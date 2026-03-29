В Одессе растет популярность узбекской кухни — открываются новые кафе

В «Мантоварке» все блюда подаются большими порциями — около 500 г

Манты сочные и сытные, но выбор начинок ограничен

Средний чек — около 520 грн, при этом обед можно разделить на двоих

Этот материал — авторский гастрообзор. Дегустацию и проверку провел гастрономический обозреватель «Одесской жизни» Алексей Овчинников, который лично посетил заведение, заказал блюда и оценил их по вкусу, подаче и скорости обслуживания.

В тексте использованы актуальные цены из меню, собственные наблюдения автора, сравнение с другими заведениями узбекской кухни в Одессе.

​​Внимание, этот материал не является рекламным и отражает только мнение и вкус автора.

Идем в новое одесское кафе поесть манты

Еще пару лет назад поесть манты в нашем городе было задачкой со звездочкой. Особенно после закрытия легендарного ресторана «Андижон» в Аркадии (помните такой?). Но последние два года в Одессе настоящий бум кафе узбекской кухни. Так что сегодня дегустируем блюда и оцениваем атмосферу именно там.

«Мантоварка» находится на улице Успенской, недалеко от Канатной. Интересно, что на ее месте раньше была пельменная. Вкусы одесситов меняются? Настоящих пельменных уже почти не осталось, кажется, кроме кафе на Ришельевской, о котором я недавно вспоминал. А где еще можно поесть вкусных пельменей? Поделитесь адресами, пожалуйста, — обязательно туда зайду.

Но вернемся к «Мантоварке». Это небольшое кафе в современном стиле открылось уже после нового года. Кроме названия, никакого намека на восточное происхождение кухни здесь нет. Снаружи — летняя площадка, где уже погода позволяет приятно пообедать, греясь на солнце.

Внутри тоже никакой экзотики, разве что огромная печь, в которой спрятаны два здоровенных казана с только что приготовленным пловом. Вдоль стены стоят пять небольших столиков и барная стойка с лимонадами посередине зала. Меню — только по QR-коду.

А что в меню?

Меню очень лаконичное и включает основной набор самых популярных узбекских блюд. Но есть кое-что, что не так часто встретишь в других заведениях. Лагман, например, здесь готовят по-уйгурски. А это значит, что он будет выглядеть не как суп, а скорее как второе блюдо. Кстати, вы знали, что само слово «лагман» означает «вытянутая лапша»?

Мастава — тоже не частый гость в одесских меню. По сути, это рисовый мясной суп с овощами. Иногда его называют «жидкий плов». Также здесь готовят два вида салата, вторые блюда и десерты. Важно помнить, что вес каждого блюда — 500 граммов!

Цитаты из меню:

Ачичук — салат из помидоров и красного лука — 120 грн,

Шурпа — 180 грн,

Плов — 230 грн,

Казан-кебаб со стейком Рибай — 500 грн,

Хлеб из тандыра — 50 грн,

Черный чай 1 л — 130 грн,

Зеленый и молочный улун 1 л — 110 грн,

Грузинские лимонады — 100-140 грн,

Эклеры — 70-90 грн.

Чтобы познакомиться с кухней заведения, я взял порцию супа мастава, порцию мантов и лимонад.

Блюда принесли очень быстро — не прошло и пяти минут, как подали первое. Это оказался горячий и насыщенный томатный суп с большим количеством овощей — картофелем, болгарским перцем, луком, морковью. Все овощи нарезаны довольно мелким кубиком. Также в тарелке было нарезанное мясо и неожиданные фрикадельки.

Манты. Именно за ними я и шел. К сожалению, при том что существует несколько совсем несложных вариантов, например, с картофелем или тыквой, здесь, как и во многих одесских кафе, оказался только один вид мантов. Манты с классическим рубленым телячьим фаршем. Только в ресторанах «Хаджибей» и «Крым» можно попробовать манты с картофелем.

Сами манты были довольно большими, сочными и с нежным, хорошо пропаренным тестом. Но интересно, что на картинке в меню они выглядели совсем по-другому.

Можете сравнить эти два фото. На самом деле форма мантов может быть круглой, треугольной или в виде четырехугольного конверта. Также они могут быть закрытыми или открытыми. Главное в мантах — хорошо слепленное тесто, которое не даст мясному соку вытечь.

Манты подаются со сметаной. Для любителей «острых ощущений» на столе стоит уксус с перцем и морковью. Сами манты — не острые. К ним подают приборы — нож и вилку. Но лучший способ их есть — руками.

Схема такая: манты берем в руку, макаем в соус, откусываем маленький кусочек, через отверстие выпиваем сок и доедаем. Все как и с хинкали. Кстати, как и в хинкали, в мантах может встречаться кинза, которую кто-то терпеть не может. Так вот, в этом заведении ни одна кинза не пострадала.

Лимонад я взял Боржоми. Интересно, что уже не впервые в узбекских заведениях встречаю именно грузинские лимонады.

Общий вывод

Итак, общий счет составил 520 гривен. Но, скажу честно: мой обед можно было делить на двоих (и это я еще не взял полкило плова!). Обслуживание очень быстрое, что в наше время является большим плюсом. Хочется отметить еще одну маленькую, но важную деталь — здесь хорошая, дорогая посуда и фраже.

Что касается вкуса. Лично мне все понравилось. И хотя я читал разные отзывы о «Мантоварке», она мне вполне зашла.

Расскажите, куда вы любите ходить и на какие блюда? Куда посоветуете отправиться в следующий раз? Или куда бы вы сходили, но хотите сначала услышать честный отзыв?

