Ключевые моменты:

Актер Одесского драмтеатра Вадим Анохин заявил об избиении работниками ТЦК.

По его словам, инцидент произошел, несмотря на наличие у него «брони».

Актер утверждает, что его удерживали в помещении и сломали палец.

Он также заявил об игнорировании его обращений в полицию.

Очередной скандал с работниками ТЦК в Одессе. По словам актера Одесского академического областного драматического театра Вадима Анохина, его избили и травмировали сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он добавил, что уже обратился с соответствующим заявлением в полицию.

Как рассказал актер, несмотря на наличие брони, его задержали и содержали в помещении по улице Черноморского казачества. Анохин заявил, что к нему применяли силу, в результате чего он получил перелом пальца. Также он утверждает, что в течение всего времени пребывания не мог вызвать скорую помощь. После увольнения Анохин сам пытался вызвать медиков, однако скорая не приехала из-за воздушной тревоги. Потерпевший отмечает, его доставил в больницу №11 полицейский, случайно проезжавший рядом.

Однако в медучреждении, по словам актера, его направили покупать лекарства в конкретную аптеку. Кроме того, попросили дополнительно оплатить услуги в регистратуре и врача. Актер утверждает, что его обращения в полицию оставались без реагирования, а после госпитализации пришлось ждать завершения комендантского часа.

Ранее в Одессе уже рассматривали резонансное дело в отношении работников ТЦК и полицейского, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег.