории смотрите в новом видео на Youtube-канале «Одесская жизнь».

Александр Отдельнов

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