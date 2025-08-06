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В поселке Сарата Белгород-Днестровского района практически исчезла река Сарата, берущая начало в Молдове.

Причины: засуха, отсутствие системного ухода и бесхозяйственность.

Река превратилась в грязный пруд, заросший камышом, что угрожает экосистеме и жителям.

После обращения к властям началась уборка, но обнажённое дно поставило под угрозу фауну.

Когда-то полноводная река, которая могла бы стать зоной отдыха, сегодня превратилась в грязный пруд, заросший камышом. Местные жители и активисты бьют тревогу: экосистема разрушается, а плотная прослойка сухого тростника на участке в 500–700 метров создает высокую угрозу пожаров.

После обращения к властям коммунальные службы начали уборку, но дно реки обнажилось, и это поставило под угрозу животный мир — черепах, рыбу и птиц, высиживающих птенцов.

По словам активиста Алима Билалова, камыш регулярно скашивался, но не вывозился, что привело к накоплению растительных остатков.

Местные власти обещают регулярный мониторинг, но активисты сомневаются в эффективности мер и требуют системного подхода к спасению реки.

Также этим летом в соляную пустыню превратился Куяльницкий лиман. Грозит ли Куяльнику полное высыхание, и можно ли спасти легендарный лиман, «Одесская жизнь» узнавала у специалистов Национального природного парка «Куяльницкий»

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