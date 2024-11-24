В Одесской области рыбаки самостоятельно зарыбили реку и спасли её

Десять тонн рыбы ежегодно – для здоровья реки

Кодима — река детства для жителей надкодимских сел. Старожилы помнят, как на станции Заплазы в больших плетеных корзинах продавали раков. И надеются, что их также будут разводить в промышленных масштабах.

На территории Заплазского водохранилища предприятие «Синергия-Е» систематически занимается восстановлением рыбных ресурсов. По специальной лицензии на ведение рыбного хозяйства, компания ежегодно пополняет биоресурсы реки молодняком промысловых рыб. Мальков для зарыбления привозят из рыбных хозяйств Винницкой области.

Ежегодно в водоем выпускают примерно десять тонн молодых особей толстолобика, белого амура и карпа. Эти объемы определены учеными института рыбного хозяйства как оптимальные для экосистемы. По словам рыбовода Сергея Поперечного, во время промыслового вылова встречаются настоящие гиганты – попадались толстолобики весом до 40 килограммов.

Толстолобик – природный санитар водоема

Особую роль в улучшении состояния воды играет толстолобик. Эта рыба естественным образом очищает водоем, предотвращая чрезмерное размножение синезеленых водорослей. Это особенно важно весной, когда существует риск замора рыбы из-за нехватки кислорода в воде.

Полторы тонны мальков – чтобы возродить Кодыму

Значительный вклад в возрождение Кодымы вносят местные рыбаки-любители из Гвоздавки, Ясенового и Зеленогорского. В 2016 году трое энтузиастов – Михаил Епур, Дмитрий Диденкул и Василий Шликар – объединили усилия полусотни единомышленников для масштабного проекта по восстановлению речной фауны.

Совместными усилиями они собрали 60 тысяч гривен и приобрели полторы тонны мальков в рыбоводном хозяйстве Чечельницкого района в Винницкой области. Перед выпуском молодняка активисты провели тщательную проверку 85-гектарной акватории реки между Гвоздавкой и Ясеновым, изъяв немало браконьерских орудий лова.

Для системной защиты водоема энтузиасты создали общественную организацию рыбаков-любителей и отряд самообороны. Их деятельность направлена не только на борьбу с браконьерством, но и на очистку прибрежной зоны от мусора.

Местное сообщество высоко оценивает усилия активистов. До их появления зарыбление Кодымы не проводилось более 35 лет – со времен существования колхозов. Сегодня возрожденная река не только радует местных жителей, но и помогает поддерживать защитников Украины – предприниматели передают рыбу для изготовления консервов для ВСУ.

Благодаря сочетанию рационального хозяйствования и природоохранных мероприятий Кодима постепенно возвращает свою прежнюю славу. Это яркий пример того, как совместные усилия бизнеса и сообщества могут способствовать не только экологическому возрождению, но и развитию всего региона.

Справка Одесской Жизни

Заплазское водохранилище используется как рекреационная зона. Здесь есть общественный пляж и базы отдыха, где оздоравливаются многие люди из окрестных сел и всей Украины.

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